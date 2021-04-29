Семь распространенных заблуждений о вине, с которыми пора покончить
Распивая вино, чего только о нем не вспомнишь. Проверьте, а вдргу ваши знания – всего лишь стереотипы. Итак, развенчиваем мифы о вине!
Распивая вино, чего только о нем не вспомнишь. Проверьте, а вдргу ваши знания – всего лишь стереотипы. Итак, развенчиваем мифы о вине!
Вино с винтовой пробкой — плохое
Это не так. На самом деле все больше производителей переходят на откручивающиеся пробки. Делают это, чтобы избежать риска порчи вина. Дело в том, что пробка сильно влияет на вкус и аромат, а если она вдруг испорчена, то и вину достанется. Так что пусть вас не смущают бутылки с винтовыми пробками. Пробка действительно позволяет вину дышать, но это важно лишь для выдержанных очень дорогих вин, которые лежат по 10 лет прежде, чем попадут на стол.
Белое вино пьют холодным, а красное — теплым
Белые вина лучше пить прохладными, а не ледяными, а те, которые держали в бочке, даже чуть теплыми (14−15 градусов). Ледяным пьют дешевое вино, чтобы не чувствовать его недостатков.
Красное должно быть комнатной температуры, однако, под комнатной температурой подразумевается не 22−24 градуса, как у нас в зимний период, а всего 16 С.
Летом же, когда на улице жарко, красное вино тоже рекомендуется слегка охладить. Так его будет приятнее пить.
Красное вино подают к мясу, а белое — к рыбе
Выбирая вино к мясу или рыбе нужно обращать внимание на цвет этой самой еды. Например, если будете есть мясо со сливочным (белым) соусом, стоит открыть и белое вино. А к пасте в томатном соусе — подойдет красное.
Красное вино полезнее белого
Действительно, в кожуре винограда содержатся такие полезные вещества, как антиоксиданты, флавоноиды и ресвератрол. А способ производства белого вина таков, что контакт с кожурой ограничен, и полезных веществ в вине меньше.
Красное вино полезно для сердца
Исследования показали, что употребление трех с половиной бокалов вина в неделю никак не влияет на развитие болезней сердца, ни в положительную, ни в отрицательную сторону.
От дешевого вина красятся губы и зубы
Флавоноиды или полифенолы, содержащиеся в красном вине растительного происхождения. Именно они придают вину красный цвет. Это естественно, и не говорит о низком или высоком качестве вина.
Нельзя понижать градус
Порядок употребления разных видов алкоголя не влияет ни на степень опьянения, ни на похмелье. Главное — это количество выпитого, а порядок, в котором вы выпиваете не имеет значения.