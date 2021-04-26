Обожание неизбежно: десять способов растопить его сердце

1. Он приходит домой к ужину

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок (хоть это и невозможно, потому что тогда придется сломать ребра). Но в любом случае домашнюю еду любят все. Если вы приготовите ужин к его приходу, точно растопите сердце.

2. Вы носите ребенка

Даже если мысль о внезапной беременности его пугает, наверняка он говорил об этом, что как-нибудь потом было бы неплохо завести ребенка. Это хорошо, потому что еще недавно он считал самым большим плюсом детей возможность купить игровую приставку, пишет wday.ru.

3. Он болеет, и вы бегаете по его поручениям

Пока он изображает дома гигантского больного ребенка, вы покупаете продукты и лекарства. Если вы простите ему насморк, он расцелует вас прямо сейчас.

4. Вы говорите с его родителями

Ему нравится видеть вас рядом со своей семьей. Он даже может поймать себя на мысли, что дети вырастут в таком любящем окружении.

5. Вы делаете для него что-то просто потому, что думаете о нем

Приятно надеть новую рубашку, но еще приятнее, что вы ее купили, потому что заботилась и знаете его вкусы.

6. Вы вместе готовите ужин

Провести вечер за готовкой — один из рецептов настоящей любви. Невозможно пропустить вечер готовки, флирта и кормления друг друга свежеприготовленными блюдами.

7. Вы вместе ездите по делам

Один из главных плюсов совместной жизни — рядом всегда есть кто-то, кто развлечет вас, пока нужно делать всякую скучную рутину.

8. Вы в шутку тыкаете друг в друга

У многих пар есть тайный бойцовский клуб — вы об этом не говорите, но постоянно шутите и смеетесь, когда щипаете или трогаете друг друга. Правда, иногда вы так сильно сжимаете его горло, что он не может дышать.

9. Вы оставляете ему милые записки

Он наверняка собирает их и бережно хранит в кошельке или кармане.

10. Вы делаете что-то странное и милое

Что угодно — и добавляете «вот почему я тебя люблю». Например, едите кетчуп большой ложкой. Когда неожиданная вещь сопровождается любовью, она становится милой и приятной!



