Продукты, которые неожиданно воздействуют на психику

1. Очищенный рис

Такой рис содержит быстрые углеводы, которые заставляют молекулы глюкозы немедленно проникать в кровь. Из-за этого уровень сахара может резко упасть, что негативно повлияет на состояние мозга и нервной системы.

2. Воздушная кукуруза

В состав попкорна входит белок, золото, фосфор, железо, кремний и магний, способствующие правильному функционированию нервной системы. А присутствующий в кукурузе витамин B помогает преодолевать депрессию и стресс.

3. Тунец

В этой рыбке накапливается много ртути, а ее избыток в организме может вызывать проблемы с памятью. Тунец также содержит полихлорированный бифенил – синтетическое вещество, оказывающее отрицательное влияние на гормоны и нарушающее функцию нервной системы.

4. Сало

В сале содержится содержится редчайшая арахидоновая кислота, входящая в состав тканей нашего тела и незаменимая для нормальной работы мозга. Она также помогает справляться с болезнью Альцгеймера.

5. Злаки

Злаки содержат глютен необходимый для их роста. Антитела в глютене (белковые соединения, которые предотвращают воспроизведение микроорганизмов и уничтожают производимые ими токсичные продукты) способны также разрушать очень важные для организма элементы. Если нам недостает этих веществ. мы можем страдать от панических атак и депрессии.

6. Темный шоколад

Такой шоколад содержит флавоноиды, отвечающие за активизацию клеток мозга. Благодаря ему кровеносные сосуды становятся больше, а мозг снабжается дополнительным кислородом, который стимулирует его работу.

7. Твердый сыр

В таком сыре присутствует тирамин, который производится при распаде белка. Тирамин может существенно увеличить кровяное давление и спровоцировать мигрень.

8. Печеный картофель

В приготовленном таким образом картофеле много калия, который посылает кислород в мозг. В нем также есть глюкоза, витамин B и аминокислоты, которые увеличивают приток крови к мозгу и обеспечивают его всей энергией необходимой для функционирования.

9. Фасоль

Бобы содержат дубильную кислоту. Если ее слишком много в организме, ему будет трудно перерабатывать такие минералы как, например, железо. Это может привести к проблемам с кровоснабжением мозга и даже вызвать анемию.

10. Куркумин

Это основной ингредиент в блюдах карри, содержащий множество антиоксидантов и помогающий мозгу не стареть. Он также усиливает когнитивные функции, которые обычно ухудшаются с возрастом.

11. Шафран

В шафране много минералов, витамина B и витамина C. Он помогает мозгу лучше работать и даже лечит некоторые психические отклонения, приводит исследование Bright Side.

12. Корица