Хотите приготовить идеальную курицу: 15 важных лайфхаков
Почему мы часто выбираем курицу? Потому что ее легко и быстро приготовить. Например, филе очень вкусно с любимыми гарнирами, пишет Сегодня.
Почему мы часто выбираем курицу? Потому что ее легко и быстро приготовить. Например, филе очень вкусно с любимыми гарнирами, пишет Сегодня.
Но часто случается так, что мясо или слишком сухое, или наоборот влажное и не имеет яркого вкуса. Причина – неправильный подход к делу и частые ошибки, которые мы допускаем при приготовлении курицы. Будь то целая тушка или ее части. Итак, 15 лайфхаков, которые помогут приготовить самую вкусную курицу.
Лайфхак №1. Промокните мясо насухо
Перед тем, как приправить курицу, удалите лишнюю влагу с поверхности, промокнув ее бумажным полотенцем. Это позволит не потемнеть мясу снаружи, улучшит вкус и сделает кожу более хрустящей.
Лайфхак №2. Обязательно используйте маринад
Маринады помогают сделать мясо нежнее и придать ему аромат. Даже двадцать минут имеют значение, а нескольких часов более чем достаточно. Лучшие ингредиенты для маринада – лимон, пахта, йогурт.
Лайфхак №3. Не удаляйте кожицу с мяса
Кожица сохраняет влажность мяса во время приготовления. Куриная грудка намного лучше готовится именно так. Это мясо менее жирное, а кожица поможет удержать влагу. Кожицу можно убрать уже после приготовления, если вам не нравится ее вкус.
Лайфхак №4. Солите курицу в конце
Не солите курицу после ее приготовления, а только перед. Это сделает кожу хрустящей и ароматной. Это особенно важно, если вы запекаете целую курицу.
Лайфхак №5. Экспериментируйте с насыщенными вкусами
Почти каждый кусок курицы, от грудки до бедер, хорошо сочетается с ярким вкусом. Вы не ошибетесь с лимоном и такими травами, как тимьян, розмарин и шалфей. Нежности добавят медово-горчичные соусы
Лайфхак №6. Используйте пахту, чтобы сделать курицу нежной
Перед приготовлением курицы замаринуйте мясо в пахте, чтобы оно получилось очень сочным. Двух часов достаточно.
Лайфхак №7. Всегда предварительно разогревайте сковороду
Еще один способ получить красивую хрустящую кожицу при жарке курицы – убедиться, что сковорода и масло достаточно горячие. Кожица не станет хрустящей, если она будет медленно нагреваться вместе со сковородой. Лучше всего для жарки подойдет растительное масло.
Лайфхак №8. Достаточно нагревайте масло
Ключ к идеальной жаренной курице – это температура масла. Когда вы кладете курицу, масло должно быть очень горячим, около 180 градусов. Потом можно снизить температуру до 160 градусов.
Лайфхак №9. Не кладите слишком много курицы в сковороду
Так вы рискуете приготовить невкусное мясо. Если его очень много в сковороде, оно приготовится неравномерно. Нужно приготовить много курицы? Жарьте ее партиями.
Лайфхак №10. Самая вкусная грудка – на сковороде-гриль
Если вы готовите целую куриную грудку, откажитесь от своей любимой сковороды в обмен на тяжелую сковороду для гриля.
Лайфхак №11. Запекайте курицу в фольге или заверните кусочки мяса в бекон
Еще один способ сохранить курице текстуру – готовить в фольге. Или завернуть кусочки мяса в бекон, который прекрасно сохраняет аромат и сочность.
Лайфхак №12. Готовьте начинку отдельно
Даже если вы любите фаршированную курицу, возможно, вы сталкивались с тем, что она недостаточно пропекается или сухая. Причина – начинка. Это она может помешать процессу. Эксперты советуют готовить гарнир к курице отдельно.
Лайфхак №13. Не используйте бумажные полотенца
Они создают пар, который может сделать курицу слишком влажной. Лучший способ избавиться от жира – положить ее на решетку над противнем.
Лайфхак №14. Дайте курице отдохнуть перед тем, как нарезать
Если нарезать мясо сразу после того, как вы достанете курицу из духовки, вы выпустите из нее сок. Целую курицу нужно оставить, завернутой в фольгу, примерно на 15 минут, а только потом ее можно разрезать.
Лайфхак № 15. Если готовите на открытом огне, поливайте мясо соусом в самом конце
Если вы готовите курицу на открытом огне и в процессе поливаете соусом, например, тэрияки, будьте готовы, что мясо обуглиться или даже сгорит. Сбрызгивать соусами нужно только в самом конце приготовления.