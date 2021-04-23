Сытые и довольные: правила питания для густых волос

Правило №1. Пить достаточно воды

Наши волосы на 13-15% состоят из воды. Чтобы локоны росли крепкими, не выпадали и не секлись, им нужно получать достаточное количество жидкости. В среднем здоровому человеку рекомендуется выпивать около 30 мл воды на 1 кг массы тела, причём это должна быть физиологически полноценная вода, то есть сбалансированная по содержанию минералов и микроэлементов. Кстати, синтез кератина, из которого волосы состоят на оставшиеся 85-90%, напрямую зависит от достаточного поступления в организм серы. Её запасы можно пополнить, периодически включая в свой рацион сероводородную воду. Правда, делать это лучше под наблюдением врача и при условии, что у вас нет проблем с почками.

Правило №2. Включать в рацион железосодержащие продукты

Функция железа — доставлять кислород к клеткам. Если клетки получают недостаточно кислорода, возникает анемия, и волосы начинают выпадать. Железо можно обнаружить как в продуктах растительного происхождения (шпинате и чечевице, например), так и в животной пище (красном мясе, говяжьей печени, моллюсках). При этом животное усваивается лучше. В тяжёлых случаях анемии (после беременности, например), когда уровень железа в организме особенно низкий, важно, кроме продуктов, включать в рацион специальные биодобавки.

Правило №3. Есть рыбу и морепродукты

В рыбе содержатся Омега-3 кислоты, отвечающие за эластичность волос, предупреждающие их ломкость и повреждение, ускоряющие рост. Главное, что нужно знать об Омега-3 кислотах, что самостоятельно в организме они не синтезируются, поэтому либо жирные сорта рыбы, либо биодобавки с Омега-3 включать в рацион нужно обязательно.

Правило №4. Добавлять в рацион злаковые

Злаки — основной источник витамина B, главного витамина, отвечающего за красоту и здоровье наших волос. Витамины группы B предупреждают выпадение и ломкость локонов, отвечают за их эластичность и блеск. Кроме витаминов, в злаках можно обнаружить медь, которая защищает шевелюру от преждевременного старения. Один из самых полезных для волос злаков — просо. В нём, кроме всего прочего, содержатся ненасыщенные жирные кислоты, оказывающие на локоны антиоксидантное действие, кремний для регенерации, калий, укрепляющий сосуды кожи головы, витамин красоты цинк, железо, витамины А, Е и много чего полезного ещё. Просо можно обнаружить в БАДах для волос или употреблять его в виде лепёшек или каши. Кстати, хорошая новость для поклонников здорового питания: глютена в этой крупе почти не содержится.

Правило №5. Заваривать настой из шиповника

Шиповник — рекордсмен по содержанию витамина С. Этот антиоксидант помогает защитить локоны от воздействия ультрафиолета, предотвращает преждевременное появление седины, а главное, участвует в синтезе коллагена — важного строительного элемента клеток волос. В шиповнике витамина С не просто очень много. Важное его достоинство состоит в том, что это генетически близкий нам продукт, а значит, усваивается он лучше, чем экзотические суперфуды вроде ягод годжи или даже привычные цитрусовые.

Правило №6. Не забывать про куриные яйца

В желтках куриных яиц содержится больше всего биотина, того самого вещества, которое чаще всего упоминается в рекламе средств для волос. Биотин участвует в образовании аминокислот, из которых состоит кератин, а кератин — как известно, основной строительный элемент наших волос. В общем, если хотите иметь крепкие, густые здоровые волосы, яйца нужно есть обязательно.

Правило №7. Обращать внимание на БАДы для волос

К сожалению, даже сбалансированная диета порой не может восполнить дефицит всех необходимых волосам полезных витаминов и микроэлементов. Современный человек мало двигается и не очень много ест полезной еды — достаточно, чтобы набрать необходимую норму калорий, но недостаточно, чтобы восполнить запасы необходимых организму веществ.