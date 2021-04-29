Пять пар джинсов, которые должны быть в гардеробе у всех

Джинсы - универсальная вещь, которая сочетается с любой одеждой. Да, каждый сезон мы ищем самые модные варианты, но в вашем гардеробе обязательно должны быть классические джинсы, которые всегда будут актуальны.

Черные джинсы

Несмотря на то что стилисты давно призывают забыть об обуви в тон одежде, иногда хочется создать классический образ. Черные джинсы идеально решают это вопрос и сочетаются с черными ботинками, темными ботильонами и классическим пальто. Их можно надеть с модным тренчем и подружить со строгим пиджаком.

Прямые джинсы

Если вы не знаете, какие джинсы подходят под тип вашей фигуры, выбирайте прямые. Такой фасон точно сядет на любую форму попы и длину ног. Фишка в том, что в его крое нет сужений и расширений как у скинни или клеш — вы можете подогнуть их как надо или спокойно подшить.

Джинсы skinny

Узкие джинсы в этом сезоне явно сдают позиции, но они точно вернутся — так было десятки раз. К тому же, это идеальные джинсы для девушек маленького роста — подворачиваешь, оголяешь щиколотки и ноги сразу длиннее. Узкие джинсы не обязательно подшивать — они сидят по ноге так, что их можно просто подвернуть. А еще, их можно сочетать с объемным верхом и не боятся выглядеть мешковато.

Широкие джинсы

Это универсальные джинсы для девушек любого роста. Для высоких девушек — это решение проблемы с вечно короткими джинсами, для девушек небольшого роста — альтернатива модным джинсам-клеш, которые сложно найти на их рост. Такие джинсы идеально носить с высокими каблуками, чтобы визуально удлинить ноги и вытянуть силуэт, пишет wday.ru.

Джинсы mom