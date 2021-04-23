Как простить измену мужа и жить дальше
От этого неприятного события не застрахована ни одна пара, а вот как относиться к нему, решать только тебе. Как простить измену мужа и жить дальше — все зависит от причины случившегося.
От этого неприятного события не застрахована ни одна пара, а вот как относиться к нему, решать только тебе. Как простить измену мужа и жить дальше — все зависит от причины случившегося.
«Не могу простить измену мужа. Что делать?» — этот вопрос часто звучит в голове женщины или уже в кабинете психолога. На самом деле простить несложно — сложно не сравнивать, не вспоминать. Но неужели развод неизбежен? Вовсе нет. «Лиза» рассказывает, как правильно принять партнера после случившегося.
Как пережить измену мужа: с чего начать
Подумай, насколько важны эти отношения для тебя.
Оцени, насколько виноват перед тобой мужчина.
Постарайся понять мотив поступка любимого.
Помни о том, что решение ты должна принять самостоятельно.
Существует несколько видов измен. В зависимости от них ты поймешь, что вдруг подтолкнуло твоего партнера в объятия другой и решишь, стоит ли продолжать отношения и как.
1. Уход от проблем к «идеалу»
Этот тип измены возникает в отношениях, в которых возникают проблемы различного характера. Партнеры неспособны решить сложности сообща, не обсуждают их друг с другом. А вместе с трудностями растет напряжение, что приводит отношения в тупик. Тогда мужчине начинает казаться, что это неудавшиеся отношения и пора отправляться на поиски «идеала», женщины, которая примет и решит его проблемы.
Можно ли восстановить семейные отношения
Да, но только в случае, если мужчина примет ответственность справляться с проблемами, а не бежать от них, если твой супруг будет готов учиться говорить о трудностях и решать их сообща.
2. Желание мести
Возникает в отношениях, где мужчина не чувствует себя ценным для своей женщины. Жена постоянно критикует, контролирует, поучает. У партнера возникает желание отомстить за причиненные обиды и недопонимание в семье. Изменяющий не замечает, что делает что-то не то. Он желает быть любимым, быть убежденным, что его слышат и поддерживают.
Это может показаться удивительным, но у него, скорее всего, еще есть чувства к тебе, потому что на протест без них мы обычно не решаемся. Обсудите все.
3. Боязнь одиночества
Иногда такой страх обоснован: в ситуациях, когда жена часто угрожает уйти или всячески демонстрирует, что мужчина ничего для нее не значит.
Можно ли восстановить семейные отношения
По большей части здесь все зависит от женщины. Если она готова пересмотреть свое отношение к супругу, даст возможность ему чувствовать себя нужным и желанным, то такие отношения обретут гармонию, а плохое можно быстро забыть.
4. Сексуальная зависимость
Измена происходит как вынужденная мера, чтобы удовлетворить потребности. Ни о каких чувствах в этом случае речь не идет. Партнеры меняются, а привязанность не возникает. И с проблемами в браке такое поведение может быть вообще не связано, есть проблемы или нет, человек все равно ищет новые сексуальные встречи.
Можно ли восстановить семейные отношения
Шансы пережить измену мужа и сохранить семью, к сожалению, малы, если только ты сама не отличаешься свободой мышления.
Человек способен преодолевать что угодно, если верит, что в этом есть смысл.