Каталог мужчин: типология самцов на сайтах знакомств

Издание Woman’s Day провело исследование и опубликовало типологию мужчин, оставляющих анкеты на сайтах знакомств. Отмечается, что в современных реалиях представители обоих полов не отказывают себе в посещении соответствующих ресурсов. В частности, многие женщины рассчитывают найти себе достойного спутника жизни, не отходя от компьютера.

Я поэт, зовусь Незнайка

Представители этой «уникальной» категории соискателей, как правило, являются авторами стихов о смысле жизни и бесконечности бытия. Фотографии в их анкетах производят хорошее впечатление. При переписке они не скупятся на количество знаков и заваливают вас «трактатами» на различную тематику. Встречи с такими экземплярами зачастую и вовсе не происходят. Их главная задача — высказаться.

Бизнес важнее женщин

Нехватка времени на поиски избранницы — вот основная причина его регистрации на сайте знакомств. Этот мужчина постоянно с головой в работе. Его окружают командировки и деловые мероприятия. Неожиданно общение может прерваться и аналогичным образом возобновиться через несколько дней. Если женщине и удастся обратить на себя его внимание, то следует помнить, что главной соперницей станет его работа.

Неуловимый мститель

Такие мужчины прилично выглядят на фото. Их сообщения весьма содержательны и в тексте нет ошибок, а также шуток ниже пояса. Он сам активно приглашает на свидание, которое не факт, что состоится. Спустя непродолжительное время человек может потеряться, предварительно отменив встречу на какое-то время. Причина кроется в его неумении сделать выбор между женщиной и личными делами глобального характера.

Идеальный любовник

Большинство любительниц сайтов знакомств получали от кавалеров обещания о самой умопомрачительной ночи в жизни. При этом есть некоторые мужчины, которые атакуют потенциальных жертв даже в социальных сетях. Более или менее цивилизованные «любовники» предлагают вступить в свободные отношения. Некоторые «кадры» сразу берут «быка за рога» и отправляют девушкам «портреты» своего достоинства.

Мужчина с обложки