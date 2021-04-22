Шесть многофункциональных предметов, которые сэкономят место на тесной кухне

Для приготовления пищи достаточно всего шести предметов, но с правильным дизайном. Каждый из них может заменить целый ряд приспособлений, которые хозяйка достает из ящика в лучшем случае раз в год.

Щипцы

Выберите пару из нержавеющей стали, выдерживающей высокие температуры, предпочтительно с закругленными краями.

Для чего нужны

Вытащить блюдо из духовки или повернуть его другим боком.

Вынуть готовые спагетти из кастрюли.

Перевернуть жарящееся мясо и полить его соком.

Что заменяют

Кухонные прихватки, дуршлаг, вилку и ложку.

Большой поварской нож

20-сантиметровый кухонный нож — настоящая «рабочая лошадка» в кулинарии. Его можно использовать по прямому назначению или заменить им некоторые дополнительные приспособления.

Для чего нужен

Раздавить зубчик чеснока, нажав на него плоской стороной ножа.

Приготовить лед для коктейля.

Что заменяет

Пресс для чеснока, нож для колки льда.

Нож для чистки овощей и фруктов

Один большой и один маленький — такое количество использует большинство людей.

Для чего нужен

Очистить и нарезать овощи и фрукты.

Что заменяет

Нож для удаления сердцевины плодов и ягод, слайсер для авокадо, яблокочистку.

Деревянная ложка

Ложку из натурального дерева можно использовать практически с любыми типами поверхностей — от антипригарного покрытия до нержавеющей стали. Модель с одним углом особенно удобна — с ее помощью можно собрать всю пищу без остатка.

Для чего нужна

Подвесить только что приготовленную лапшу для просушивания, зафиксировав ложку на кастрюле.

Проверить температуру масла при приготовлении пищи во фритюре. Если вокруг деревянной ложки начинают образовываться пузырьки — можно приступать к обжариванию.

Что заменяет

Сушильную раму для лапши, кухонный термометр.

Большая металлическая ложка

Большая тяжелая ложка со шкалой для измерения — очень удобный помощник на кухне.

Для чего нужна

Быстро отмерить необходимое количество жидких продуктов.

Отбить мясо.

Что заменяет

Мерный стакан, тендерайзер или молоток для мяса.

Лопатка с прорезями

Одна правильная лопатка вместо нескольких ненужных приспособлений, занимающих место в шкафу.

Для чего нужна

Бланшировать овощи.

Обжаривать продукты во фритюре и вынимать их из кипящего масла.

Что заменяет

Дуршлаг, металлическое ситечко.



