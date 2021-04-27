Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

Для опары

Мука – 20 г

Дрожжи – 2 г

Вода -10 мл

Для теста

Мука – 250 г

Дрожжи -10 г

Соль -1 г

Сахар – 65 г

Ванилин или ванильный экстракт (по желанию)

Сливочное масло – 65 г

Яйцо -1 шт.

Вода – 70 мл

Изюм – 65 г

Для сиропа

Сахар – 375 г

Вода – 320 мл

Ром – 35 мл

Способ приготовления⠀

Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.

Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут.

Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа.

Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз.

Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов.

Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут.