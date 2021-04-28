Ср, 28.04.2021
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Модные лайфхаки: ТОП-10 модных правил для девушек с большой грудью

Большая грудь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Каждая девушка с большой грудью неизбежно сталкивалась с проблемой выбора одежды: порой кажется, что большинство модных вещей созданы исключительно для обладательниц «нулевого» размера.

Cosmo спешит на помощь! Ты тоже можешь похвастаться пышным бюстом? Тогда скорее читай наши 10 простых модных правил для девушек с большой грудью — они помогут тебе выглядеть стильно всегда!

Не бойся вещей в полоску

Нас годами убеждали в том, что горизонтальная полоска сделает любую модницу визуально крупнее, а особенно это распространяется на обладательниц внушительного размера груди. Но это правило давным-давно устарело, поэтому смело обзаводись вещами в полоску (лучше, если она не будет крупной)!

Платьям без бретелей — да!

Многие девушки с большой грудью стараются избегать одежды без бретелек, поскольку уверены в том, что бюст в таких вещах неизбежно начнет «провисать». Однако бельевые бренды уже много лет выпускают бюстгальтеры без бретелек, которые при этом не только отлично поддерживают грудь, но и корректируют ее форму.

Не бойся показать бретельки бюстгальтера

Впрочем, и просто демонстрация бретелек бюстгальтера (например, в сочетании с топом в бельевом стиле или просто верхом с тонкими лямками) давно перестала считаться дурным тоном. Главное — выбирать красивые модели и следить за тем, чтобы они гармонично вписывались в твой аутфит.

Не избегай вещей с закрытым горлом

Не бойся вещей с высокой горловиной из-за мифа о том, что они визуально сделают твой бюст еще крупнее. У тебя большая грудь, и — сюрприз! — окружающие уже знают об этом. Поэтому смело носи водолазки, платья и прочие предметы гардероба с закрытым горлом.

Носи принты

Принтованных вещей девушки с большой грудью опасаются по той же причине, что и вещей с закрытым горлом — из боязни зрительно увеличить и без того пышный бюст. Но здесь работает то же правило, что и в пункте выше, поэтому смело выгуливай все актуальные принты сезона!

Не стесняйся глубоких декольте

Не бойся выглядеть сексуально — в ситуации с декольте следи лишь за двумя важными факторами. Во-первых, вырез не должен быть слишком откровенным; во-вторых, тщательно подбирай для такого наряда качественный поддерживающий бюстгальтер.

Не бойся носить оверсайз

Любишь оверсайз-вещи, но боишься, что они сделают твою грудь еще больше? Это совсем не так! Ключевую роль играет здесь и крой, и цвет, и прочие немаловажные факторы. Так что говорим оверсайзу твердое «да»!

Не бойся блестящих тканей

Блестящие ткани неизбежно могут привлечь дополнительное внимание к большой груди, но, как мы уже отметили выше, скрывать большую грудь невозможно (и определенно незачем!). Полезный лайфхак: если ты хочешь немного сбавить градус наряда, блеск можно «успокоить» милым и/или нейтральный аксессуаром, как, например, поступила Кэти Перри, дополнившая переливающееся платье бархатным воротником.

Носи вещи с оборками и воланами

Оборки и воланы могут добавить дополнительный объем твоей груди, но, поверь, это будет совсем не критично. Поэтому если этот тренд 2016 года тебе нравится, дерзай!

Экспериментируй с формой выреза

Не ограничивай себя одним лишь V-образным вырезом, примерь «лодочку», круглый вырез и прочие возможные варианты. Мы уверены: ты будешь приятно удивлена и обзаведешься не одним «своим» вырезом!


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