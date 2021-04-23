Женский гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
Переход от апреля к маю нельзя назвать простым. На этой неделе энергетика пространства изменится, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам знаков Зодиака не терять бдительности.
Переход от апреля к маю нельзя назвать простым. На этой неделе энергетика пространства изменится, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представительницам знаков Зодиака не терять бдительности.
С 23 числа ситуация будет напряженной из-за ретроградного Плутона, а значит, планировать что-то глобальное на конец апреля не стоит.
Женщина-Овен
Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с укрепления биополя, чтобы не стать заложниками конфликтных ситуаций и не проявлять ответной агрессии к обидчикам. На этой неделе Овнам не стоит обращать внимания на агрессоров — лучше заняться собой, восстановить энергию и силы, а также разобрать ошибки, чтобы в будущем не повторять их и не заходить в тупик.
Женщина-Телец
У дам-Тельцов на этой неделе появится отличная возможность привлечь финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют им отказаться от спонтанных покупок и сэкономить, чтобы позже приобрести долгожданные вещи с хорошей скидкой. Улыбнется удача и в любви, если Тельцы будут внимательны к чувствам окружения и перестанут бояться своих чувств. Привлечь внимание понравившихся людей получится также благодаря смене имиджа.
У женщин-Близнецов наступает период, когда нельзя халатно относиться к происходящим событиям. Астрологи рекомендуют быть вовлеченными во все процессы, чтобы не упустить своей удачи в делах и личной жизни. Справиться с желанием переключиться с одного дела на другое поможет тренировка силы воли, а также мысль о том, что впереди будет ждать достойное вознаграждение.
Женщина-Рак
У дам-Раков неделя начнется с неприятностей, связанных с отношениями в семье. Астрологи рекомендуют проявить заботу и внимание о близких, чтобы конфликты не стали причиной крупных ссор и проблем с самочувствием. Гармоничные отношения будут залогом успеха во всех сферах жизни, а значит, Ракам важно сохранять хороший микроклимат в семье и всеми силами уходить от разногласий.
Женщина-Лев
Львицам астрологи рекомендуют позаботиться о своем образе, чтобы произвести впечатление на нужных людей и обзавестись полезными связями. На этой неделе важно проявлять такт и не высказывать свое мнение лишний раз, чтобы не провоцировать конфликты. Уместным для Львиц будет и внимание к интуиции. Внутренний голос поможет обойти стороной сомнительные ситуации и привлечь в жизнь успех.
У Дев на этой неделе обострится шестое чувство, которое нельзя игнорировать. Астрологи рекомендуют обращать внимание на мелочи, чтобы найти путь к успеху и предотвратить неприятности. Женщинам этого знака важно настроиться на успех и помнить о том, что опоздания могут привести к разочарованиям и упущению перспективных возможностей. Составив план действий, Девы смогут успевать все и оказываться вовремя в нужном месте.
Женщина-Весы
У дам-Весов откроется второе дыхание. Астрологи рекомендуют им поверить в себя и не бояться перемен. На этой неделе удача будет на стороне тех, кто не останавливается в развитии, получает дополнительные навыки, а также раскрывает свои таланты в полной мере. Для того, чтобы начать что-то новое и увлекательное, женщинам этого знака стоит быть активнее в первой половине недели.
Женщина-Скорпион
Женщин-Скорпионов ожидает насыщенная событиями неделя, и для того, чтобы все они были положительными, важно начать понедельник с упражнений по восстановлению внутреннего равновесия. Спокойная уверенность поможет обойти стороной конфликты с близкими и коллегами, а также не упустить возможность притянуть в жизнь позитивные перемены и важных людей.
Женщина-Стрелец
Дамам-Стрельцам астрологи рекомендуют больше внимания уделять предчувствиям, которые на этой неделе будут особенно сильны. Благодаря такой тактике получится обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь позитивные перемены. Стрельцам стоит уделить внимание и личной жизни: гармония в семье будет залогом новых успехов в деловой среде и источником позитивных эмоций.
Женщина-Козерог
У женщин-Водолеев на этой неделе появится возможность привлечь в жизнь успех, но для этого им важно отказаться от ведения дел нечестным путем. Энергетика звезд и планет будет на стороне тех, кто играет по правилам и не провоцирует конфликтные ситуации. Астрологи рекомендуют также использовать защитные амулеты, чтобы уберечься от людей с негативной энергетикой.
Женщина-Рыбы
Дамам-Рыбам в начале недели астрологи рекомендуют настроиться на позитив и не позволять себе расстраиваться по пустякам. Неделя пройдет удачно, если придерживаться ранее составленного плана и не отклоняться от маршрута, спокойно преодолевая препятствия, которые не только закаляют, но и помогают тренировать силу духа.