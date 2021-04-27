Все мифы о сушке волос: что делать, чтобы не навредить локонам

Миф № 1. Горячая сушка делает волосы безжизненными

Пожалуй, самый распространённый миф о сушке волос. Однако, если грамотно подойти к укладке, можно легко избавить локоны от негативного воздействия. Самое главное: найти модель фена, оснащенную функцией регулировки температуры и скорости подачи воздуха. Также во многих гаджетах есть защита от перегрева, которая позволяет предотвратить повреждение волосяного покрова. Главное правило — держите гаджет под острым углом и направляйте его от корней к кончикам, спуская влагу вниз.

Миф № 2. Сушка «вверх ногами» придает волосам головокружительный объём

Многие стилисты по волосам, наоборот, жалуются, что прическа при таком способе становится более гладкой. Другие же предостерегают: при сушке «вверх ногами» чешуйки кутикулы волоса раскрываются, а значит, пряди подвергаются большему риску повреждений. В качестве альтернативы можно рассматривать следующий метод: во время создания укладки наклоняйте голову из стороны в сторону и немного приподнимайте волосы у корней специальной круглой расческой.

Миф № 3. Чем быстрее я высушу волосы, тем лучше

Многие девушки ошибочно полагают, что волосы необходимо сушить сразу же после мытья. Чтобы обеспечить им здоровый вид, специалисты рекомендуют приступать к укладке не менее чем через 15 минут после принятия душа! Это время лучше походить с полотенцем на голове — оно успеет впитать в себя остатки влаги и уменьшит воздействие высокой температуры. Только подумайте, сколько дел можно сделать за это время!

Миф № 4. Неважно, как сушить голову — все волосы одинаковые

На самом деле правильно выбранный поток воздуха очень сильно влияет на дальнейшее состояние волос. Если вы обладательница тонких локонов, то выбирайте низкую скорость потока воздуха и устройство с мощностью не более 1200 Вт. Таким образом, вам удастся избежать бесконечного эффекта спутанных прядей. Для густой и длинной шевелюры стоит обратить внимание на гаджеты с мощностью от 1600 Вт и выше — объём и пышность будут гарантированы!

Для тонких волос и/или короткой стрижки

Во время сушки феном вытягивайте волосы от корней, с затылка до макушки. Чтобы локоны получились слегка объемными, позвольте волосам высохнуть естественным путем и нанесите на кончики немного масла. И избегайте высокой температуры в процессе укладки!

Для густых волос

Густые волосы следует укладывать постепенно: разделите локоны на 4 части и каждую из них аккуратно закрепите шпильками, чтобы избежать заломов. Постепенно распускайте волосы и просушивайте каждый локон на средней температуре.

«Прокачайте» свой фен!

Как уже было сказано выше, выбирайте устройство с несколькими режимами подачи воздуха и с возможностью регулировки температуры. Такие функции позволяют не только сушить волосы, но и укладывать их, применяя щадящие режимы — опцию холодного воздуха, ионизацию или пароувлажнитель.

Правильные насадки тоже помогут вам безопасно высушить волосы за короткое время, придавайте при этом объем. Насадка-щетка поможет уложить непослушную челку и вытянуть локоны, пишет Cosmo.