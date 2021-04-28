Зачем знаки Зодиака выходят замуж?

Овен

Стабильность — залог отличного настроения Овна, а значит, она должна быть во всем. Отношения любого рода должны быть определены для Овнов. А если вопрос касается личных отношений — это обязательно. Выйти замуж = обозначить официально отношения!

Телец

Будучи натурой романтичной, Тельцам необходимо воплотить в жизнь свои мечты. Все должно быть красиво, все должно быть «по любви».

Ну почти как в сказке. Это непременно должен быть любимый человек, который взял за руку и никогда не отпустит!

Близнецы

Чувственная натура требует «пару». Близнецы не выносят одиночества. Им нужен партнер по жизни, единомышленник, поддержка и так далее.

К выбору Близнецы, как правило, подходят очень серьезно и стараются оставаться верным своему выбору.

Рак

Неординарная натура Рака способна на многое. Что касается брака, тут можно несмело, но тем не менее намекнуть на высокий уровень опасности ошибиться в своем выборе. Это касается в первую очередь ранних браков. Раки могут поддаться настроению или поторопиться. А цель замужества как может быть, так может и не быть.

Лев

Темпераментные Львы всегда отважны и горячи в своих решениях. Люблю — выйду замуж! Их никогда не пугает ответственность, семейственность их привлекает и открывает новые внутренние резервы, которые являются стимулом двигаться вперед, заручившись поддержкой любимых людей.

Дева

Склонность к порядку во всем диктует поведенческую линию Дев. Девы считают, что официальные отношения — это нормально и даже необходимо для каждого из партнеров, их будущих детей и статуса в обществе. Однако, чтобы представители этого знака зодиака решились на этот шаг, им недостаточно красивых слов и романтики, им нужны «веские аргументы» с обеих сторон.

Весы

Особенность «взвешивания» всех аргументов за и против часто мешает Весам определиться. В вопросах брака все также непросто. Иногда там, где надо быть настойчивее, Весы делают шаг назад. Иногда наоборот давят. Если говорить о целях замужества, то все просто — человеческое семейное счастье.

Скорпион

Свободолюбивые Скорпионы не спешат связать себя узами брака. Убедить их можно только чувство уверенности в своем выборе. Стабильность — выбор Скорпиона. В партнере им крайне важно видеть надежного друга и умного собеседника.

Стрелец

Для Стрельца важен статус. Это не означает, что о чувствах не идет речь. Чувства, конечно же, имеют значение для Стрельцов. Им важно чувствовать себя любимыми, необходимыми и важными.

Козерог

Козероги основательно подходят к выбору партнера, потому что осознают степень ответственности. Семейные ценности — это не пустой звук для представителей этого знака. Необдуманные действия — не про Козерогов. Они привыкли делать выбор и следовать ему.

Водолей

Авантюрная натура может сподвигнуть Водолеев на спонтанное решение касательно штампа в паспорте. Главное условие для них в этот момент будет одно — «я так хочу»! Это не значит, что решение лишено здравого смысла, это только лишь значит, что «об этом я подумаю завтра».

Рыбы

Рыбы являются представителями натуры утонченной и ранимы. Брак для них является «броней», стеной, за которой спокойно, надежно, безопасно и уютно. Я бы посоветовал представителям этого знака воспитывать в себе силу духа, чтобы сохранять независимость, которая необходима по жизни.



