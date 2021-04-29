Семь распространенных заблуждений о вине, с которыми пора покончить

Вино с винтовой пробкой — плохое

Это не так. На самом деле все больше производителей переходят на откручивающиеся пробки. Делают это, чтобы избежать риска порчи вина. Дело в том, что пробка сильно влияет на вкус и аромат, а если она вдруг испорчена, то и вину достанется. Так что пусть вас не смущают бутылки с винтовыми пробками. Пробка действительно позволяет вину дышать, но это важно лишь для выдержанных очень дорогих вин, которые лежат по 10 лет прежде, чем попадут на стол.

Белое вино пьют холодным, а красное — теплым

Белые вина лучше пить прохладными, а не ледяными, а те, которые держали в бочке, даже чуть теплыми (14−15 градусов). Ледяным пьют дешевое вино, чтобы не чувствовать его недостатков.

Красное должно быть комнатной температуры, однако, под комнатной температурой подразумевается не 22−24 градуса, как у нас в зимний период, а всего 16 С.

Летом же, когда на улице жарко, красное вино тоже рекомендуется слегка охладить. Так его будет приятнее пить.

Красное вино подают к мясу, а белое — к рыбе

Выбирая вино к мясу или рыбе нужно обращать внимание на цвет этой самой еды. Например, если будете есть мясо со сливочным (белым) соусом, стоит открыть и белое вино. А к пасте в томатном соусе — подойдет красное.

Красное вино полезнее белого

Действительно, в кожуре винограда содержатся такие полезные вещества, как антиоксиданты, флавоноиды и ресвератрол. А способ производства белого вина таков, что контакт с кожурой ограничен, и полезных веществ в вине меньше.

Красное вино полезно для сердца

Исследования показали, что употребление трех с половиной бокалов вина в неделю никак не влияет на развитие болезней сердца, ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

От дешевого вина красятся губы и зубы

Флавоноиды или полифенолы, содержащиеся в красном вине растительного происхождения. Именно они придают вину красный цвет. Это естественно, и не говорит о низком или высоком качестве вина.

Нельзя понижать градус