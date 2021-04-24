Мама предупредила об опасности воздушных шаров, когда ее сын умер за десять дней до первого дня рождения

В тот день молодая мать, как и обычно, покормила сына и отлучилась на минутку, чтобы взять еды и себе, когда услышала кашель.
Но он не показался подозрительным. Однако спустя несколько минут он повторился — и на этот раз он звучал натужно. Эшли влетела в комнату и обнаружила Хита без сознания. Она тут же проверила его дыхательные пути, но ничего необычного не нашла. Мать принялась делать ему искусственное дыхание, во время которого успела вызвать скорую и позвонить своему парню — Джессе Маклину.
Медики срочно доставили малыша в больницу, но спустя час напряжённого ожидания сообщили родителям Хита о его смерти. "У меня подкосились ноги. Я не верила им, всё повторяла: "Не говорите мне этого, не говорите", — вспоминает Эшли. Врачи объяснили, что малыш случайно проглотил воздушный шарик, который моментально перекрыл ему кислород. Девушка вспомнила, что накануне они и впрямь надували один. Он почти совсем сдулся и остался лежать где-то в комнате.
«Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. У Хита на этих выходных должен был быть первый день рождения, а я теперь выбираю ему гробик и урну. Во всём виноват этот шарик. А ведь они повсюду — в детских садах, в начальных школах и на карнавалах. Трагедия может произойти за секунду, вы даже ничего не поймёте», - сказала Эшли.