5 признаков, что ты понравилась мужчине после первой ночи вместе

Вот что они тогда делают:

1. Он пишет тебе сообщение после этого.

Если мужчина ничего к тебе не чувствует и не собирается встречаться вновь, он не будет тебе писать. Если он надеется снова с тобой переспать, то напишет тебе рано ии поздно. Но еще он пишет тебе в течение пары дней после вашей ночи, наверняка ты ему всерьез понравилась.

2. Вы вместе поели.

Странно, но факт. Если вы вместе позавтракали или перекусили сразу ночью, значит ты ему понравилась. Честно говоря, любое занятие вместе кроме секса — это хороший знак.

3. Он подписался на тебя или добавился в друзья.

Не нужно воспринимать это слишком всерьез, но если он это сделал, значит он надеется снова встретиться и не хочет терять тебя из виду, пишет портал Soulpost.ru.

4. Вы обнимаетесь и разговариваете после.

Это тоже можно причислить к совместным занятиями помимо секса. Если мужчина не прочь пообниматься, значит он хочет какой-то связи и наверняка ты ему нравишься.

5. Он хочет, чтобы ты осталась на всю ночь и предлагает сделать что-то помимо спальни.