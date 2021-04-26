Пн, 26.04.2021
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Мужчина мечты: откуда берутся идеалы, что с ними не так и как сделать лучшим того, кто рядом

Привлекательный мужчина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Прекрасный принц — обязательная составляющая любой сказки, где все в итоге живут долго и счастливо. В реальной жизни такие тоже есть, и мы называем их идеалами. Но все ли они хороши? Давай разбираться.

Мечтать не вредно

На самом деле, у каждой женщины есть представление об идеальном мужчине. Даже если она говорит, что его нет, где-то в глубинах ее подсознания «живут» внешние и внутренние черты, которыми должен (бы) обладать идеальный спутник. Частица «бы» добавляется на тот случай, если мужчина у тебя уже имеется. Откуда берутся эти идеалы? Хотя может показаться, что это ты все сама придумала и намечтала, на самом деле все несколько сложнее. Есть как минимум три контекста, которые влияют на формирование идеала.

Первый — национальный

У разных национальностей есть свои уникальные представления о красоте, которые мы не можем не учитывать. Просто в силу того, что живем в определенном месте и среди людей определенного типажа. В этом смысле очень показателен эксперимент, когда дизайнеров из разных стран попросили с помощью фотошопа «подогнать» фотографию девушки под параметры, которые считаются идеальными в их регионе. Изменения коснулись не только цвета кожи, но и черт лица (узкий нос, острые скулы, широкие брови и так далее) и даже прически. Можно предположить, что если бы девушкам-дизайнерам предложили отфотошопить мужчин, ситуация была бы примерно такая же. 

Второй — культурный

В течение жизни мы читаем книги, смотрим фильмы и телешоу, ходим в театры и на выставки. Все это формирует вокруг нас определенный культурный контекст, который влияет и на стереотипное мышление тоже. Например, как раз по этой причине, несмотря на движения в поддержку разной красоты и разных типов фигур, многие из нас все еще считают «глянцевые» тела более привлекательными. Мы просто слишком долго жили с этим убеждением, чтобы теперь так быстро с ним расстаться, даже несмотря на очевидную необходимость. 

Вот и образ идеального мужчины формируется с учетом романтических фильмов, в которых богатый, красивый и никем не понятый Ричард Гир находит свою «красотку» Джулию Робертс. Или, опять же, красивый, пусть и не миллионер, зато духовно богатый, нежный, веселый Тони Кертис добивается-таки Душечку — и они уплывают в закат.

Конечно, прямо сейчас сказки становятся более реалистичными. Вспомнить хотя бы принца Чарминга из «Шрека». Он все еще прекрасный принц, которому по законам жанра должна достаться принцесса, только алчный, капризный, а где-то и откровенно злой. Мечтающий не столько о девушке, сколько о дворце и короне. Но пока таких историй значительно меньше, чем классических историй о любви, которые часто имеют мало общего с реальностью. 

Третий — личный

Речь идет о людях, которые нас окружают, и их отношении к нам и близким. Например, девочки, выросшие в любящих семьях, где родители заботились друг о друге, умели слышать друг друга и давали друг другу исключительно теплоту, часто выстраивают идеал на образе своего отца. А если семья была неполной, в окружении девочки мог быть человек — скажем, друг семьи или преподаватель в университете — который проявлял себя только лучшим образом, и поэтому тоже стал идеалом. Проще говоря, это какой-то позитивный пример, который прочно закрепился в подсознании. И именно с ним уже женщина в будущем сравнивала всех своих потенциальных партнеров. 

Вредные идеалы

Правда в том, что идеальных мужчин, как и идеальных людей, не существует. У каждого из нас есть свои слабости, мы все иногда ведем себя грубо даже по отношению к самым близким, и все порой бываем усталыми и разбитыми. Ты же не знаешь, как вел себя тот самый идеальный преподаватель, когда возвращался домой после сложного дня. И ты не можешь с уверенностью сказать, что высокий голубоглазый блондин, твоя первая школьная любовь, через столько лет остался все тем же мальчиком мечты, который гладил тебя по голове, когда грустно, и умел предугадывать все желания. 

А понятие красоты — это и вообще история очень индивидуальная. Согласись, сложно спорить с тем, что Бред Питт или Джордж Клуни красивые мужчины, правда? При этом найдутся тысячи и даже сотни тысяч женщин, которые скажут, что они им совершенно не кажутся привлекательными. Это потому, что есть красота конвенциональная, а есть красота воспринимаемая. И последняя в вопросе выбора мужчины, с которым ты хочешь провести всю свою жизнь, родить от него много детей, а потом вместе заводить собак и воспитывать внуков в большом доме, куда важнее. 

«Ну, допустим, все так, но что плохого в идеалах?», — спросишь ты. Вот ответ: мысль о том, что где-то ходит идеальный мужчина, соответствующий всем заявленным требованиям, не дает тебе строить здоровые и гармоничные отношения здесь и сейчас. 

Твой лучший мужчина

Если ты в отношениях или давно замужем, у тебя уже есть идеальный мужчина. Ты же его не на распродаже взяла, верно? И он тебе не по наследству достался, так? Значит, ты его выбрала, потому что он соответствовал твоим представлениям о прекрасном. Другой вопрос, что мы склонны привыкать к хорошему, и довольно быстро. А мужчины в отношениях (хотя и некоторые женщины, справедливости ради, тоже) склонны расслабляться, как только рядом с ними появилась «та самая».

Без паники, психологи давно все изучили и поняли, как можно вернуть отношениям «огонек», а тебе — понимание того, что он у тебя и правда самый лучший, идеальный, невероятный и далее по списку. Вот советы, которые стоит взять на заметку:

Говорите. Если ты больше не чувствуешь себя любимой, не понимаешь, почему он стал задерживаться на работе, скучаешь по цветам и внезапным признаниям, которые были в самом начале ваших отношений, об этом нужно сказать. Отсутствие адекватной коммуникации — одна из главных причин отношенческих трудностей. Но если вы любите друг друга, желание поделиться тем, что тревожит и беспокоит, должно быть естественным. На первом этапе, особенно если у вас такое не принято, может быть сложновато. Попробуйте устраивать «разговорники» по вечерам воскресенья — так будет проще. Кстати, не исключено, что ты тоже узнаешь о себе много интересного (будь к этому готова :)

Становитесь лучше вместе. Ты мечтала об атлете похожем на Тора, а у тебя на диване сидит кто-то пусть и любимый, но с пивным брюшком? Если сама регулярно занимаешься спортом, предложи ему присоединиться. А если нет, стоит вместе записаться в зал — чтобы к идеалу приближался не только он, но и ты тоже. Это касается и многих других активностей и культурных мероприятий заодно. Да, ему может быть скучно идти с тобой на фотовыставку, потому что он равнодушен к фотографии, а у тебя как раз есть подруга, которая от всего такого без ума. Но здесь, как и везде, можно найти точки соприкосновения. Например, выставка ретроавтомобилей, где ему будут интересны автомобили, а тебе — сам формат мероприятия. 

Проводите время вдвоем. Большая семья — это замечательно. Но точно так же, как вам порой нужно отдыхать друг от друга, важно проводить время только вдвоем. Чтобы случайно не забыть, за что вы друг друга полюбили и как хорошо вам может быть, когда рядом больше никого. Так что минимум раз в месяц устраивайте себе романтические ужины или, если есть возможность, снимайте номер в отеле. Это пойдет на пользу как отношениям вообще, так и пониманию того, что ты и правда выбрала идеального для себя мужчину. Как и он, хочется думать, идеальную и лучшую во всем мире женщину. 

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