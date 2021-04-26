Не рискуй! Шесть неожиданных вещей, которые нельзя стирать в машинке

1. Пенные подушки

Подушки, которые «запоминают» изгиб шеи и положение головы, можно стирать в машинке, только если есть указание на ярлычке. Иначе они испортятся, и придется купить новые.

А как стирать? Во-первых, благодаря тому, что наполнитель — искусственный и гипоаллергенный, они остаются чистыми дольше других подушек. Специалисты рекомендуют просто оттереть пятна вручную. А если есть значок «ручная стирка» — погрузить в таз или ванну, заполненную водой, и добавить гипоаллергенного жидкого средства без отдушек. Потом подушку нужно осторожно встряхнуть и отправить сушиться в проветриваемое помещение.

2. Любая одежда с шерстью домашних животных

Шерсть бывает нелегко снять с одежды, но если ее постирать, станет только хуже. Она ровным слоем распространится по вещам, застрянет в барабане, а то и засорит фильтр машинки.

А как стирать? Удалить шерсть перед помещением вещей в машинку. Лучше всего подойдет липкий ролик, если его нет — намоченная резиновая перчатка. Если шерсть осталась, попробуй прогладить вещь утюгом на минимальной температуре. Затем стирай, как указано на этикетке.

3. Лифчики

Обычная стирка быстро приведет их в негодность, особенно если это модели с пуш-ап.

А как стирать? Лучше всего руками, в холодной воде и с небольшим количеством жидкого средства для деликатных тканей. Потом аккуратно выжми. Если все же нужно выстирать в машинке, застегни лифчик, положи в специальный мешок для стирки деликатных тканей и выбери программу с холодной водой. Сушить белье в сушилке или феном нельзя, только естественным способом!

4. Вещи с вышивкой или кружевами

Машинка может испортить украшения на одежде. Особенно важно не помещать в нее одежду с приклеенными элементами — они могут повредить барабан или фильтр. Кружева могут зацепиться за пуговицы или молнию на других вещах.

А как стирать? Вручную, но с одним исключением. Если на вещи написано «только химическая чистка», отправь ее в химчистку и попроси закрыть выступающие элементы куском ткани.

5. Очень большие вещи

Если одеяло с трудом влезает в машинку, не надо его туда запихивать! Вещам нужно место для того, чтобы барабан нормально крутился и пятна отстирывались. Испортить можно и вещь, и машинку.

А как стирать? Найти большую машинку! Но лучше — отдать в химчистку.

6. Многие вещи из вельвета, шерсти и кашемира

Одежда из деликатных тканей может не пережить стирку в машинке: появятся катышки, зацепки, а то и дырочки.

А как стирать? Если вещь не линяет, стирай вручную. Проверить это можно так: намочить небольшой участок и прижать к нему белую ткань. Если она окрасится, единственный выход — химчистка.



