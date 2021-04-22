Первые признаки сахарного диабета: семь симптомов, которые не стоит оставлять без внимания

5. Ощущение «песка в глазах» и проблемы со зрением
В глазах может начать щипать, зудеть, двоиться или вдруг все будет расплываться — дело в том, что сетчатка начинает работать неправильно при увеличении сахара в крови.
6. Частые позывы в туалет
Такой же признак есть и у цистита — постоянно хочется в туалет «по-маленькому». Но причина этому — попытки организма вывести лишний сахар. Его слишком много, поэтому и в туалет ты можешь отлучаться слишком часто.
7. Незаживающие ранки и зуд кожи
Даже самые обычные царапины долго не проходят, кровоточат, болят, а еще вдруг возникают странные язвы или просто зудит кожа (причем, часто в интимной зоне) — все это может говорить о патологии. Если ты пойдешь к дерматологу или гинекологу, он запросто может предложить тебе проконсультироваться с эндокринологом в том числе.
Одно из осложнений болезни — синдром диабетической стопы, когда на ногах проявляются язвы, грибок и другие поражения (в том числе костно-суставные, а не только на коже), которые долго не заживают и могут привести к опасным последствиям.
Признаки сахарного диабета у женщин после 40 и 50
В целом признаки сахарного диабета у женщин после 30 и в другом возрасте схожи. Однако чаще болезнь у женского пола возникает после 40, в период менопаузы (а вот у мужчин раньше, в 35-40 лет). Дело в том, что при снижении гормонов эстрогенов, которые стимулируют выработку инсулина поджелудочной железой, нарушается уровень сахара в крови. Также в период климакса нарушается метаболизм и распределение жира, что мешает инсулина поддерживать нормальный уровень глюкозы. Это может привести к болезни.
Симптомы сахарного диабета у детей
Риск возникновения патологии у детей вырастает в случае генетической предрасположенности, большого веса при рождении или ожирения, частых простуд и вирусных заболеваний, ослабленного иммунитета (и аутоиммунных болезней) и нарушения обмена веществ, а также частых диатезов.
Заболевание может развиться в любом возрасте, но есть 2 главных пика — 5-8 лет и период полового созревания.
Признаки, на которые важно обратить внимание:
быстрая утомляемость без особых нагрузок;
жажда, сухость во рту, а также слишком сухая кожа, слизистые;
резкое снижение остроты зрения;
частые позывы в туалет (причем, можно заметить липкость мочи)
незаживающие гнойнички, стоматит;
тяжелое протекание инфекционных заболеваний.
У совсем маленьких детей выявить болезнь сложно. Но о ней могут говорить такие признаки, как ночной энурез, сильная жажда, липкость мочи на пеленках, зуд кожи, проблемы с пищеварением. Это может указывать на начало заболевания — в таком случае необходимо сразу сдать анализы крови и мочи.
Почему важна своевременная диагностика
Следить за внешними проявлениями очень важно. Подозрительные симптомы помогут выявить предиабет — состояние, когда углеводный обмен уже нарушен, но это еще не болезнь. Точный анализ можно получить уже в лаборатории, главное — вовремя туда обратиться.
Если успеть выявить болезнь на пограничном состоянии, для ее лечения могут даже не понадобиться медицинские препараты. Необходимо пересмотреть привычки и образ жизни:
скорректировать рацион, добавить больше овощей и фруктов, снизить количество сахара;
добавить физическую активность — посильные нагрузки (хотя бы регулярные прогулки или же тренировки);
снизить массу тела — ожирение сильно повышает риск возникновения заболевания.
Полезные привычки и здоровый образ жизни сокращают возможность развития болезни до 70%.
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