Как приготовить вкусный кулич на Пасху

Так как за выпеканием куличей на кухне вам предстоит провести почти весь день, накануне приведите ее в порядок. Подготовьте всю необходимую посуду, лишние предметы спрячьте, чтобы не мешались под рукой. Заранее достаньте из холодильника и продукты, чтобы к моменту замеса теста они были комнатной температуры.