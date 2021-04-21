20 модных вещей для женщин за сорок

В каждом возрасте женщина хочет выглядеть неотразимо. Немаловажную роль в этом играют прическа и одежда. Что носить, чтобы выглядеть моложе, но при этом подчеркнуть свой статус и опыт? Ответ ищите в нашем материале.

Одежда светлых оттенков. Не станем спорить, что наряды в черной гамме актуальны всегда и везде. Однако, если вы желаете скинуть пару лет, смело делайте ставку на пастельные оттенки нежно-розового, молочного и бежевого, которые помогут освежить цвет лица и визуально скинуть возраст. Даже стилисты утверждают: «На тон светлее — на 10 лет моложе».

Все внимание — на принты. Не станем утверждать, что яркие принты не для 40-летних. Скажем одно: огромные цветы, «леопарды» и другие излишества точно моложе вас не сделают. Отдайте предпочтение однотонным вариантам или одежде, украшенной геометрическими орнаментами, цветами или абстрактными мотивами.

Правильная длина. Разобраться с длиной — непростая задача. Здесь важно найти баланс, чтобы обновка не была вульгарно короткой или слишком длинной. Идеальным вариантом станет длина чуть ниже колена, а безошибочным выбором — юбка или платье, заканчивающиеся на 5 см ниже колена.