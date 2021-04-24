Семь признаков того, что вы – плохая мать

Поэтому есть смысл поговорить о том, как нельзя вести себя с ребенком ни при каких обстоятельствах, чтобы не прослыть плохой матерью.

Крик

Попробуйте сравнить такие фразы, как: «Почему ты опять разбросал игрушки?!» и «Убери, пожалуйста, игрушки». В каком случае вы стали бы собирать эти самые игрушки? Громогласные замечания лишь пугают малыша или вызывают в нем чувство протеста. Они не несут никакой полезной функции, кроме эмоциональной разрядки матери. Но для последнего есть йога или чашка чая с конфеткой, пишет Vospitaj.com.

Постоянно испытывая атаку децибелами, ребенок привыкает к шумовому фону, и в какой-то момент вы сможете докричаться до него лишь с помощью мегафона.

Чтобы побороть привычку повышать голос, представьте, что ваше лицо во время крика превращается в черно-белую маску с разинутым ртом из одноименного ужастика. Возможно, такая мысленная картинка поможет взять себя в руки.

Физические наказания

Применяя силу, вы тем самым показываете ребенку, что:

а) маленьких бить можно;

б) большие девочки дерутся так, что им не жалко дать сдачи;

в) последним аргументом в споре является сила.

Иными словами, если вы хотите вырастить человека, который будет лупить слабых и тех, кого он считает неправым, то можно продолжать в том же духе. В противном случае придется использовать более продвинутые методы воспитания: объяснения, убеждение, поиск компромисса и т.д.

Непоследовательность

Противоречивость требований матери приводит к неврозу. Если бы Павлов был жив, он бы подтвердил эти слова, припомнив свой эксперимент с собакой, которой давали миску с едой и одновременно били током. Несчастное животное превращалось в неуверенного и пугливого невротика.

Если вы не хотите подобной судьбы для ребенка, договоритесь с его отцом и другими близкими родственниками о единстве своих требований к нему. Ваше собственное поведение тоже должно быть последовательным: если уж вы попросили дите есть аккуратно, тогда наберитесь терпения и не торопите его.

Унижение

В комедиях часто встречается образ неудачника, который вечно что-то роняет, теряет, мямлит и краснеет в ответ на вопросы и получает тортом в лицо. Это – будущее вашего ребенка в том случае, если вы не перестанете постоянно указывать ему на недостатки.

Как еще он может вести себя, если мама говорит о том, что «такого тупого ребенка не возьмут ни в одну школу!», а «на девочку в таком ужасном платье не посмотрит ни один мальчик»?

Ребенок в этих случаях искренне желает слиться со стеной или провалиться сквозь землю, чтобы не оскорбить чьих-нибудь чувств.

Отсутствие ласки

Если мать относится к своим поцелуям и объятьям, как к золотым кубкам, которыми награждаются лишь герои, совершившие подвиг, то ребенок растет лишенным ощущения безопасности и принятия. Для малышей, кроме ласки, также важны «на ручки».

Страшилки о том, что ребенок, «приученный к рукам», потом всю жизнь так и будет сидеть на них, оставьте для обсуждения бабульками на скамеечке у подъезда. Холодность травмирует не меньше физической агрессии и создает непреодолимую стену между матерью и детьми на всю жизнь.

Провокация чувства вины

Осознание того, что мать «ночей не спала», «потратила свою молодость» и «не для того рожала, чтобы…» рано или поздно повергает ребенка в депрессию, а в подростковом возрасте может подвигнуть к суицидальным мыслям.

Поэтому, если вы хотите, чтобы адский труд материнства не пропал даром, не портьте результат подобными заявлениями.

Ложь

С маленькими детьми, наверное, трудно обойтись без лукавства. Как иначе отвечать на многочисленные вопросы? Например, не объяснишь же двухлетнему ребёнку, почему на самом деле не следует съедать килограмм конфет. Вот мы и упрощаем долгий рассказ об обмене веществ до простых фраз вроде «зубки заболят».