Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

Ванилин или ванильный экстракт (по желанию)
Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.
Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут.
Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа.
Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз.
Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов.
Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут.
Поверхность украсить по вкусу.