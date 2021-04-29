Не только балахоны: семь весенних трендов, которые идеально подойдут полненьким

К сожалению, из-за плохой погоды не всегда получается выгуливать легкие платья и футболки. На этот случай есть свои стильные решения. Когда наступает временное похолодание, надевайте блейзер с мужского плеча поверх футболки. Дополните комплект широкими брюками или джинсами. В результате у вас получится актуальный и универсальный образ.

Важно: блейзер обязательно должен сидеть свободно, в противном случае вы обрекаете себя на модный провал.