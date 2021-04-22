13 поз, которые выдадут ваш характер наблюдательному собеседнику

Многие из нас проводят рабочий день, сидя за столом. Да и дома мы много сидим: на диване, за кухонным столом, в уютном кресле... Вести малоподвижный образ жизни вредно (обязательно нужно стоять или ходить 10−20 минут каждый час!), но тут есть кое-что еще, о чем мало кто задумывается: по тому, как человек сидит, можно судить о том, какой он.