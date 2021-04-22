13 поз, которые выдадут ваш характер наблюдательному собеседнику
Вы и сами можете определять по позе, кто сидит перед вами. Прочтите и удивитесь, насколько это несложно!
Вы и сами можете определять по позе, кто сидит перед вами. Прочтите и удивитесь, насколько это несложно!
Многие из нас проводят рабочий день, сидя за столом. Да и дома мы много сидим: на диване, за кухонным столом, в уютном кресле... Вести малоподвижный образ жизни вредно (обязательно нужно стоять или ходить 10−20 минут каждый час!), но тут есть кое-что еще, о чем мало кто задумывается: по тому, как человек сидит, можно судить о том, какой он.
Вы часто сидите по-турецки? Или нога за ногу? А может, любите сидеть на полу? Хотя вы этого и не осознаете, ваша поза во время сидения говорит все о вашем настроении и личности. Одни позы несут в себе агрессию, другие показывают, что человек стесняется или чувствует себя некомфортно. Узнайте, что ваша поза говорит о вас!
1. По-турецки
Поза «по-турецки» сигнализирует, что вы чувствуете себя свободно. Если колени направлены в стороны, это значит, что вы физически открыты новым идеям. Люди, которые часто сидят по-турецки, отличаются эмоциональной гибкостью.
2. С прямой спиной
С прямой спиной сидят уверенные в себе люди. Они сильные и надежные, к ним часто обращаются за помощью или утешением. Они держат все под контролем, но не забывают радоваться мелочам.
3. Полулежа
Если человек откинулся назад и оперся на руки, это значит, что он анализирует ситуацию. Таким образом он как бы смотрит на нее со стороны. Ему хочется принять участие в происходящем, но он осторожен. Так сидят чуткие люди, внимательные к чужим эмоциям и переживаниям.
4. Со скрещенными лодыжками
Так сидят утонченные, элегантные, но в то же время открытые люди. Это расслабленная поза, свидетельствующая о том, что человек чувствует себя комфортно. Такая поза вселяет уверенность и в окружающих.
5. С руками на подлокотниках
Если человек сидит неподвижно, положив руки на подлокотники, это значит, что он чувствителен и всегда следит за происходящим вокруг. Такая поза успокаивает физически и эмоционально, дает чувство безопасности. Так сидят надежные люди, на которых полагаются друзья и родственники.
6. Со скрещенными руками
Такая поза сигнализирует о силе и уверенности в себе. Она дает чувство защищенности: скрещенные на груди руки выступают в роли щита. Так сидят вдумчивые и серьезные люди.
7. Боком
Внимательные, по натуре ласковые люди часто сидят, направив колени в сторону. А еще это поза для легкого флирта! Если колени и грудь человека направлены в сторону собеседника, это свидетельствует о заинтересованности.
8. С руками, зажатыми между ног
Зажатые между ног руки сигнализируют о стеснении, а также о попытках сохранять спокойствие и собранность. Так сидят неуверенные в себе люди, чутко реагирующие на чужие эмоции. Таки люди нежны и отзывчивы.
9. На коленях
Это очень непростая поза, свидетельствующая об уверенности в себе. Так обычно сидят родители, играющие с детьми. Такую позу любят прирожденные лидеры, легко решающие любые проблемы.
10. Точно посередине
Человек, который садится точно посередине скамьи или дивана, очень уверен в себе. Такие люди занимают свое место сразу, не раздумывая. Они общительны и легко заводят друзей.
11. Покачивая скрещенными ногами
Человек, сидящий нога за ногу и покачивающий ногой, организован и пунктуален. Он всегда выполняет свои обещания и сохраняет спокойствие. Такие люди педантичны, поэтому на них всегда можно положиться.
12. С руками на коленях
Люди, которые сидят, положив руки на колени, отличаются спокойствием, миролюбием и добротой. Они вряд ли очень популярны, зато всегда дают хорошие советы и могут поддержать. Они надежны, вежливы и всегда готовы выслушать.
13. С руками, сцепленными на коленях