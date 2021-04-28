Стыдно спросить: 15 неудобных вопросов про секс

1. Иногда, когда я занимаюсь сексом с мужем, я сначала быстро возбуждаюсь, а потом теряю интерес. Он уже распалился, а мне хочется остановиться. Почему это происходит? Это нормально?

Не волнуйтесь, у вас нет никакой невыявленной сексуальной дисфункции только потому, что вы иногда теряете интерес во время секса. Но последите, в какой момент это происходит. Возможно, что-то сбивает ваш настрой или муж делает что-то, что вам не нравится. Тут главное — не держать это в себе. Внезапно остыли — объясните спокойно партнеру, что это случилось, поищите вместе причины и вашу зону G.

2. Иногда я плачу во время секса. Разве это нормально?

Бывает! Секс может вызывать широкий спектр эмоций: от эйфории до печали. Каждый человек пропускает сексуальный контакт через себя и придает ему личностный смысл. Например, она может задавать себе вопросы: «Наша любовь так же сильна, как раньше? Будет ли у меня ребенок? Я довольна своей сексуальной жизнью, своим браком?» Все эти размышления могут вызвать интенсивные эмоциональные переживания. Кроме того, физиологически оргазм освобождает нейрохимические вещества, такие как окситоцин, дофамин, норадреналин, что может активировать множество неожиданных, сильных эмоций. Впрочем, если эта реакция сильно вас беспокоит или выбивает из колеи, стоит посоветоваться со специалистом.

3. Мне кажется, что моя вагина неприятно пахнет. Поэтому я уворачиваюсь от орального секса. Никаких изменений в выделениях не было на протяжении многих лет. Но мне кажется, что запах — это ненормально. Стоит беспокоиться?

Вероятнее всего, нет, особенно если ничего не изменилось. Многие женщины застенчивы и остро реагируют на свой запах, они гораздо более сосредоточены на нем, чем их партнеры. На самом деле многие женщины, которые считают, что у них сильный и неприятный запах, удивляются, когда узнают, что их муж или парень вообще ничего не чувствует или считает то, как вы пахнете там, привлекательным и эротичным.

Исследования показывают, что ваш личный запах является ключевым фактором в эротической реакции партнера. Но если вы заметили, что запах изменился или появились обильные выделения, то бегите к гинекологу и сдавайте анализы.

4. Иногда после секса у меня бывают кровянистые выделения. Немного, совсем чуть-чуть. Это нормально?

О любых кровотечениях после секса, даже если это легкие кровянистые выделения, лучше поговорить со своим врачом. Это может быть как признаком инфекции или полипа, так и серьезным заболеванием. Иногда оно бывает вполне естественным. Например, у подростков или беременных женщин — из-за изменений развития шейки матки. Но любое кровотечение должно стать для вас поводом для визита к врачу, чтобы исключить болезнь.

5. Нормально ли испытывать спазмы внизу живота, даже когда вы не ждете месячных?