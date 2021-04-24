Эксперт: три ошибки во время завтрака портят здоровье и фигуру

В интервью изданию Daily Mail специалист призвала не совершать следующих ошибок.

Завтрак начинается слишком поздно. По словам Баррелл, для поддержания стройной фигуры полезнее завтракать рано – это лучше, если иметь в виду активность метаболизма. Эксперт заявила, что период с девяти до десяти утра является не самым подходящим временем для первого приема пищи за день, пишет Medikforum.ru.

Недооценивается калорийность кофе. Барелл говорит, что зачастую люди предпочитают пить не кофе, а кофейные напитки – например, латте макиато или капучино. Но такие напитки, состоящие из различных компонентов, включая молоко, сливки, сахар или другие варианты подсластителей, содержат довольно много калорий. «Честный» кофе из перемолотых зерен и воды может действовать как активатор обмена веществ, но указанные виды питья на его основе данным качеством точно не обладают – напротив, увлеченность ими способствует набору веса.

Организм не получает достаточно белка. Сьюзи Баррелл рекомендует есть по утрам продукты, содержащие белок. Блюда с высоким содержанием углеводов, такие как тосты или мюсли-хлопья, не насытят организм до обеда – они способствуют колебаниям уровня сахара в крови, из-за которых возникает сильный голод, повышенный аппетит.