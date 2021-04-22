Чт, 22.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Эстонская светская львица показала, как привести себя в форму к лету

Бригитте Сюзанне Хунт в рекламе весенне-летней коллекции нижнего белья бренда BonBon Lingerie ФОТО: Galina Deinega/BonBon Lingerie

На этот раз в гости к Бригитте Сюзанне Хунт пришла танцовщица Кайса Роон, с которой Бригитте составила план тренировок подходящий даже для новичков.

Роон делится своими мыслями о пути к более здоровой жизни и рассказывает, что для нее все началось с расстройства пищевого поведения. Помимо прочего, Бригитте представляет новое направление в своем блоге - к ней будут приходить известные люди, а также многообещающие блогеры.

Смотрите видео, повторяйте за девушками и готовьте тело к лету!

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