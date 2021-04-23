Пт, 23.04.2021
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Как приготовить вкусный кулич на Пасху

Пасха. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

До самого главного христианского праздника рукой подать. И насущный вопрос «Как приготовить вкусный кулич?» тревожит всё больше хозяек. Поэтому «Со Вкусом» оперативно собрал 5 актуальных рецептов, чтобы ваша праздничная выпечка удалась на славу.

Пасхальный кулич — это особый вид щедрой праздничной выпечки. На его приготовление не жалеют ни сил — дело хлопотное, ни самых лучших продуктов.

Так как за выпеканием куличей на кухне вам предстоит провести почти весь день, накануне приведите ее в порядок. Подготовьте всю необходимую посуду, лишние предметы спрячьте, чтобы не мешались под рукой. Заранее достаньте из холодильника и продукты, чтобы к моменту замеса теста они были комнатной температуры.

Пасхальный кулич «Семейные традиции»

Ингредиенты

  • 1 кг муки
  • 6 яиц
  • 300 г сливочного масла
  • 2 стак. сахара
  • 50 г свежих дрожжей
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 г ванилина
  • 1 ч. л. куркумы
  • 150 г изюма
  • 2 ч. л. коньяка или бренди

Приготовление

  1. Опара. В теплом молоке разведите дрожжи, добавьте половину просеянной муки, перемешайте. Поставьте на час в теплое место для подъема.
  2. Тем временем желтки отделите от белков. Желтки разотрите с сахаром, солью и ванилином. Добавьте куркуму для усиления цвета и перемешайте. Перелейте массу к опаре.
  3. Сливочное масло растопите, остудите до комнатной температуры и влейте в тесто. Яичные белки взбейте в пену и лопаткой вмешайте в опару.
  4. Тесто. Добавьте оставшуюся муку и тщательно вымешайте массу. Месите тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам и стенкам миски. На это может уйти 30–40 минут. Муку не подсыпайте! Миску с тестом накройте полотенцем и оставьте в тепле на 3 часа.
  5. Изюм промойте, замочите в коньяке, обсушите, затем обваляйте в муке. Тесто обомните, добавьте изюм и еще раз хорошо вымесите.
  6. Железные формы смажьте маслом или застелите пергаментом, с бумажными ничего делать не нужно. Смазанными маслом руками распределите тесто по формам. Заполняйте их не более, чем на две трети.
  7. Оставьте формы с тестом в тепле на час. За это время разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте 30–40 минут. На нижний ярус духовки можете поставить емкость с водой, чтобы куличи не подгорели. Готовые изделия достаньте из духовки, положите на бочок и остудите, периодически переворачивая. Смажьте глазурью и украсьте.

Заварной пасхальный кулич

Ингредиенты

  • 250 мл молока
  • 3 ст. л. сметаны
  • 130 г сливочного масла
  • 11 г сухих дрожжей
  • 1 щеп. соли
  • 1 г ванилина
  • 4 яйца
  • 225 г сахара
  • 700 г муки
  • 100 г изюма

Приготовление

  1. Опара. В 40 мл теплого молока всыпьте дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 10 мин.
  2. Тесто. 210 мл молока и 50 г сливочного масла соедините в кастрюле и доведите до кипения. Снимите с огня, при непрерывном размешивании добавьте 50 г просеянной муки. Комочков остаться не должно.
  3. Желтки отделите от белков. Желтки разотрите с солью, оставьте на 5 мин. Затем всыпьте 110 г сахара, ванилин и разотрите. К желтковой массе добавьте подошедшую опару.
  4. В отдельной миске взбейте 3 белка и 110 г сахара. Добавьте сметану и 80 г растопленного масла. Переложите массу к желтковой смеси с опарой. Добавьте заваренное тесто.
  5. Всыпьте оставшуюся муку, тщательно вымесите тесто. Переложите его во вместительный полиэтиленовый пакет. Оставьте на 1–1,5 часа. Промытый изюм обсушите на бумажной салфетке. Вмешайте изюм в подошедшее тесто.
  6. Разложите тесто по смазанным формам. Оставьте еще на 30 мин. Выпекайте куличи 60 минут при 180 градусах. остывшие куличи смажьте глазурью.

