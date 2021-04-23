Пять очевидных признаков, что вам пора покупать новые лифчик и трусики

Вы испытываете дискомфорт в интимной зоне

Обратите внимание на то, из какого материала изготовлены трусики. Мы не говорим о том, что вы должны носить трикотажные панталоны, которые так любили наши бабушки, но выбор ткани действительно важен. Она должна дышать и иметь способность выводить влагу, а синтетика намного хуже справляется с этой задачей. В результате это приводит к росту бактерий, зуду и дискомфорту. С другой стороны, найти сейчас симпатичные хлопковые трусики совсем не проблема, поэтому лучше поменять синтетику на хлопок.

Если же вы совершенно не можете жить без кружевного белья, обязательно проверяйте наличие хлопковой ластовицы. Не увлейкайтесь стрингами. Подумайте о том, где оказывается узенькая полоска стрингов каждый раз, когда вы наклоняетесь вперед или приседаете. Именно таким образом стринги «помогают» кишечным бактериям попадать из ануса во влагалище, что может стать причиной всевозможных инфекций. Например, бактериального цистита, который возникает из-за кишечной палочки.

Вы поправились

«Мы красивы такие, какие есть». Фотограф делает снимки «реальных» женщин в нижнем белье.

Если вы в последнее время слегка поправились, это еще не повод втискиваться в белье, которое жмет во всех местах. Лифчик не должен вас душить, сдавливать или вызывать каких-либо болезненных ощущений. И, как правило, хватает 4−5 кг, чтобы проблема стала заметна. Нет ничего хорошего и в том, что трусы врезаются каждый раз, когда вы пытаетесь присесть. Ушки по бокам и верблюжья лапка — верные признаки того, что вам пора купить белье на размер больше.

Лифчику уже больше полутора лет

Ни один даже самый качественный лифчик не прослужит дольше двух лет при условии, что вы носите его хотя бы два раза в неделю. Вернее, прослужить он может и все 10, но грудь поддерживать перестанет, т.к. пояс со временем растягивается, особенно если грудь большая.

Чтобы лифчик хорошо поддерживал форму, ваш обхват под грудью должен быть примерно на 10 см больше, чем объем лифчика.

Если изначально выбирать слишком свободный лифчик, он быстрее растянется и перестанет поддерживать форму уже через пару месяцев.

Косточки лифчика давят или натирают

Сразу выбрасывайте такой лифчик, особенно если косточка выскочила наружу и постоянно норовит воткнуться в вашу грудь. Заклеивать или зашивать дырки, через которые выскочила косточка, бесполезно, через пару стирок она вновь вырвется на свободу. Кстати, именно по этой причине рекомендуется стирать лифчики с косточками только в специальных мешках. Косточка, попавшая в барабан машины, может вывести ее из строя.

Пояс бюстгальтера слишком задран вверх, а бретельки спадают

Пояс лифчика должен располагаться под лопатками, а не на них. Если он съезжает вверх, он слишком растянут, а значит грудь не поддерживает. В итоге, чтобы поддержать грудь, вы начинаете все выше и выше затягивать бретельки, которые в принципе выполняют лишь поддерживающую функцию, а у вас по вечерам болят плечи из-за нарушенного кровообращения и постоянной нагрузки.

Самую важную функцию выполняет пояс. И как только пояс растянулся, лифчик пора менять.