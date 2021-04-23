Это безнадежно: девять признаков того, что у тебя нет вкуса

Cosmo знает девять признаков, которые выдают полное отсутствие вкуса — проверь себя!

Склонность к неуместным образам

Наряд «секси-кошечки» на работе, «голое» платье на корпоративе, белый наряд на свадьбе подруги и слишком строгий (и откровенно скучный) костюм на свидании — подбирая образ, важно брать в расчет повод и обстановку. Уместный внешний вид — залог модного успеха.

Любовь к «фейкам»

Ни одна уважающая себя модница никогда не наденет «фейк» — это просто-напросто стыдно. Кроме того, зачем тратить деньги на сумку «под Chanel», когда за эту же сумму можно купить качественную вещь-оригинал более демократичного бренда?

Отсутствие аксессуаров...

Стиль кроется в деталях — каждая признанная икона стиля умеет мастерски обращаться с аксессуарами. Контрастная сумка, моно-серьга или шейный платок способны придать образу завершенности и стать его «изюминкой».

... или перебор с ними

Впрочем, и другая крайность в случае с аксессуарами способна обеспечить тебе не менее оглушительный провал. Если крылатое выражение «Надену всё лучшее сразу» про тебя, самое время пересмотреть свою «аксессуарную политику».

Неумение сочетать цвета

Ярко-синий total look или, наоборот, «винегрет» из всех цветов радуги — в обоих случаях ты выглядишь безвкусно.

Демонстрация белья

Бельевой стиль и продуманные образы с выглядывающим бельем совсем не то же самое, что торчащие из-под джинсов стринги (привет, 2001-й) или грубый чёрный бюстгальтер под нежным и легким кремовым платьем.

Одежда не по размеру

Даже пресловутый оверсайз должен быть по размеру (как бы странно это ни звучало). Обрати внимание на знаменитых модниц: один из секретов их безупречного внешнего вида — в умении подбирать вещи в соответствии со своим размером и особенностями фигуры.

Одержимость трендами...

Ты настоящий модный «маньяк», скупающий все вещи, которые глянцевые журналы хотя бы раз включили в список мастхэвов сезона? Зря. В том, чтобы следить за трендами, конечно же, нет ничего плохого, но безумное следование моде и попытки носить даже то, что категорически тебе не подходит, — гарантия последующих безвкусных выходов в стиле «городская сумасшедшая».

... и полное отрицание моды