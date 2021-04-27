Почему мужчина ревнует женщину и что с этим делать

Почему мужчина ревнует свою женщину

Многие считают, что это нормально, когда мужчина ревнует свою женщину. Однако не всегда это считается нормой.

До брака парни могут ревновать своих девушек по следующим причинам:

Отсутствие доверия. Чаще всего это происходит с мужчинами, которые имеют негативный опыт в отношениях. Если парень хотя бы раз столкнулся с предательством со стороны избранницы, у него пропадает доверие к остальным девушкам. Даже если любимая будет верна и не даст повода для ревности, мужчина продолжит испытывать неприятные чувства.

Мало опыта. Это касается парней, у которых возникла первая любовь. Когда у них начинаются первые отношения, они делают все, чтобы не потерять девушку. Некоторые считают, что если потеряют любимую, больше не смогут найти пару. Поэтому такие парни начинают ревновать даже без повода.

Доминирование. Нередко мужчины имеют ложное представление о правильном поведении в отношениях. Они считают, что должны ревновать своих женщин, чтобы доказать свою любовь.

Низкая самооценка. Ревнивец думает, что не достоин своей избранницы. Его преследует страх потери возлюбленной из-за его выдуманных недостатков. Кроме того, он будет чувствовать себя жертвой и начнет верить, что при любом удобном случае девушка уйдет.

Нередко ревность мужчины связана с психологическими травмами. Речь идет о недостатке родительской любви, ухода отца или матери из семьи, отсутствии друзей, нездоровой обстановке дома.

Почему мужья ревнуют жен

Взрослый человек отдает отчет в том, какие чувства испытывает. Поэтому при необходимости может их скрыть. Однако ревность в таком случае распространяется чаще всего на тех, кто дорог и небезразличен мужчине. Поэтому неудивительно, почему муж ревнует жену.

Однако есть ряд факторов, которые могут вызвать это неприятное чувство.

Комплексы. Если человек не может разобраться в себе и постоянно завидует другим, значит, и жену он будет принимать через призму страха. Например, если женщина выглядит ухоженной, имеет стабильный заработок и привлекает внимание мужчин, неуверенный избранник всегда будет ее ревновать.

Он — собственник. Это касается тех, кому не нужен повод для выяснения отношений. Такой мужчина будет всегда ревновать девушку по любому случаю.

Женщина дает повод. В таком случае виноват не мужчина, а его избранница. Поэтому не стоит удивляться, если муж попадается на провокацию.

Иногда мужчины используют ревность в качестве предлога для конфликта. Есть те, кто получает от этого удовольствие. Таким мужчинам нравится чувствовать свое превосходство над женщиной, которая намного слабее в моральном плане.

Почему мужчина ревнует не свою девушку

По мнению психологов, довольно часто мужчина может ревновать девушку, с которой даже не встречается. Специалисты уверены, что это происходит по следующим причинам.

Девушка не отвечает взаимностью. Удивительно, но отсутствие возможности встречаться с определенной женщиной провоцирует у мужчин чувство ревности. Кроме того, они начинают чувствовать, что их желание не удовлетворено. В результате это приводит к раздражительности и злости.

Желание владеть девушкой. Это актуально для той ситуации, когда женщина состоит в отношениях с другим мужчиной. Видя предмет воздыхания в объятьях другого, у мужчины начинается сильная ревность. В какой-то степени он даже завидует своему сопернику, так как ему не удалось овладеть объектом вожделения.

Отсутствие любви. Некоторые мужчины отождествляют любовь и ревность. Но психологи уверены, что нельзя испытывать эти чувства одновременно. Поэтому есть вероятность того, что ревнивец обманывает самого себя и на самом деле ничего не чувствует к девушке.

Старомодность. Есть категория мужчин, которая придерживается старых взглядов. Однако нужно идти в ногу со временем. Сейчас многие женщины не отвечают взаимностью, потому что отстаивают свое равенство в обществе. Поэтому уже нельзя указать девушке, что ей нужно делать.

Еще один фактор — одержимость. Это самое страшное, что может произойти с человеком.

Одержимый мужчина будет морально уничтожать девушку, которая не отвечает взаимностью. Иногда это не ограничивается ревностью. Бывают ситуации, когда мужчина начинает везде преследовать женщину.

Итог

Как видим, факторов, что значит, если мужчина ревнует женщину, очень много. И как это предотвратить — зависит от ситуации. Если прислушаться к мнению психологов, удастся быстро решить конфликт.



