Мужчина мечты: откуда берутся идеалы, что с ними не так и как сделать лучшим того, кто рядом

Вредные идеалы

Правда в том, что идеальных мужчин, как и идеальных людей, не существует. У каждого из нас есть свои слабости, мы все иногда ведем себя грубо даже по отношению к самым близким, и все порой бываем усталыми и разбитыми. Ты же не знаешь, как вел себя тот самый идеальный преподаватель, когда возвращался домой после сложного дня. И ты не можешь с уверенностью сказать, что высокий голубоглазый блондин, твоя первая школьная любовь, через столько лет остался все тем же мальчиком мечты, который гладил тебя по голове, когда грустно, и умел предугадывать все желания.

А понятие красоты — это и вообще история очень индивидуальная. Согласись, сложно спорить с тем, что Бред Питт или Джордж Клуни красивые мужчины, правда? При этом найдутся тысячи и даже сотни тысяч женщин, которые скажут, что они им совершенно не кажутся привлекательными. Это потому, что есть красота конвенциональная, а есть красота воспринимаемая. И последняя в вопросе выбора мужчины, с которым ты хочешь провести всю свою жизнь, родить от него много детей, а потом вместе заводить собак и воспитывать внуков в большом доме, куда важнее.

«Ну, допустим, все так, но что плохого в идеалах?», — спросишь ты. Вот ответ: мысль о том, что где-то ходит идеальный мужчина, соответствующий всем заявленным требованиям, не дает тебе строить здоровые и гармоничные отношения здесь и сейчас.

Твой лучший мужчина

Если ты в отношениях или давно замужем, у тебя уже есть идеальный мужчина. Ты же его не на распродаже взяла, верно? И он тебе не по наследству достался, так? Значит, ты его выбрала, потому что он соответствовал твоим представлениям о прекрасном. Другой вопрос, что мы склонны привыкать к хорошему, и довольно быстро. А мужчины в отношениях (хотя и некоторые женщины, справедливости ради, тоже) склонны расслабляться, как только рядом с ними появилась «та самая».

Без паники, психологи давно все изучили и поняли, как можно вернуть отношениям «огонек», а тебе — понимание того, что он у тебя и правда самый лучший, идеальный, невероятный и далее по списку. Вот советы, которые стоит взять на заметку: