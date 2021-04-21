Как выглядеть моложе с помощью румян и какие выбрать лично вам?

Тренд, который пришел к нам из Кореи. Тинт — это жидкий пигмент, как водичка. Его можно использовать как тени, помаду или румяна. Особенность в том, что это очень насыщенный пигмент, который не смывается обычной водой — только мицеллярной или средством для снятия косметики. Тинт может быть как насыщенным как и прозрачным, менять интенсивность в зависимости от количества слоев. Огромный его плюс — он смотрится максимально естественно! Минус — надо успеть очень быстро растушевать, чтобы он не бег пятнами.