Пасхальный кулич «Бабушкин рецепт»

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 30 г сухих или 130 г свежих дрожжей
  • 1,5 кг муки
  • 750 г сахара
  • 500 г сливочного масла
  • 10 шт. желтков
  • 8 шт. белков
  • 4 г ванилина
  • 1 щеп. соли
  • изюм по вкусу
  • орехи измельченные по вкусу

Приготовление

  1. Опара. В теплом молоке растворите дрожжи и щепотку сахара, оставьте на 10 минут. Желтки взбейте с сахаром. Добавьте опару и перемешайте.
  2. Взбейте белки, добавьте их к опаре и желткам, перемешайте. Затем порциями по очереди добавьте 6 стаканов просеянной муки и растопленное масло. Замесите тесто, оставьте в тепле на 40 минут, затем обомните и оставьте еще на 40 минут.
  3. Добавьте к тесту оставшуюся просеянную муку, запаренный изюм, орехи. Месите тесто в течение 20–30 минут. Оставьте в тепле на час.
  4. Тесто обомните, заполните им формы на две трети. Оставьте подняться на 30 минут. Выпекайте куличи при 180 градусах 40–50 минут.

Пасхальный кулич «Как шафрановый»

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 10 яиц
  • 350 г сливочного масла
  • 500 г сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • цедра 1 лимона
  • цедра 1 апельсина
  • 1 ч. л. молотого мускатного ореха
  • 20 г ванильного сахара
  • 100 г свежих дрожжей
  • 200 г изюма
  • 1,5–2 кг муки

Приготовление

  1. С вечера яйца разбейте в миску и оставьте. За ночь цвет желтков станет ярче — тесто получится насыщенно-желтым.
  2. Опара. Утром в теплом молоке разведите дрожжи, 1 ч. л. сахара и горсть муки. Оставьте бродить на 30–40 минут.
  3. Тем временем растопите масло. В яйца добавьте обычный и ванильный сахар, растопленное масло и мускатный орех. Взбейте массу. Добавьте цитрусовую цедру, перемешайте. Подготовленную смесь перелейте к подошедшей опаре.
  4. Тесто. В большую миску просейте муку, добавьте дрожжевую смесь, замесите тесто. Спустя 30 минут замеса добавьте промытый изюм. Продолжайте месить, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Миску накройте полотенцем и отправьте в тепло на час. После этого тесто обомните и оставьте еще на час.
  5. Поднявшееся во второй раз тесто разложите по формам. Оставьте подниматься на 30 минут. Выпекайте куличи при 200 градусах 30–40 минут. Первые 20 минут духовку не открывайте, чтобы куличи не осели.

Пасхальный кулич на сметане

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 700 г сахара
  • 70 г свежих дрожжей
  • 350 г сливочного масла
  • 100 г топленого масла
  • 10 яиц
  • 2 ст. л. водки
  • 100 г сметаны
  • 1 щеп. соли
  • 1,5 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 100 г изюма

Приготовление

  1. Опара. К теплому молоку добавьте 350 г сахара и раскрошенные дрожжи. Тщательно перемешайте. Оставьте опару на 15 минут.
  2. Сливочное и топленое масло растопите, затем остудите. Яйца взбейте с оставшимся сахаром до пышности. Полученную смесь, а также масло влейте к опаре. Добавьте водку, сметану, соль, подсолнечное масло и ванильный сахар. Тщательно перемешайте массу.
  3. Тесто. В миску с жидкой смесью просейте муку. Замесите эластичное тесто, оставьте в тепле на 2 часа. В подошедшее тесто добавьте запаренный изюм. Оставьте тесто еще на час.
  4. Разложите тесто по формам, накройте полотенцем и оставьте подниматься на 20 минут. Выпекайте куличи при 180 градусах в течение 40 минут.
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