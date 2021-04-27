МНЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГА ⟩ Как родители портят зрение ребенка

Глаз называют «частью мозга, вынесенного на периферию». Ведь он передает всю получаемую внешнюю картинку в мозг. Примерно 40% коры нашего головного мозга отвечает именно за зрение. Благодаря ему мы распознаем цвет, форму, величину, удаление, направление, телесность, покой и движение. Конечно, оно важно в любом возрасте. Но в детстве имеет особое значение, так как позволяет ребенку познавать мир, пишет «Лиза».

Ежегодно миллионы детей до 14 лет сталкиваются с нарушениями зрения. Так, с близорукостью в первый класс приходит уже 5% детей, к одиннадцатому классу их становится 25-30%, а к окончанию института — уже 50-70%.

Среди факторов, негативно влияющих на зрение, наследственность, заболевания, неправильный режим дня, большие зрительные нагрузки. Но часть вины за проблемы с детским зрением лежит и на родителях, а вернее, на их неявных ошибках.

Пропуск профилактических осмотров у офтальмолога

В отличие от многих проблем со здоровьем, падение зрения не так-то просто заметить со стороны. Да и ребенок может его не почувствовать, по причине постепенности процесса или снижения только на одном глазу. А некоторые заболевания и вовсе сначала протекают бессимптомно. Вовремя все это заметить может только компетентный специалист. При этом большинство проблем с глазами лучше всего поддаются лечению именно на начальном этапе. Конечно, еще лучше вообще не допустить их возникновения, чему опять же способствует своевременное посещение офтальмолога.

Даже без особых внешних проявлений не стоит игнорировать обязательные осмотры у врача. Их периодичность такова:

при рождении;

в 1 месяц;

в 3 месяца;

в полгода;

в 1,2 и 3 года.

Рекомендуется посещать офтальмолога каждый год до школы, а в период учебы — раз в полугодие.

Конечно, даже такие меры не могут стать стопроцентной гарантией от глазных болезней. Так, наличие проблем со зрением у одного из родителей дает 50% вероятность аналогичных у ребенка. А присутствие патологии зрения у мамы и у папы поднимет такую возможность до 80%. Поэтому важно заметить ухудшения на начальном этапе, чтобы искоренить проблему.

Нацеленность родителей на ранее развитие ребенка

Один из трендов общества сейчас — максимально ранняя вовлеченность детей в образовательный процесс. Родители начинают самостоятельно заниматься с ребенком и нанимать ему репетиторов иногда еще до детского сада. Да, в разумных пределах в этом нет ничего страшного, но только если знать меру. В 3-4 года зрительная система находится еще на стадии формирования, и повышенная нагрузка в это время может негативно сказаться на здоровье глаз в дальнейшем. Не стоит пытаться занять каждую свободную минуту маленького ребенка, ему нужен отдых, некоторые дни и вовсе можно освободить от занятий.

Отсутствие перерывов в уроках