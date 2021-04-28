Семь ошибок, из-за которых у вас не получаются куличи

Каждая хорошая хозяйка мечтает, чтобы праздничная домашняя выпечка получилась идеальной — воздушной, яркой, красивой. Как в детстве, как у бабушки: ведь тогда все было очень вкусным. Но куличи — выпечка капризная, их даже бывалому кулинару делать довольно сложно. Поэтому подходить к процессу нужно вдумчиво, чтобы избежать распространенных ошибок.

Что нельзя делать при приготовлении куличей: 7 простых правил

Торопиться. Процесс приготовления требует внимания, рассеянность может вас подвести. А ваш положительный настрой — залог успеха.

Изобретать велосипед. Четко следуйте рецепту и стадиям приготовления, если хотите получить хороший результат.

Заменять продукты, указанные в рецепте, на другие, схожие по характеристикам. Например, вместо сливочного масла не стоит класть маргарин или спред, а муку высшего сорта менять на какую-либо другую.

Помните, если вы вносите изменения в рецепт, итог может быть непредсказуемым.

Слишком заранее смешивать все рецептурные ингредиенты. Соблюдайте стадийность! То, в каком порядке продукты добавляют в тесто, имеет очень большое значение.

Брать не самые свежие продукты, особенно старые дрожжи. Всегда только свежее.

Взбивать жесткое масло. Рискуете сломать свой миксер и точно не получите однородную пышную массу. Правило: в сдобное дрожжевое тесто добавляем только мягкое масло, все ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Но не жидкое, поэтому способ «поставлю в микроволновку» не подойдет. Лучше достать масло из холодильника заранее.

Заполнять форму для выпечки на все 100% — этого нельзя делать никогда. Всегда оставляем место для подъема дрожжевого теста, заполнив формы лишь на 2/3 от общего объема.

Ставить куличи в неразогретую духовку, это приведет к пригоранию выпечки. К тому же она плохо поднимется.

Открывать духовку в процессе приготовления. Сдобная выпечка, как и бисквит, не любит сквозняков. Если открыть дверцу, ваш пышный кулич может осесть — и это уже не исправить.

Любой процесс приготовления должен быть в радость. Задумайтесь, что вы хотите добавить в готовую выпечку? Свою теплоту, заботу, хорошее настроение, частичку вдохновения и, конечно, любовь. С этими ингредиентами у вас будут самые вкусные куличи на Пасху!

Пасхальный тыквенный кулич с мягким творогом

Ингредиенты

(на 7 куличей, каждый весом 170 г)

Пюре тыквы — 135 граммов

Дрожжи быстродействующие, сухие — 6 граммов

Сахар-песок (в опару) — 1 чайная ложка

Масло сливочное 82,5% (мягкое) — 114 граммов

Сахар-песок (для взбивания) — 142 граммов

Творог мягкий (5%) — 170 граммов

Яйцо С1 — 2 штуки

Мука в/с — 390 граммов

Соль (мелкого помола) — 4 грамма

Ванилин — 1 пакетик

Цукаты и сухофрукты (любые на ваш вкус) — 120 граммов

Для украшения

Чернослив — 20 граммов

Курага — 20 граммов

Приготовление

Ставим опару

В теплое тыквенное пюре добавить чайную ложку сахара, перемешать. Всыпать быстродействующие дрожжи, перемешать. Оставить в теплом месте на 20—30 минут.

Далее: взвесить в чашу для взбивания сахар-песок, мягкое сливочное масло, мягкий творог и яйца.

Все компоненты должны быть комнатной температуры. Это важно!

Взбиваем в однородную пышную массу до полного растворения сахарного песка.

Соединить готовую опару и взбитую массу.

Муку просеять, добавить ванилин и соль, перемешать. Цукаты заранее помыть и высушить на чистом полотенце.

Постепенно в 2—3 этапа добавляем в жидкую основу муку, потом цукаты. Замешиваем тесто до однородного состояния (оно должно быть слегка липким).

Чашу с тестом накрыть влажным полотенцем и поставить в духовку. При температуре 40—50 градусов даем созреть тесту в течение 30 минут.

Укладываем тесто в форму

Порцию теста поместить в форму для выпекания. Рецепт рассчитан на 7 куличей, вес заготовки — 170 г, размер бумажной формы — 7 на 6 см. Важно заполнять форму на 2/3 от всего объема.

Куличи ставим в духовку (разогретую сначала до температуры 40—50 градусов) для дальнейшего созревания теста на 30 минут.

Выпечка

Выпекать пасхальный кулич нужно в разогретой заранее духовке при температуре 170 градусов в течение 60—70 минут.

Готовый кулич должен иметь насыщенно коричневый окрас корочки.

Украшение

Когда куличи полностью остынут, приступайте к украшению. Можно украсить сахарной пудрой, помадкой или белковым кремом. Простор вашей фантазии не ограничен. Советуем обратить внимание на украшение из чернослива и кураги.



