Модные лайфхаки: ТОП-10 модных правил для девушек с большой грудью

Cosmo спешит на помощь! Ты тоже можешь похвастаться пышным бюстом? Тогда скорее читай наши 10 простых модных правил для девушек с большой грудью — они помогут тебе выглядеть стильно всегда!

Не бойся вещей в полоску

Нас годами убеждали в том, что горизонтальная полоска сделает любую модницу визуально крупнее, а особенно это распространяется на обладательниц внушительного размера груди. Но это правило давным-давно устарело, поэтому смело обзаводись вещами в полоску (лучше, если она не будет крупной)!

Платьям без бретелей — да!

Многие девушки с большой грудью стараются избегать одежды без бретелек, поскольку уверены в том, что бюст в таких вещах неизбежно начнет «провисать». Однако бельевые бренды уже много лет выпускают бюстгальтеры без бретелек, которые при этом не только отлично поддерживают грудь, но и корректируют ее форму.

Не бойся показать бретельки бюстгальтера

Впрочем, и просто демонстрация бретелек бюстгальтера (например, в сочетании с топом в бельевом стиле или просто верхом с тонкими лямками) давно перестала считаться дурным тоном. Главное — выбирать красивые модели и следить за тем, чтобы они гармонично вписывались в твой аутфит.

Не избегай вещей с закрытым горлом

Не бойся вещей с высокой горловиной из-за мифа о том, что они визуально сделают твой бюст еще крупнее. У тебя большая грудь, и — сюрприз! — окружающие уже знают об этом. Поэтому смело носи водолазки, платья и прочие предметы гардероба с закрытым горлом.

Носи принты

Принтованных вещей девушки с большой грудью опасаются по той же причине, что и вещей с закрытым горлом — из боязни зрительно увеличить и без того пышный бюст. Но здесь работает то же правило, что и в пункте выше, поэтому смело выгуливай все актуальные принты сезона!

Не стесняйся глубоких декольте

Не бойся выглядеть сексуально — в ситуации с декольте следи лишь за двумя важными факторами. Во-первых, вырез не должен быть слишком откровенным; во-вторых, тщательно подбирай для такого наряда качественный поддерживающий бюстгальтер.

Не бойся носить оверсайз

Любишь оверсайз-вещи, но боишься, что они сделают твою грудь еще больше? Это совсем не так! Ключевую роль играет здесь и крой, и цвет, и прочие немаловажные факторы. Так что говорим оверсайзу твердое «да»!

Не бойся блестящих тканей

Блестящие ткани неизбежно могут привлечь дополнительное внимание к большой груди, но, как мы уже отметили выше, скрывать большую грудь невозможно (и определенно незачем!). Полезный лайфхак: если ты хочешь немного сбавить градус наряда, блеск можно «успокоить» милым и/или нейтральный аксессуаром, как, например, поступила Кэти Перри, дополнившая переливающееся платье бархатным воротником.

Носи вещи с оборками и воланами

Оборки и воланы могут добавить дополнительный объем твоей груди, но, поверь, это будет совсем не критично. Поэтому если этот тренд 2016 года тебе нравится, дерзай!

Экспериментируй с формой выреза

Не ограничивай себя одним лишь V-образным вырезом, примерь «лодочку», круглый вырез и прочие возможные варианты. Мы уверены: ты будешь приятно удивлена и обзаведешься не одним «своим» вырезом!



