ВИДЕО ⟩ Эстонская светская львица показала, как привести себя в форму к лету

Роон делится своими мыслями о пути к более здоровой жизни и рассказывает, что для нее все началось с расстройства пищевого поведения. Помимо прочего, Бригитте представляет новое направление в своем блоге - к ней будут приходить известные люди, а также многообещающие блогеры.