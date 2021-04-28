Почему желтеют зубы: пять неочевидных причин

Возраст

Естественный цвет зубов — молочно-белый. Он зависит не столько от эмали зуба, сколько от цвета дентина — ткани, которая находится под эмалью и имеет желтый оттенок. Чем плотнее цвет эмали, тем белее выглядят зубы. С возрастом слой эмали истирается, дентин просвечивается больше, и зубы выглядят желтее. И это норма.

Неправильный прикус

Неправильный прикус – «болезнь» современного человека (у древнего проблем с зубами почти не было), причем имеющая не генетические предпосылки, а факторы окружающей среды – неправильный рацион и привычки. Неправильный прикус, помимо прочего, быстрее стирает эмаль, то есть опять же она приобретает желтоватый оттенок.

Злоупотребление кофе и вином

В этом пункте все, конечно, очевидно: крепкий черный чай, кофе и красное вино отражаются на эмали. С кофе решение следующее: смешивать его с молоком или пить через соломинку.

Травмы зубов

Травмы зубов с поражением пульпы и пломбирование каналов силерами, содержащими в своем составе металлы, не придадут зубам красоты. В этом случае, разумеется, понятно, что цветом эмали можно пожертвовать ради комфорта и здоровья. Впрочем, после некоторых процедур зубы со временем приходят к первоначальному «окрасу».

Сода, активированный уголь, отбеливающие пасты не имеют с отбеливанием ничего общего. Они лишь соскребают верхний слой эмали и делают их визуально светлее на очень короткий срок. А вот профессиональное ламповое отбеливание отбеливают именно дентин, а эффект остается на длительный период. Если ты решила отбелить зубы в домашних условиях, то используй натуральные ферменты, например, ананаса или папайи,

- говорит врач-стоматолог Наталия Кадькалова.

Отравление организма

Причина редкая, если не сказать уникальная, но все же – нарушение обмена фтора в организме, отравление тяжелыми металлами, некоторые инфекционные и системные заболевания также влияют на цвет зубов.



