Как визуально удлинить ноги: пять простых способов, которые работают

Асимметрия

Асимметричный («косой») крой — настоящая находка для модниц, которые мечтают «вытянуться» и визуально сделать ноги длиннее.

И конечно же, ты в курсе, что платье с асимметричным подолом или юбка с запахом — не только секрет длинных ног, но и один из трендов сезона. Отличное сочетание!

Только nude

Обувь телесного цвета — палочка-выручалочка в любой ситуации.

Главное, правильно подобрать оттенок обуви, визуально удлиняющей ноги, максимально близкий к цвету твоей кожи: в этом случае (особенно, если речь идет о туфлях-лодочках) хитрость сработает на все сто!

Делаем талию

Юбки, джинсы и брюки с высокой талией на пике популярности уже не первый сезон и обещают продержаться в топе трендов еще очень долго (учитывая, что 90-е также снова в моде).

Высокая талия не только делает фигуру более женственной, приближая ее к силуэту «песочные часы», но и «вытягивает» ноги.

Полосатый рейс

Цветные полосы — еще один ключевой тренд этой весны. Обрати внимание на брюки, платья и узкие юбки в вертикальную полоску.

Важный момент — полосы не должны быть слишком узкими, иначе «волшебства» не случится!

Клеш и каблуки

Как еще можно визуально удлинить ноги? Клешеные брюки и джинсы также остаются в списке горячих трендов. Кроме того, что они визуально удлиняют твои ноги, клеша в целом делают фигуру стройнее.

Для эффекта бесконечных ног дополняй клешеные брюки каблуками.



