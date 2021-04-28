Ср, 28.04.2021
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Стыдно спросить: 15 неудобных вопросов про секс

Секс. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Вы уже задумывались, является ли нормальным то, что вы испытываете во время или после секса? И тут вы не одиноки. Поэтому мы собрали мнения разных экспертов по самым распространенным секс-проблемам, которые возникают у женщин, но они стесняются о них говорить вслух, пишет Wday.

1. Иногда, когда я занимаюсь сексом с мужем, я сначала быстро возбуждаюсь, а потом теряю интерес. Он уже распалился, а мне хочется остановиться. Почему это происходит? Это нормально?

Не волнуйтесь, у вас нет никакой невыявленной сексуальной дисфункции только потому, что вы иногда теряете интерес во время секса. Но последите, в какой момент это происходит. Возможно, что-то сбивает ваш настрой или муж делает что-то, что вам не нравится. Тут главное — не держать это в себе. Внезапно остыли — объясните спокойно партнеру, что это случилось, поищите вместе причины и вашу зону G.

2. Иногда я плачу во время секса. Разве это нормально?

Бывает! Секс может вызывать широкий спектр эмоций: от эйфории до печали. Каждый человек пропускает сексуальный контакт через себя и придает ему личностный смысл. Например, она может задавать себе вопросы: «Наша любовь так же сильна, как раньше? Будет ли у меня ребенок? Я довольна своей сексуальной жизнью, своим браком?» Все эти размышления могут вызвать интенсивные эмоциональные переживания. Кроме того, физиологически оргазм освобождает нейрохимические вещества, такие как окситоцин, дофамин, норадреналин, что может активировать множество неожиданных, сильных эмоций. Впрочем, если эта реакция сильно вас беспокоит или выбивает из колеи, стоит посоветоваться со специалистом.

3. Мне кажется, что моя вагина неприятно пахнет. Поэтому я уворачиваюсь от орального секса. Никаких изменений в выделениях не было на протяжении многих лет. Но мне кажется, что запах — это ненормально. Стоит беспокоиться?

Вероятнее всего, нет, особенно если ничего не изменилось. Многие женщины застенчивы и остро реагируют на свой запах, они гораздо более сосредоточены на нем, чем их партнеры. На самом деле многие женщины, которые считают, что у них сильный и неприятный запах, удивляются, когда узнают, что их муж или парень вообще ничего не чувствует или считает то, как вы пахнете там, привлекательным и эротичным.

Исследования показывают, что ваш личный запах является ключевым фактором в эротической реакции партнера. Но если вы заметили, что запах изменился или появились обильные выделения, то бегите к гинекологу и сдавайте анализы.

4. Иногда после секса у меня бывают кровянистые выделения. Немного, совсем чуть-чуть. Это нормально?

О любых кровотечениях после секса, даже если это легкие кровянистые выделения, лучше поговорить со своим врачом. Это может быть как признаком инфекции или полипа, так и серьезным заболеванием. Иногда оно бывает вполне естественным. Например, у подростков или беременных женщин — из-за изменений развития шейки матки. Но любое кровотечение должно стать для вас поводом для визита к врачу, чтобы исключить болезнь.

5. Нормально ли испытывать спазмы внизу живота, даже когда вы не ждете месячных?

Да. Порой это нормальное явление, особенно если шейка матки была задета во время секса (например, акт был слишком жесткий) при контакте с пенисом, пальцами или секс-игрушкой. Неприятные ощущения, судороги также могут быть результатом дискомфорта в мочевом пузыре или мочевыводящих путях. Но если вы часто или постоянно испытываете спазмы, то обратитесь к врачу, чтобы исключить эндометриоз, миому или инфекции мочевыводящих путей.

6. Это очень стыдно, но… моя вагина издает смешные звуки во время секса. И ничего не могу с собой поделать! Почему это случается?!

Это вполне естественно и случается со многими людьми. Во время проникающего секса в вагину попадает воздух, а потом закономерно оттуда выходит. Да, иногда с дурацким звуком. Но что естественно, то не безобразно!

