Вещи в доме, которые нельзя показывать мужчине

Cредства личной гигиены

Да, мужчины все и без нас знают. Но зачем им это еще и видеть? Тампоны, прокладки, мази от прыщей, сыпи, кремы от проблем с кожей, варикоза, геморроя и прочего… Конечно, когда люди долго живут вместе, долго не получится скрывать все эти баночки-скляночки. Но хотя бы первое время не лишайте вас обоих романтического флера, в котором нет места подобным гигиеническая штучкам.

Подарки и напоминания о бывших

Мужчины — собственники и ревнивцы! Даже если не признаются в этом. Да и, признайтесь, вам тоже было бы неприятно увидеть в доме своего мужчины вещи его бывшей, их совместные фото или подарки, которые ему дарила, очевидно, какая-то довольно близкая женщина. Раз человек не избавляется от этих вещей, значит, они для него что-то значат до сих пор. А как иначе? Найдется ли вам место среди этих памятных вещиц — вот в чем вопрос.

Вещи, которые используют в магических целях

Представьте: приходит мужчина к вам домой, а там странные маски, стеклянные шары, карты, в том числе и Таро, медальоны, атрибуты для гаданий… Первая мысль, которая у него мелькнет: «А не приворожили ли вы его?» Дамы, верящие в мистические штучки, всегда отпугивают мужчин. Лучше дозированно давать партнеру информацию о том, что вы увлекаетесь мистикой, гороскопами, гаданиями и прочей эзотерикой.

Беспорядок

На инстинктивном уровне мужчина ищет в женщине хозяйку, которая будет вести быт и хранить домашний очаг. А когда у вас дома три пакета с мусором, сантиметровый слой пыли и пол прилипает к носкам, сразу становится понятно, что женщина совершенно не приучена к чистоте, уют создавать не умеет, комфорт ей не нужен. Значит, и хозяйка из нее никакая, и жена тоже.

Документы

Этот пункт немного циничный, но все же. Как бы вы ни доверяли людям, не спешите вводить их в курс своих ценностей, имущества, долгов, кредитов, ипотек и прочего… Деньги, ценности, имущество могут привлечь потенциального халявщика, который обрадуется, что придет на все готовенькое и не придется утруждаться, зарабатывая на шалаш. А кредиты, ипотеки и займы, наоборот, оттолкнут мужчину, ведь он может подумать, что на этапе более серьезных отношений вы потребуете от него помогать закрывать свои долги.

Много старинных вещей

Ажурные скатерти, винтажные ковры и чемоданы, мебель, которой пользовалась еще прабабушка, кровать, которая скрипит громче, чем вой сирены, — все это отталкивает не только мужчину, но и любого человека в целом. Ведь сложится ощущение, что в этом доме жизни нет, она утекла или замерла. Весь этот хлам говорит не о бережливости хозяйки, а об отсутствии вкуса к жизни. А ведь мужчины ценят в женщинах способность зажигать и вдохновлять!

Расчески с волосами, использованные спонжи и ватные палочки

Девушки иногда даже не замечают этих вещей и смотрят на них другими глазами, мол, это же волосы, от них никуда не денешься, или это же косметика, что страшного? На самом деле все это смотрится неопрятно, выдает в девушке грязнулю. А тема волос вообще для мужчин как страшный кошмар, особенно когда они находят их в сливе ванной и раковины, в еде, на полу…

Нижнее белье