Первые признаки сахарного диабета: семь симптомов, которые не стоит оставлять без внимания

Согласно статистике, около 20% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Они заняты повседневными делами и не придают значения первым симптомам болезни, при этом она уже оказывает негативное влияние на их здоровье. Между тем, чем быстрее распознать ее, тем легче с ней бороться (в некоторых случаях и вовсе достаточно соблюдать правила профилактики). Как понять, что у тебя сахарный диабет? Внимательно присмотреться к себе — некоторые признаки кажутся вполне безобидными.

Диабет и его типы: в чем отличия

Для того, чтобы понять, откуда появляются симптомы этой болезни, нужно, в первую очередь, разобраться, что она собой представляет. Это группа эндокринных заболеваний, характеризующихся хроническим повышенным содержанием глюкозы в крови. В итоге появляется недостаток гормона инсулина или понижается эффективность его действия. Из-за этого и начинаются все внешние проявления.

Существует 3 основных типа диабета: первый, второй, гестационный (у беременных). Для каждого типа есть характерные признаки, но есть и общие. Эффективность будущего лечения зависит от того, насколько быстро будут замечены первые симптомы, а при их наличии — поставлена правильная диагностика.

Сахарный диабет при беременности

Симптомы сахарного диабета первого типа обычно развиваются быстро, в течение нескольких дней. Часто человек внезапно впадает в диабетическую кому (теряет сознание), его экстренно отвозят в больницу и уже там диагностируют заболевание. Этот тип может начаться через несколько недель после перенесенной вирусной инфекции или сильного стресса.

Второй тип проявляется симптомами, которые могут быть характерны и для других болезней, например, сильной усталостью, которую легко принять за обычное переутомление.

Признаки сахарного диабета у женщин и мужчин

1. Резкая потеря веса

Обычно похудение нас радует. Но в некоторых случаях должно насторожить. Если ты не сидишь на диете, не пропадаешь в спортзале, но при этом вес уходит — это плохой симптом, говорящий о нарушении здоровья. Килограммы уходят из-за нехватки инсулина, который расщепляет пищу и помогает организму усваивать питательные вещества. А так они все просто выходят, не задерживаясь и не принося ничего для поддержания веса.

2. Сильная усталость

Потеря сил и слабость могут говорить о разных заболеваниях, в том числе о диабете. Когда инсулин плохо вырабатывается, организм хуже усваивает все полезные вещества — следовательно, слабеет.

3. Постоянное чувство голода

Еще один распространенный симптом — когда у тебя вдруг возникает невероятный аппетит, ты жадно ешь все подряд, хотя поела совсем недавно и довольно плотно. И продолжаешь хотеть есть, хотя питаешься регулярно. Причина — в нарушении обмена сахара в организме.

4. Жажда