Для кожи, сердца и мозга: продукты, которые помогут продлить молодость

Турецкое издание Milliyet составило список продуктов, которые помогают бороться со старением организма, и это было доказано в научных исследованиях.

Тем, кто хочет продлить молодость и хорошо выглядеть, стоит обратить внимание на продукты, в которых содержатся жирные кислоты омега-3. Полиненасыщенные жиры помогают снижать уровень холестерина, а также благотворно влияют на состояние кожи.

Много таких кислот в грецких орехах. Ученые выяснили, что, в числе прочего, эти орехи помогают стимулировать когнитивную деятельность и защищать мозг от возрастных заболеваний.

Богатым источником омега-3 является лосось и другие подобные рыбы. Благодаря высокому содержанию белка лосось еще и борется с признаками старения кожи, включая морщины и пигментные пятна.

Не стоит обходить стороной и оливковое масло. В нем много витамина Е, необходимого коже, а мононенасыщенные жирные кислоты защищают сердце и способствуют профилактике сахарного диабета. Кроме того, исследования показывают, что любители оливкового масла менее подвержены возрастному снижению когнитивных функций.

В меню долгожителей должны быть антиоксиданты. Ученые советуют включить в рацион чернику, в которой высочайший уровень проантоцианов и антоцианов, а также витаминов А и С, сохраняющих молодость кожи.

Много антиоксидантов, нужных для борьбы с окислительными повреждениями и свободными радикалами, содержится в шпинате. Он, как и другие зеленые листовые овощи, рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Самой полезной капустой для желающих жить дольше признали брокколи. В ней содержатся соединения, защищающие клетки от повреждений, а также поддерживающие нормальную работу мозга.

Томаты известны содержанием ликопина, помогающего в профилактике рака и многих возрастных болезней, поскольку борется с окислительными изменениями.

А на десерт авторы публикации рекомендуют богатый антиоксидантами зеленый чай и горький шоколад, содержащий полезные для сосудов соединения флаванолы.



