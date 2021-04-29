Пт, 30.04.2021
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Не только балахоны: семь весенних трендов, которые идеально подойдут полненьким

Модель plus size. Иллюстративное фоо ФОТО: Marina Rinaldi

Экспериментируйте и создавайте самые стильные образы, советует wday.ru.

Если вы переживаете, что актуальные тенденции созданы только для девушек с обложек, спешим обрадовать: обладательницам пышных форм тоже есть чем вдохновиться. Рассказываем, на какие весенние тренды стоит ориентироваться красавицам plus-size.

Цветочный принт
Весной цветочный принт будет на пике популярности. Это прекрасная новость для всех plus-size модниц, ведь такой рисунок органично смотрится на девушках с нестандартной фигурой. Струящиеся платья-миди впишутся в повседневный гардероб, разукрасив серые будни. Очевидным завершением аутфита станут сандалии, но мы рекомендуем обратить внимание на удобные классические кроссовки.
 
Блейзер с мужского плеча
 

К сожалению, из-за плохой погоды не всегда получается выгуливать легкие платья и футболки. На этот случай есть свои стильные решения. Когда наступает временное похолодание, надевайте блейзер с мужского плеча поверх футболки. Дополните комплект широкими брюками или джинсами. В результате у вас получится актуальный и универсальный образ.

Важно: блейзер обязательно должен сидеть свободно, в противном случае вы обрекаете себя на модный провал.
 
Яркие колготки
Это довольно смелый тренд, на который решатся далеко не все. Он подойдет для тех, кто грамотно вписывает в наряды броские детали. Весной многие фэшн-инфлюенсеры составляют образы с необычными колготками: они выбирают сочные цвета и принты. Вдохновляйтесь интересным сочетанием и не бойтесь экспериментировать: любое базовое платье-миди будет выглядеть сногсшибательно, если добавить к нему яркие колготки. И не прогадайте с выбором обуви. Лучший вариант — это высокие сапоги.
 
 
 
Широкие брюки
Широкие брюки и джинсы уже не первый год остаются в тренде. Правда, весной стоит обратить внимание не только на фасон, но и на расцветку. Скажите «нет» банальному черному и синему. Вместо привычных оттенков выбирайте более яркие, а благодаря принтам наряд заиграет по-новому. Важное замечание: отдавайте предпочтение брюкам с высокой посадкой, которая поможет скрыть недостатки.
 
 
Топы

Кажется, топы хорошо сидят исключительно на девушках с идеальной фигурой, но это огромное заблуждение. Весной модели с необычными вырезами часто будут мелькать на улицах города, и это отличный шанс подчеркнуть все ваши достоинства. Советуем присмотреться к топам с принтами, которые сидят как вторая кожа. Помните, что правильной парой для топов считаются свободные джинсы с завышенной талией.

Жилетка

 
Любители многослойных аутфитов не представляют свой гардероб без жилеток, которые согревают в холода. Однако любимая вещь может пригодиться и весной: в этом сезоне вязаные жилетки окажутся не менее практичным и актуальным решением. Надевайте их поверх футболок, блузок и рубашек с коротким рукавом.
 
Трикотаж

Трикотажные костюмы, платья, кардиганы, жилеты — все эти вещи считаются маст-хэвом весеннего сезона. Изделиям из трикотажа обязательно найдется место в гардеробе девушек plus-size. Здесь можно придерживаться нейтральной цветовой гаммы: аутфиты в пастельных тонах смотрятся уютно, а об их удобстве и комфорте даже говорить не стоит. 

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