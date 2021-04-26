Вт, 27.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонский стилист показала, как коронавирус повлиял на ее косметичку

Стилист, модельер и модный журналист Каролин Куусик показала в фото того, насколько изменилось содержимое ее косметички за этот год.

Обязанность носить маски в общественных местах из-за угрозы распространения коронавируса сильно повлияло на то, какое количество косметических средств осталось в косметичке эстонского стилиста Каролин Куусик.

Она опубликовала на своей странице в Instagram серию из четырех фото, первое из которых сделано год назад.

Так выглядело содержимое моей ежедневной косметички уже более года назад,

- уточнила Куусик.

Она добавила в публикацию еще три снимка, которые показывают, что стилист использовала все меньшее количество косметических средств с каждым днем.

Крути карусель, чтобы увидеть, какие предметы исчезли первыми с обязанностью носить маску. В конце концов, дошло до того, что вы можете увидеть на последнем фото. Для такого скромного количества предметов даже не нужна косметичка,

- отметила она.

Судя по фото, до пандемии в ежедневной косметичке стилиста было 17 предметов, теперь же их осталось всего лишь 4.

НАВЕРХ
Back