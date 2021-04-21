Как выглядеть моложе с помощью румян и какие выбрать лично вам?
Учитывайте тон кожи, текстуру румян и правила нанесения, чтобы получить моментальный омолаживающий эффект.
Учитывайте тон кожи, текстуру румян и правила нанесения, чтобы получить моментальный омолаживающий эффект.
Главная миссия румян — освежить лицо, создать задорный румянец и омолодить. Но неверно подобранный оттенок может не просто оставить без эффекта, но и добавить пару лет к возрасту. Как подбирать румяна по тону кожи и текстуре средства, чтобы выглядеть моложе, «Домашний Очаг» спросил у визажиста Института красоты Le Colon Натальи Снижевской.
Тон кожи
Первое, на что стоит ориентироваться — тон кожи. Помните, что на лице не будет оттенка, который вы видите в палетке, в основе будет ваш цвет лица.
Ваш идеальный вариант — румяна персикового оттенка. Кукольный розовый смотрится неестественно и не гармонирует с оливковым подтоном. Зато теплый персиковый создает очень красивый и плавный перелив. Если хочется сделать более драматичный вечерний образ, обратите внимание на насыщенные кирпичные и бронзовые варианты.
Вам можно играть с любами оттенками, но лучше всего будут смотреться румяна с красным подтоном: фуксия, бордо или винный. Для дневного макияжа будет достаточно тонкой алой вуали, для вечернего нанесите интенсивнее, но не забудьте хорошо растушевать. Для этого лучше применять специальную кисть для румян.
Виды румян
То, как будут выглядеть румяна на коже, во многом зависит от интенсивности нанесения. Последнее, в свою очередь, часто зависит от текстуры самих румян. Для легкого румянца выбирайте те, что наносятся тонкой вуалью, для эффекта драмы — насыщенные.
Компактные румяна сложнее растушевать, но если вы приноровитесь — это лучший выбор. Их можно наносить в несколько слоев или тонкой дымкой. Можно добавить насыщенности, нанося влажной кистью. А еще, их хватает надолго. Почти сплошные плюсы, кроме одного — они не подходят для жирной кожи. Дело в том, что на жирной коже сухие румяна со временем начинают выглядеть насыщеннее, словно это не румянец, а вы побагровели.
Даже при насыщенном пигменте, кремовые румяна наносятся полупрозрачной вуалью. В этом их плюс для тех, кто хочет выглядеть моложе при помощи румян — с ними практически невозможно переборщить. Не стоит пытаться наслаивать — вы получите лишь эффект жирной кожи. А еще, их очень удобно растушевывать — просто разотрите пальцами.
Тренд, который пришел к нам из Кореи. Тинт — это жидкий пигмент, как водичка. Его можно использовать как тени, помаду или румяна. Особенность в том, что это очень насыщенный пигмент, который не смывается обычной водой — только мицеллярной или средством для снятия косметики. Тинт может быть как насыщенным как и прозрачным, менять интенсивность в зависимости от количества слоев. Огромный его плюс — он смотрится максимально естественно! Минус — надо успеть очень быстро растушевать, чтобы он не бег пятнами.
Мы привыкли, что румяна наносятся на яблочки и для определения зоны применения достаточно улыбнуться. Но когда речь идет про омолаживающий эффект от румян, правила меняются. В целом, в антивозрастном макияже есть главное правило — все средства наносятся по диагонали, по направлению к вискам. С румянами то же самое: начните наносить от яблочек и тяните шлейф к вискам, тщательно растушевывая. Максимум концентрации должно быть на яблочках щек, а к вискам — легкая вуаль.