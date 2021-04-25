Первую коллекцию одежды Ивлеевой раскритиковали в сети

30-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует в образе из лимитированной линейки, которая получила название Barbie х Nastya Ivleeva for ТВОE. «Я горжусь сотрудничеством: это первый проект Barbie в России и для меня честь делать этот первый шаг-вместе! (...) Работа над коллаборацией велась 5 месяцев. Для нее я и моя команда сделали специальную фотосъемку и смотрели архивные изображения любимых кукол», — подписала Ивлеевва пост, который набрал почти 400 тысяч лайков, передает Lenta.ru.

В коллекцию вошли футболки, худи, свитшоты, боди и велосипедные шорты. На вещи нанесены принты в виде фотографий телеведущей в образе куклы Барби, а также логотип известной компании. Цены на предметы из линейки варьируются от 499 до 2999 рублей (5-30 евро).

Подписчики блогерши принялись обсуждать новость в комментариях. Одни раскритиковали одежду из коллекции: «Как с базара», «Блин, ну дизайн так себе», «Серьезно? Барби? Мать, тебе 30. В твою "светлую" голову больше ничего пришло?», «Какой колхоз».