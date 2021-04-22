Чт, 22.04.2021
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Первые признаки сахарного диабета: семь симптомов, которые не стоит оставлять без внимания

Сахарный диабет. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эта болезнь может возникнуть в любом возрасте. Очень важно вовремя заметить симптомы сахарного диабета (хотя некоторые кажутся вполне безобидными) — это увеличивает вероятность вылечить его даже без лекарств.

Согласно статистике, около 20% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании. Они заняты повседневными делами и не придают значения первым симптомам болезни, при этом она уже оказывает негативное влияние на их здоровье. Между тем, чем быстрее распознать ее, тем легче с ней бороться (в некоторых случаях и вовсе достаточно соблюдать правила профилактики). Как понять, что у тебя сахарный диабет? Внимательно присмотреться к себе — некоторые признаки кажутся вполне безобидными.

Диабет и его типы: в чем отличия

Для того, чтобы понять, откуда появляются симптомы этой болезни, нужно, в первую очередь, разобраться, что она собой представляет. Это группа эндокринных заболеваний, характеризующихся хроническим повышенным содержанием глюкозы в крови. В итоге появляется недостаток гормона инсулина или понижается эффективность его действия. Из-за этого и начинаются все внешние проявления.

Существует 3 основных типа диабета: первый, второй, гестационный (у беременных). Для каждого типа есть характерные признаки, но есть и общие. Эффективность будущего лечения зависит от того, насколько быстро будут замечены первые симптомы, а при их наличии — поставлена правильная диагностика.

Сахарный диабет при беременности

Симптомы сахарного диабета первого типа обычно развиваются быстро, в течение нескольких дней. Часто человек внезапно впадает в диабетическую кому (теряет сознание), его экстренно отвозят в больницу и уже там диагностируют заболевание. Этот тип может начаться через несколько недель после перенесенной вирусной инфекции или сильного стресса.

Второй тип проявляется симптомами, которые могут быть характерны и для других болезней, например, сильной усталостью, которую легко принять за обычное переутомление.

Признаки сахарного диабета у женщин и мужчин

1. Резкая потеря веса

Обычно похудение нас радует. Но в некоторых случаях должно насторожить. Если ты не сидишь на диете, не пропадаешь в спортзале, но при этом вес уходит — это плохой симптом, говорящий о нарушении здоровья. Килограммы уходят из-за нехватки инсулина, который расщепляет пищу и помогает организму усваивать питательные вещества. А так они все просто выходят, не задерживаясь и не принося ничего для поддержания веса.

2. Сильная усталость

Потеря сил и слабость могут говорить о разных заболеваниях, в том числе о диабете. Когда инсулин плохо вырабатывается, организм хуже усваивает все полезные вещества — следовательно, слабеет.

3. Постоянное чувство голода

Еще один распространенный симптом — когда у тебя вдруг возникает невероятный аппетит, ты жадно ешь все подряд, хотя поела совсем недавно и довольно плотно. И продолжаешь хотеть есть, хотя питаешься регулярно. Причина — в нарушении обмена сахара в организме.

4. Жажда

Ты пьешь не только положенное количество воды (но даже больше), а еще сок, компот, морс, все виды чая и по-прежнему хочешь пить, а во рту сухость. Это довольно опасный признак.

5. Ощущение «песка в глазах» и проблемы со зрением

В глазах может начать щипать, зудеть, двоиться или вдруг все будет расплываться — дело в том, что сетчатка начинает работать неправильно при увеличении сахара в крови.

6. Частые позывы в туалет

Такой же признак есть и у цистита — постоянно хочется в туалет «по-маленькому». Но причина этому — попытки организма вывести лишний сахар. Его слишком много, поэтому и в туалет ты можешь отлучаться слишком часто.

7. Незаживающие ранки и зуд кожи

Даже самые обычные царапины долго не проходят, кровоточат, болят, а еще вдруг возникают странные язвы или просто зудит кожа (причем, часто в интимной зоне) — все это может говорить о патологии. Если ты пойдешь к дерматологу или гинекологу, он запросто может предложить тебе проконсультироваться с эндокринологом в том числе.

Одно из осложнений болезни — синдром диабетической стопы, когда на ногах проявляются язвы, грибок и другие поражения (в том числе костно-суставные, а не только на коже), которые долго не заживают и могут привести к опасным последствиям.

Признаки сахарного диабета у женщин после 40 и 50

В целом признаки сахарного диабета у женщин после 30 и в другом возрасте схожи. Однако чаще болезнь у женского пола возникает после 40, в период менопаузы (а вот у мужчин раньше, в 35-40 лет). Дело в том, что при снижении гормонов эстрогенов, которые стимулируют выработку инсулина поджелудочной железой, нарушается уровень сахара в крови. Также в период климакса нарушается метаболизм и распределение жира, что мешает инсулина поддерживать нормальный уровень глюкозы. Это может привести к болезни.

Симптомы сахарного диабета у детей

Риск возникновения патологии у детей вырастает в случае генетической предрасположенности, большого веса при рождении или ожирения, частых простуд и вирусных заболеваний, ослабленного иммунитета (и аутоиммунных болезней) и нарушения обмена веществ, а также частых диатезов.

Заболевание может развиться в любом возрасте, но есть 2 главных пика — 5-8 лет и период полового созревания.

Признаки, на которые важно обратить внимание:

быстрая утомляемость без особых нагрузок;

рассеянность;

жажда, сухость во рту, а также слишком сухая кожа, слизистые;

повышенный аппетит;

резкое снижение остроты зрения;

частые позывы в туалет (причем, можно заметить липкость мочи)

тошнота, рвота;

незаживающие гнойнички, стоматит;

тяжелое протекание инфекционных заболеваний.

У совсем маленьких детей выявить болезнь сложно. Но о ней могут говорить такие признаки, как ночной энурез, сильная жажда, липкость мочи на пеленках, зуд кожи, проблемы с пищеварением. Это может указывать на начало заболевания — в таком случае необходимо сразу сдать анализы крови и мочи.

Почему важна своевременная диагностика

Следить за внешними проявлениями очень важно. Подозрительные симптомы помогут выявить предиабет — состояние, когда углеводный обмен уже нарушен, но это еще не болезнь. Точный анализ можно получить уже в лаборатории, главное — вовремя туда обратиться.

Если успеть выявить болезнь на пограничном состоянии, для ее лечения могут даже не понадобиться медицинские препараты. Необходимо пересмотреть привычки и образ жизни:

скорректировать рацион, добавить больше овощей и фруктов, снизить количество сахара;

добавить физическую активность — посильные нагрузки (хотя бы регулярные прогулки или же тренировки);

снизить массу тела — ожирение сильно повышает риск возникновения заболевания.

Полезные привычки и здоровый образ жизни сокращают возможность развития болезни до 70%.


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