Как приготовить вкусный кулич на Пасху

Пасхальный кулич — это особый вид щедрой праздничной выпечки. На его приготовление не жалеют ни сил — дело хлопотное, ни самых лучших продуктов.
Так как за выпеканием куличей на кухне вам предстоит провести почти весь день, накануне приведите ее в порядок. Подготовьте всю необходимую посуду, лишние предметы спрячьте, чтобы не мешались под рукой. Заранее достаньте из холодильника и продукты, чтобы к моменту замеса теста они были комнатной температуры.
Пасхальный кулич «Семейные традиции»
- 1 кг муки
- 6 яиц
- 300 г сливочного масла
- 2 стак. сахара
- 50 г свежих дрожжей
- 0,5 ч. л. соли
- 2 г ванилина
- 1 ч. л. куркумы
- 150 г изюма
- 2 ч. л. коньяка или бренди
- Опара. В теплом молоке разведите дрожжи, добавьте половину просеянной муки, перемешайте. Поставьте на час в теплое место для подъема.
- Тем временем желтки отделите от белков. Желтки разотрите с сахаром, солью и ванилином. Добавьте куркуму для усиления цвета и перемешайте. Перелейте массу к опаре.
- Сливочное масло растопите, остудите до комнатной температуры и влейте в тесто. Яичные белки взбейте в пену и лопаткой вмешайте в опару.
- Тесто. Добавьте оставшуюся муку и тщательно вымешайте массу. Месите тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам и стенкам миски. На это может уйти 30–40 минут. Муку не подсыпайте! Миску с тестом накройте полотенцем и оставьте в тепле на 3 часа.
- Изюм промойте, замочите в коньяке, обсушите, затем обваляйте в муке. Тесто обомните, добавьте изюм и еще раз хорошо вымесите.
- Железные формы смажьте маслом или застелите пергаментом, с бумажными ничего делать не нужно. Смазанными маслом руками распределите тесто по формам. Заполняйте их не более, чем на две трети.
- Оставьте формы с тестом в тепле на час. За это время разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте 30–40 минут. На нижний ярус духовки можете поставить емкость с водой, чтобы куличи не подгорели. Готовые изделия достаньте из духовки, положите на бочок и остудите, периодически переворачивая. Смажьте глазурью и украсьте.
Заварной пасхальный кулич
- 250 мл молока
- 3 ст. л. сметаны
- 130 г сливочного масла
- 11 г сухих дрожжей
- 1 щеп. соли
- 1 г ванилина
- 4 яйца
- 225 г сахара
- 700 г муки
- 100 г изюма
- Опара. В 40 мл теплого молока всыпьте дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 10 мин.
- Тесто. 210 мл молока и 50 г сливочного масла соедините в кастрюле и доведите до кипения. Снимите с огня, при непрерывном размешивании добавьте 50 г просеянной муки. Комочков остаться не должно.
- Желтки отделите от белков. Желтки разотрите с солью, оставьте на 5 мин. Затем всыпьте 110 г сахара, ванилин и разотрите. К желтковой массе добавьте подошедшую опару.
- В отдельной миске взбейте 3 белка и 110 г сахара. Добавьте сметану и 80 г растопленного масла. Переложите массу к желтковой смеси с опарой. Добавьте заваренное тесто.
- Всыпьте оставшуюся муку, тщательно вымесите тесто. Переложите его во вместительный полиэтиленовый пакет. Оставьте на 1–1,5 часа. Промытый изюм обсушите на бумажной салфетке. Вмешайте изюм в подошедшее тесто.
- Разложите тесто по смазанным формам. Оставьте еще на 30 мин. Выпекайте куличи 60 минут при 180 градусах. остывшие куличи смажьте глазурью.