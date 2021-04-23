Сб, 24.04.2021
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Женский гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

Женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Переход от апреля к маю нельзя назвать простым. На этой неделе энергетика пространства изменится, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам знаков Зодиака не терять бдительности.

С 23 числа ситуация будет напряженной из-за ретроградного Плутона, а значит, планировать что-то глобальное на конец апреля не стоит.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с укрепления биополя, чтобы не стать заложниками конфликтных ситуаций и не проявлять ответной агрессии к обидчикам. На этой неделе Овнам не стоит обращать внимания на агрессоров — лучше заняться собой, восстановить энергию и силы, а также разобрать ошибки, чтобы в будущем не повторять их и не заходить в тупик.

Женщина-Телец

У дам-Тельцов на этой неделе появится отличная возможность привлечь финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют им отказаться от спонтанных покупок и сэкономить, чтобы позже приобрести долгожданные вещи с хорошей скидкой. Улыбнется удача и в любви, если Тельцы будут внимательны к чувствам окружения и перестанут бояться своих чувств. Привлечь внимание понравившихся людей получится также благодаря смене имиджа.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов наступает период, когда нельзя халатно относиться к происходящим событиям. Астрологи рекомендуют быть вовлеченными во все процессы, чтобы не упустить своей удачи в делах и личной жизни. Справиться с желанием переключиться с одного дела на другое поможет тренировка силы воли, а также мысль о том, что впереди будет ждать достойное вознаграждение.

Женщина-Рак

У дам-Раков неделя начнется с неприятностей, связанных с отношениями в семье. Астрологи рекомендуют проявить заботу и внимание о близких, чтобы конфликты не стали причиной крупных ссор и проблем с самочувствием. Гармоничные отношения будут залогом успеха во всех сферах жизни, а значит, Ракам важно сохранять хороший микроклимат в семье и всеми силами уходить от разногласий.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют позаботиться о своем образе, чтобы произвести впечатление на нужных людей и обзавестись полезными связями. На этой неделе важно проявлять такт и не высказывать свое мнение лишний раз, чтобы не провоцировать конфликты. Уместным для Львиц будет и внимание к интуиции. Внутренний голос поможет обойти стороной сомнительные ситуации и привлечь в жизнь успех.

Женщина-Дева

У Дев на этой неделе обострится шестое чувство, которое нельзя игнорировать. Астрологи рекомендуют обращать внимание на мелочи, чтобы найти путь к успеху и предотвратить неприятности. Женщинам этого знака важно настроиться на успех и помнить о том, что опоздания могут привести к разочарованиям и упущению перспективных возможностей. Составив план действий, Девы смогут успевать все и оказываться вовремя в нужном месте.

Женщина-Весы

У дам-Весов откроется второе дыхание. Астрологи рекомендуют им поверить в себя и не бояться перемен. На этой неделе удача будет на стороне тех, кто не останавливается в развитии, получает дополнительные навыки, а также раскрывает свои таланты в полной мере. Для того, чтобы начать что-то новое и увлекательное, женщинам этого знака стоит быть активнее в первой половине недели.

Женщина-Скорпион

Женщин-Скорпионов ожидает насыщенная событиями неделя, и для того, чтобы все они были положительными, важно начать понедельник с упражнений по восстановлению внутреннего равновесия. Спокойная уверенность поможет обойти стороной конфликты с близкими и коллегами, а также не упустить возможность притянуть в жизнь позитивные перемены и важных людей.

Женщина-Стрелец

Дамам-Стрельцам астрологи рекомендуют больше внимания уделять предчувствиям, которые на этой неделе будут особенно сильны. Благодаря такой тактике получится обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитивные перемены. Стрельцам стоит уделить внимание и личной жизни: гармония в семье будет залогом новых успехов в деловой среде и источником позитивных эмоций.

Женщина-Козерог

У Козерогов проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если они станут упрямиться и хандрить. Дамам этого знака астрологи рекомендуют начать неделю с внутренних и внешних преображений, медитировать и привлекать позитивные мысли. Оптимистичный настрой и умение обходить конфликтные ситуации позволят женщинам-Козерогам добиться весомых успехов и не упустить своего счастья.
 
Женщина-Водолей

У женщин-Водолеев на этой неделе появится возможность привлечь в жизнь успех, но для этого им важно отказаться от ведения дел нечестным путем. Энергетика звезд и планет будет на стороне тех, кто играет по правилам и не провоцирует конфликтные ситуации. Астрологи рекомендуют также использовать защитные амулеты, чтобы уберечься от людей с негативной энергетикой.

Женщина-Рыбы

Дамам-Рыбам в начале недели астрологи рекомендуют настроиться на позитив и не позволять себе расстраиваться по пустякам. Неделя пройдет удачно, если придерживаться ранее составленного плана и не отклоняться от маршрута, спокойно преодолевая препятствия, которые не только закаляют, но и помогают тренировать силу духа. 

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