Продукты, которые неожиданно воздействуют на психику
Все они содержат множество химических элементов, о которых мы даже не подозреваем, пишет wday.ru.
Все они содержат множество химических элементов, о которых мы даже не подозреваем, пишет wday.ru.
1. Очищенный рис
Такой рис содержит быстрые углеводы, которые заставляют молекулы глюкозы немедленно проникать в кровь. Из-за этого уровень сахара может резко упасть, что негативно повлияет на состояние мозга и нервной системы.
2. Воздушная кукуруза
В состав попкорна входит белок, золото, фосфор, железо, кремний и магний, способствующие правильному функционированию нервной системы. А присутствующий в кукурузе витамин B помогает преодолевать депрессию и стресс.
3. Тунец
В этой рыбке накапливается много ртути, а ее избыток в организме может вызывать проблемы с памятью. Тунец также содержит полихлорированный бифенил – синтетическое вещество, оказывающее отрицательное влияние на гормоны и нарушающее функцию нервной системы.
4. Сало
В сале содержится содержится редчайшая арахидоновая кислота, входящая в состав тканей нашего тела и незаменимая для нормальной работы мозга. Она также помогает справляться с болезнью Альцгеймера.
5. Злаки
Злаки содержат глютен необходимый для их роста. Антитела в глютене (белковые соединения, которые предотвращают воспроизведение микроорганизмов и уничтожают производимые ими токсичные продукты) способны также разрушать очень важные для организма элементы. Если нам недостает этих веществ. мы можем страдать от панических атак и депрессии.
6. Темный шоколад
Такой шоколад содержит флавоноиды, отвечающие за активизацию клеток мозга. Благодаря ему кровеносные сосуды становятся больше, а мозг снабжается дополнительным кислородом, который стимулирует его работу.
7. Твердый сыр
В таком сыре присутствует тирамин, который производится при распаде белка. Тирамин может существенно увеличить кровяное давление и спровоцировать мигрень.
8. Печеный картофель
В приготовленном таким образом картофеле много калия, который посылает кислород в мозг. В нем также есть глюкоза, витамин B и аминокислоты, которые увеличивают приток крови к мозгу и обеспечивают его всей энергией необходимой для функционирования.
9. Фасоль
Бобы содержат дубильную кислоту. Если ее слишком много в организме, ему будет трудно перерабатывать такие минералы как, например, железо. Это может привести к проблемам с кровоснабжением мозга и даже вызвать анемию.
10. Куркумин
Это основной ингредиент в блюдах карри, содержащий множество антиоксидантов и помогающий мозгу не стареть. Он также усиливает когнитивные функции, которые обычно ухудшаются с возрастом.
11. Шафран
В шафране много минералов, витамина B и витамина C. Он помогает мозгу лучше работать и даже лечит некоторые психические отклонения, приводит исследование Bright Side.
12. Корица
Корица делает мозг более активным, потому что содержит чрезвычайно важные ингредиенты: коричный спирт и коричный альдегид. Запах корицы помогает нам решать задачи, требующие внимания, визуальной памяти и быстрой реакции.