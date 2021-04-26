ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонский стилист показала, как коронавирус повлиял на ее косметичку

Обязанность носить маски в общественных местах из-за угрозы распространения коронавируса сильно повлияло на то, какое количество косметических средств осталось в косметичке эстонского стилиста Каролин Куусик.

Она опубликовала на своей странице в Instagram серию из четырех фото, первое из которых сделано год назад.

Так выглядело содержимое моей ежедневной косметички уже более года назад, 2

- уточнила Куусик.

Она добавила в публикацию еще три снимка, которые показывают, что стилист использовала все меньшее количество косметических средств с каждым днем.

Крути карусель, чтобы увидеть, какие предметы исчезли первыми с обязанностью носить маску. В конце концов, дошло до того, что вы можете увидеть на последнем фото. Для такого скромного количества предметов даже не нужна косметичка, 2

- отметила она.