Больше нечего надеть? Кейт Миддлтон носит одни и те же сапоги уже 16 лет

Кейт Миддлтон во многом нравится британцам из-за своей природной скромности. Ее уж точно нельзя назвать расточительной, потому что герцогиня часто выбирает недорогие бренды и может носить как дизайнерские платья, так и наряды из масс-маркета. Более того, Миддлтон еще и носит некоторые свои наряды по несколько раз и совершенно не стесняется того, что не меняет вещи как перчатки.

Особенно Кейт любит свои коричневые сапоги Penelope Chilvers, которые она впервые увидела в 2004 году. Сапоги такого фасона уже много лет находятся в тренде и присутствуют в гардеробе многих модниц. Практичные сапоги Кейт носит вот уже 16 лет. Впрочем, в Сети не все одобряют такую бережливость герцогини. Некоторые пользователи недоумевают, зачем королевской особе так экономить, словно ей больше нечего надеть.

Кейт Миддлтон. ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Недавно Миддлтон была замечена в этих сапогах во время прогулки с супругом, принцем Уильямом. Они посетили усадьбу в Дарлингтоне, где им провели экскурсию по ферме. Кейт и Уильям — единственные члены королевской семьи, которые активно выходят в свет после смерти принца Филиппа. Королева Елизавета держит траур и сильно переживает из-за случившегося. Она даже отменила празднование своего юбилея. Кейт и Уильям же пока что продолжают исполнять свои королевские обязанности и не тревожат королеву.