Как простить измену мужа и жить дальше

Возникает в отношениях, где мужчина не чувствует себя ценным для своей женщины. Жена постоянно критикует, контролирует, поучает. У партнера возникает желание отомстить за причиненные обиды и недопонимание в семье. Изменяющий не замечает, что делает что-то не то. Он желает быть любимым, быть убежденным, что его слышат и поддерживают.

Можно ли восстановить семейные отношения

Это может показаться удивительным, но у него, скорее всего, еще есть чувства к тебе, потому что на протест без них мы обычно не решаемся. Обсудите все. Если он раскаивается и хочет сохранить семью, значит, только рядом с тобой он хочет чувствовать свою ценность.

3. Боязнь одиночества

Иногда такой страх обоснован: в ситуациях, когда жена часто угрожает уйти или всячески демонстрирует, что мужчина ничего для нее не значит.

Можно ли восстановить семейные отношения

По большей части здесь все зависит от женщины. Если она готова пересмотреть свое отношение к супругу, даст возможность ему чувствовать себя нужным и желанным, то такие отношения обретут гармонию, а плохое можно быстро забыть.

4. Сексуальная зависимость

Измена происходит как вынужденная мера, чтобы удовлетворить потребности. Ни о каких чувствах в этом случае речь не идет. Партнеры меняются, а привязанность не возникает. И с проблемами в браке такое поведение может быть вообще не связано, есть проблемы или нет, человек все равно ищет новые сексуальные встречи.

Можно ли восстановить семейные отношения

Шансы пережить измену мужа и сохранить семью, к сожалению, малы, если только ты сама не отличаешься свободой мышления. Такой тип мужчин не способен построить длительный союз с одной дамой, он просто не сможет взять на себя ответственность за то, как он поступает, и будет продолжать «ходить налево». В данном случае, можно принять мужчину и закрыть глаза на его «зависимость» или выйти из болезненных отношений. Стоит ли прощать измену мужа по такой причине, решать только тебе.