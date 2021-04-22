Семь подсказок, как быстро забеременеть

Чтобы сделать это ожидание максимально коротким, воспользуйтесь советами экспертов — светил гинекологии, пишет woman.ru.

Пройдите медицинское обследование

Прежде, чем вы официально начнете «пробовать», пройдите медицинское обследование. Спросите своего доктора о пренатальных витаминах, содержащих фолиевую кислоту, которые уменьшат риск дефектов нервной трубки у плода. Пропейте курс витаминов до начала попыток забеременеть. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, они должны находиться под контролем врача до наступления беременности. Заодно загляните к стоматологу, в аптеку, книжный магазин и спортзал.

Придерживайтесь цикла

Женщины должны знать свой цикл и благоприятные дни для беременности. Овуляция — оптимальный момент для оплодотворения. Это — лучшее время, чтобы сосредоточиться на сексе. Можно также использовать специальные медицинские наборы для домашнего использования , которые точно информируют вас о наступлении овуляции. Считайте таким образом: первый день вашего менструального периода — это день номер один. Начните проверять с девятого и продолжайте до тех пор, пока не получите положительный результат.

Женщины с 28-дневным циклом обычно овулируют на 14 день, но имеются и индивидуальные отличия, поэтому 100% гарантии дать нельзя.

Использование противозачаточных средств играет свою роль в регулировании рождаемости. Женщины тратят половину своей жизни на то, чтобы не забеременеть, используя всевозможные противозачаточные пилюли или другие контрацептивные методы, поэтому ничего странного в том, что вы не беременеете сразу же после отказа от этих средств, нет. Несколько лет назад, бытовало мнение, что должно пройти какое-то время после того, как вы перестали принимать противозачаточные, но сейчас это мнение уже не верно. Вы можете задаваться вопросом, как забеременеть, сразу же после отказа от контрацептивов. Единственная проблема состоит в том, что вам может быть сложно отследить процесс овуляции с первого раза.

Не тратьте время на подбор «правильных» поз

Существуют мифы относительно правильных поз для быстрого оплодотворения, но на самом деле, научных доказательств тому, что миссионерская поза лучше для зачатия, чем поза, в которой женщина сверху, нет. Если рассуждать теоретически, то лучше не забывать о законе гравитации, который действует в определенных позах, замедляя поток сперматозоидов.

Полежите после секса

Вы, вероятно, слышали такой совет относительно того, как побыстрее забеременеть — мол, нужно полежать в кровати после секса с поднятыми вверх ногами? Это неправильно. Это — хороший совет — полежать 10 — 15 минут, но нет никакой необходимости поднимать ноги вверх. Положение таза не меняется при этих акробатических трюках. Но если вы минут 10 — 15 побудете в положении лежа, то сперма наверняка попадет в шейку матки.

Не переусердствуйте