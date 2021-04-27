МНЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГА ⟩ Как родители портят зрение ребенка
Какими привычками родители неосознанно портят зрение своему ребенку и как вовремя заметить возможные проблемы.
Какими привычками родители неосознанно портят зрение своему ребенку и как вовремя заметить возможные проблемы.
Глаз называют «частью мозга, вынесенного на периферию». Ведь он передает всю получаемую внешнюю картинку в мозг. Примерно 40% коры нашего головного мозга отвечает именно за зрение. Благодаря ему мы распознаем цвет, форму, величину, удаление, направление, телесность, покой и движение. Конечно, оно важно в любом возрасте. Но в детстве имеет особое значение, так как позволяет ребенку познавать мир, пишет «Лиза».
Ежегодно миллионы детей до 14 лет сталкиваются с нарушениями зрения. Так, с близорукостью в первый класс приходит уже 5% детей, к одиннадцатому классу их становится 25-30%, а к окончанию института — уже 50-70%.
Среди факторов, негативно влияющих на зрение, наследственность, заболевания, неправильный режим дня, большие зрительные нагрузки. Но часть вины за проблемы с детским зрением лежит и на родителях, а вернее, на их неявных ошибках.
Пропуск профилактических осмотров у офтальмолога
В отличие от многих проблем со здоровьем, падение зрения не так-то просто заметить со стороны. Да и ребенок может его не почувствовать, по причине постепенности процесса или снижения только на одном глазу. А некоторые заболевания и вовсе сначала протекают бессимптомно. Вовремя все это заметить может только компетентный специалист. При этом большинство проблем с глазами лучше всего поддаются лечению именно на начальном этапе. Конечно, еще лучше вообще не допустить их возникновения, чему опять же способствует своевременное посещение офтальмолога.
Даже без особых внешних проявлений не стоит игнорировать обязательные осмотры у врача. Их периодичность такова:
при рождении;
в 1 месяц;
в 3 месяца;
в полгода;
в 1,2 и 3 года.
Рекомендуется посещать офтальмолога каждый год до школы, а в период учебы — раз в полугодие.
Конечно, даже такие меры не могут стать стопроцентной гарантией от глазных болезней. Так, наличие проблем со зрением у одного из родителей дает 50% вероятность аналогичных у ребенка. А присутствие патологии зрения у мамы и у папы поднимет такую возможность до 80%. Поэтому важно заметить ухудшения на начальном этапе, чтобы искоренить проблему.
Нацеленность родителей на ранее развитие ребенка
Один из трендов общества сейчас — максимально ранняя вовлеченность детей в образовательный процесс. Родители начинают самостоятельно заниматься с ребенком и нанимать ему репетиторов иногда еще до детского сада. Да, в разумных пределах в этом нет ничего страшного, но только если знать меру. В 3-4 года зрительная система находится еще на стадии формирования, и повышенная нагрузка в это время может негативно сказаться на здоровье глаз в дальнейшем. Не стоит пытаться занять каждую свободную минуту маленького ребенка, ему нужен отдых, некоторые дни и вовсе можно освободить от занятий.
Отсутствие перерывов в уроках
Если родители не дают ребенку вставать из-за стола, пока он не сделает уроки до конца, то таким образом они вовсе не дисциплину и трудолюбие ему прививают, а портят зрение. Конечно, нельзя отрицать необходимость выполнения домашних заданий, но не стоит быть совсем категоричными. Перерыв поможет отдохнуть и глазам, и самому ребенку, а делать его стоит примерно раз в 40 минут. При этом не стоит отпускать ребенка за компьютер или планшет, лучше предложить ему сделать зарядку или небольшую прогулку.
Гаджеты как способ занять или успокоить ребенка
Конечно, порой родителям хочется, чтобы ребенок просто посидел тихо, а ему при этом нравится играть с каким-нибудь гаджетом.
Ничего страшного в этом нет, но время с играми на телефоне или планшете важно ограничивать: в 3 года — 15 минут в день, 5-6 лет — 20 минут, 15-16 лет — 60-90 минут. А лучше всего сидеть отдать предпочтение компьютеру: у него хотя бы большой экран, который можно отодвинуть от глаз на 35-40 см. Иначе длительное напряжение глаз приведет к неправильному формированию зрения.
БАДы и тренажеры для глаз, купленные самостоятельно
Зачастую родители пытаются решить проблемы со зрением у ребенка самостоятельно, пичкая его всевозможными витаминами, БАДами и полезной едой. Некоторые идут еще дальше, покупая тренажеры для глаз, очки с дырочками и изучая различные виды гимнастики. Однако обычно все это лишь пустая трата денег и сил, а главное — драгоценного времени.
Обнаружила у ребенка падение зрения? Бегом к врачу. Только он может составить правильную лечебную программу и остановить процесс, или скорректировать его. Современная офтальмология может это сделать с помощью аппаратного, медикаментозного лечения и лазерной коррекции.
5 признаков падения зрения
В детские годы закладываются многие аспекты нашего здоровья и зрение — не исключение. Пока ребенок маленький, вся ответственность за это находится на его родителях. Поэтому очень важно не допустить вышеописанных ошибок в воспитании. Несколько косвенных признаков, по которым легко заметить ухудшение зрения:
слишком близкая посадка к телевизору/экрану и сильное приближение гаджетов к лицу;
сильный наклон к тетради/книге;
ребенок часто моргает, постоянно трет глаза;
плохо видит вдаль, щурится, глядя в окно или рассматривая какой-то предмет;
почерк становится хуже, буквы пишутся крупнее и имеют менее четкую форму.
Если родители возьмутся за работу над своими ошибками и откажутся от губительных стереотипов, то, возможно, очень скоро мы зафиксируем снижение эпидемии близорукости.