Продукты, которые есть нельзя. Никому. Никогда.
Диетологи доказали, что в них нет ВООБЩЕ ничего полезного. А вредного — хоть отбавляй, пишет wday.ru.
Диетологи доказали, что в них нет ВООБЩЕ ничего полезного. А вредного — хоть отбавляй, пишет wday.ru.
Чипсы
Жир, жир, соль, усилители вкуса. Самые вредные продукты питания. Гроб, гроб, кладбище.
Пончики, маффины
Сахарные бомбы. Жирные сахарные бомбы.
Сладкие «сухие завтраки» с молоком
Нереальное количество глютена и сахара + раздражающий эффект для слизистых пищеварительного тракта.
Белый шоколад
Вообще-то, он почти не шоколад: какао в нем всего 35%. А потому почти вся польза шоколада отсутствует, а 24 ложки сахара на плиточку — присутствуют.
Картошка-фри
Ну, вы же сами понимаете, какие продукты вредны? 500 калорий в маленьком пакетике.
Диетические газированные напитки
Сладкие обманки для инсулина, который выработался, а поглощать нечего. Привет, диабет.
Белый хлеб
Углеводная бомба без малейшей доли полезных веществ. Чистые калории.
Соленые печеньки-бретцели
Хрум-хрум. В 10 штучках — 300 калорий. Ням-ням.
Рыбные палочки
Трансжиры с неизвестным рыбомусором под панировкой.
Колбаса
В двух кружочках среднего размера — суточная доза натрия. А натрий есть почти везде, так что передоз с первой попытки.
Молоко
Цельное молоко убивает вашу кожу, вызывая появление прыщей, и ваши сосуды, устраивая им холестериновую атаку.
Сок из пакета
Это не сок. Это порошок, разведенный водой, плюс консерванты, ароматизаторы и прочие здоровьеубиваторы.
Готовые соусы
Загустители и красители придают им аппетитный вид, но поверьте: не надо.
Сливочное мороженое
С джемчиком, вафелькой, шоколадной крошкой и другими «подарками» для поджелудочной. Мммм!