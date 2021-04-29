Не только балахоны: семь весенних трендов, которые идеально подойдут полненьким
Экспериментируйте и создавайте самые стильные образы, советует wday.ru.
Экспериментируйте и создавайте самые стильные образы, советует wday.ru.
Если вы переживаете, что актуальные тенденции созданы только для девушек с обложек, спешим обрадовать: обладательницам пышных форм тоже есть чем вдохновиться. Рассказываем, на какие весенние тренды стоит ориентироваться красавицам plus-size.
К сожалению, из-за плохой погоды не всегда получается выгуливать легкие платья и футболки. На этот случай есть свои стильные решения. Когда наступает временное похолодание, надевайте блейзер с мужского плеча поверх футболки. Дополните комплект широкими брюками или джинсами. В результате у вас получится актуальный и универсальный образ.
Кажется, топы хорошо сидят исключительно на девушках с идеальной фигурой, но это огромное заблуждение. Весной модели с необычными вырезами часто будут мелькать на улицах города, и это отличный шанс подчеркнуть все ваши достоинства. Советуем присмотреться к топам с принтами, которые сидят как вторая кожа. Помните, что правильной парой для топов считаются свободные джинсы с завышенной талией.
Жилетка
Трикотажные костюмы, платья, кардиганы, жилеты — все эти вещи считаются маст-хэвом весеннего сезона. Изделиям из трикотажа обязательно найдется место в гардеробе девушек plus-size. Здесь можно придерживаться нейтральной цветовой гаммы: аутфиты в пастельных тонах смотрятся уютно, а об их удобстве и комфорте даже говорить не стоит.