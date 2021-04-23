Женский гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая

С 23 числа ситуация будет напряженной из-за ретроградного Плутона, а значит, планировать что-то глобальное на конец апреля не стоит.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с укрепления биополя, чтобы не стать заложниками конфликтных ситуаций и не проявлять ответной агрессии к обидчикам. На этой неделе Овнам не стоит обращать внимания на агрессоров — лучше заняться собой, восстановить энергию и силы, а также разобрать ошибки, чтобы в будущем не повторять их и не заходить в тупик.

Женщина-Телец

У дам-Тельцов на этой неделе появится отличная возможность привлечь финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют им отказаться от спонтанных покупок и сэкономить, чтобы позже приобрести долгожданные вещи с хорошей скидкой. Улыбнется удача и в любви, если Тельцы будут внимательны к чувствам окружения и перестанут бояться своих чувств. Привлечь внимание понравившихся людей получится также благодаря смене имиджа.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов наступает период, когда нельзя халатно относиться к происходящим событиям. Астрологи рекомендуют быть вовлеченными во все процессы, чтобы не упустить своей удачи в делах и личной жизни. Справиться с желанием переключиться с одного дела на другое поможет тренировка силы воли, а также мысль о том, что впереди будет ждать достойное вознаграждение.

Женщина-Рак

У дам-Раков неделя начнется с неприятностей, связанных с отношениями в семье. Астрологи рекомендуют проявить заботу и внимание о близких, чтобы конфликты не стали причиной крупных ссор и проблем с самочувствием. Гармоничные отношения будут залогом успеха во всех сферах жизни, а значит, Ракам важно сохранять хороший микроклимат в семье и всеми силами уходить от разногласий.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют позаботиться о своем образе, чтобы произвести впечатление на нужных людей и обзавестись полезными связями. На этой неделе важно проявлять такт и не высказывать свое мнение лишний раз, чтобы не провоцировать конфликты. Уместным для Львиц будет и внимание к интуиции. Внутренний голос поможет обойти стороной сомнительные ситуации и привлечь в жизнь успех.

Женщина-Дева

У Дев на этой неделе обострится шестое чувство, которое нельзя игнорировать. Астрологи рекомендуют обращать внимание на мелочи, чтобы найти путь к успеху и предотвратить неприятности. Женщинам этого знака важно настроиться на успех и помнить о том, что опоздания могут привести к разочарованиям и упущению перспективных возможностей. Составив план действий, Девы смогут успевать все и оказываться вовремя в нужном месте.

Женщина-Весы