7. Одна из моих половых губ больше, чем другая. Я боюсь, что мой муж думает, что это некрасиво…

Женское строение уникально. И вообще вторая половина нашего тела всегда немного асимметрична. Нет «нормальных» и «ненормальных» вагин. Вот если вы заметите, что ваше влагалище изменилось, например, там появились шишечки или изменился цвет половых губ, обращайтесь к врачу. А если одна больше другой, это ваши особенности. Просто примите это!

8. Я беспокоюсь, что часто испытываю боль во время и после полового акта. Она не сильная, не интенсивная, но надоедает. Интересно, другие женщины тоже это испытывают?

Острую или постоянную боль нужно обсуждать с врачом. Особенно будьте начеку, если боль во время полового акта сопровождается и другими симптомами (выделениями, дискомфортом при мочеиспускании). В этом случае не исключены цервицит, эндометриоз, цистит.

9. После родов мое влагалище растянется. Смогу ли я испытывать то же удовольствие, что и раньше?

Многие факторы могут повлиять на процесс, включая размер ребенка, заживление после разрезов или разрывов. Но это нормально и предусмотрено природой. Как раньше, может, и не будет, но и чувствительность вы не потеряете. Чтобы помочь себе, регулярно делайте упражнения Кегеля.

10. Я никогда не испытывала оргазм. Это нормально?

По данным исследований, только 29% женщин испытывают оргазм постоянно. И 71% либо изредка достигает пика ощущений, либо не знает этих ощущений совсем. Абсолютному большинству женщин для достижения оргазма требуется прямая стимуляция клитора во время полового акта. Поэтому ваша жалоба — веский повод перестать игнорировать свой клитор и научиться доставлять ему удовольствие.

11. Существует ли такое понятие, как уродливое влагалище?

Глупо делить женщин на две категории на основе определенных характеристик: красивая или уродливая. Мы все уникальны. Половые губы могут быть симметричными и асимметричными, варьируются в размерах, отличаются фактурой от гладкой до морщинистой, в цвете от розового до коричневого. Если вы беспокоитесь по поводу своей анатомии, то вот вам совет: возьмите зеркало и посмотрите. Научитесь любить каждую часть вашего тела, примите то, что вам было дано. Если не полюбите себя, то в результате можете испортить сексуальную жизнь.

12. У меня был незащищенный секс один раз в колледже. Это не дает мне покоя даже спустя годы. У меня никогда не было симптомов ЗППП, но, может быть, стоит сдать анализ на ВИЧ?

Должны ли вы сходить от этого с ума? Нет. Должны ли вы сделать анализы на ЗППП? Да. Ваша причина для беспокойства понятна и важна. Любой, кто имел незащищенный секс, даже один раз, попадает в зону риска. Сдайте анализы для себя. К сожалению, некоторые заболевания, передающиеся половым путем, остаются бессимптомными много лет.

13. Можно ли с герпесом на губах заниматься оральным сексом? Не заражу ли я партнера?

Да, вы можете перенести герпес на гениталии партнера. Вирус простого герпеса может передаваться через поцелуи, а также оральный, вагинальный или анальный секс. Поэтому в таких случаях важно использовать презерватив или латексную салфетку. Ее можно сделать из презерватива: просто разрежьте его пополам.

14. Я чувствую себя очень неловко во время орального секса — и когда делаю сама, и когда получаю от партнера…

Сексуальные предпочтения, симпатии и антипатии — это целый спектр. Это вполне нормально. Совет универсальный: говорите об этом! Может быть, в вас говорят комплексы или внушенные в молодости идеи, что это стыдно. У многих женщин сидит предубеждение, что «там» она грязная. Не лишайте себя огромного спектра сексуального удовольствия!

15. Во время овуляции в меня как будто вселяется секс-дьявол, и я начинаю хотеть все, что движется. А у меня, между прочим, моногамные отношения, и меня все в них устраивает…

Все нормально! Есть много исследований о том, как меняется поведение женщин во время овуляции: повышается уровень половых гормонов, а вслед за ним подтягиваются и настроение, и уверенность в собственной привлекательности, и либидо. Существуют даже исследования о том, что в период овуляции женщины на короткий период начинают предпочитать не заботливых отцов для их потенциальных детей, как в остальное время, а плохих мальчиков и бруталов. Поэтому не стоит беспокоиться. Просто попробуйте сублимировать свое безудержное влечение в сексе со своим партнером.


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