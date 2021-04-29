Ком в горле может говорить о смертельной болезни: что с ним делать

Российский врач-терапевт Ирина Ескова в беседе с Пятым каналом рассказала о том, что ком в горле — это не просто неудобство, это ощущение может свидетельствовать о наличии смертельно опасных заболеваний.

Ком может ощущаться из-за сильных переживаний: проблем на работе, ссоры с партнером, желании плакать. Неприятное ощущение уйдет само или в клиническом случае пройдет, если вместе с врачом подобрать средства от депрессии и неврозов.

Однако, если в горле ощущается не только давление, но и першение, становится тяжело глотать, это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и нейроинфекций, а также симптомом заболеваний ЖКТ: изжоги, появления язв и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

«Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавливанием нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть», — рассказывает Ескова. При инфицировании ком в горле трубит о смертельной опасности. «При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно», — предупреждает врач.