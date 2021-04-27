Продукты, которые есть нельзя. Никому. Никогда.

Чипсы

Жир, жир, соль, усилители вкуса. Самые вредные продукты питания. Гроб, гроб, кладбище.

Пончики, маффины

Сахарные бомбы. Жирные сахарные бомбы.

Сладкие «сухие завтраки» с молоком

Нереальное количество глютена и сахара + раздражающий эффект для слизистых пищеварительного тракта.

Белый шоколад

Вообще-то, он почти не шоколад: какао в нем всего 35%. А потому почти вся польза шоколада отсутствует, а 24 ложки сахара на плиточку — присутствуют.

Картошка-фри

Ну, вы же сами понимаете, какие продукты вредны? 500 калорий в маленьком пакетике.

Диетические газированные напитки

Сладкие обманки для инсулина, который выработался, а поглощать нечего. Привет, диабет.

Белый хлеб

Углеводная бомба без малейшей доли полезных веществ. Чистые калории.

Соленые печеньки-бретцели

Хрум-хрум. В 10 штучках — 300 калорий. Ням-ням.

Рыбные палочки

Трансжиры с неизвестным рыбомусором под панировкой.

Колбаса

В двух кружочках среднего размера — суточная доза натрия. А натрий есть почти везде, так что передоз с первой попытки.

Молоко

Цельное молоко убивает вашу кожу, вызывая появление прыщей, и ваши сосуды, устраивая им холестериновую атаку.

Сок из пакета

Это не сок. Это порошок, разведенный водой, плюс консерванты, ароматизаторы и прочие здоровьеубиваторы.

Готовые соусы

Загустители и красители придают им аппетитный вид, но поверьте: не надо.

Сливочное мороженое