Диета по четвертой группе крови: под запретом красное мясо, гречка, бананы

Особенности диеты по 4 группе крови

Диета по группе крови 4 - это в буквальном смысле слова диета «загадок». Именно так называется тип, к которому относят людей с четвертой группой крови. Натуропаты полагают, что «загадки» сочетают в себе не только сильные стороны «земледельцев» и «кочевников» (а значит — крепкий иммунитет и способность адаптироваться к новым условиям и новому рациону), но и их слабости — например, нестабильную нервную систему, склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и онкологии.

Список рекомендованных продуктов в диете по группе крови 4

Диета по 4 группе крови учитывает эти особенности организма. И рекомендует для поддержания здоровья и создания привлекательной, стройной фигуры употреблять следующие продукты:

Соевые продукты, в особенности тофу. Они способствуют нормализации обмена веществ и хорошо усваиваются.

Рыба и морепродукты. Учитывая исключение из рациона мясных продуктов, очень важно насытить его альтернативными продуктами — источниками аминокислот и ценных минералов. Очень полезно употреблять такие виды рыб как: тунец, лосось, форель, скумбрия, сардины. А также мидии и икру.

Молоко и молочные продукты. Людям с 4 группой крови «молочка» помогает улучшить секрецию щитовидной железы, стимулировать обмен веществ.

Зеленые овощи и фрукты. Поскольку люди с четвертой группой крови, как правило, обладают слабой системой пищеварения, очень важно насытить рацион продуктами, богатыми клетчаткой. Они усиливают перистальтику, помогают улучшить обмен веществ и предотвращают интоксикацию организма.

Диета по 4 группе крови: какие продукты под запретом?

Свой «черный список» существует и в диете по группе крови 4. В первую очередь туда входят продукты, рекомендованные при диете по группе крови 1, поскольку натуропаты считают «охотников» и «загадок» своего рода противоположностями, самыми яркими антиподами. Итак, людям с четвертой группой крови не рекомендуется употреблять:

Красное мясо и мясопродукты. Приверженцы системы Д'Адамо уверяют, что «Загадкам», как и «Земледельцам», лучше всего практиковать вегетарианство, совсем отказавшись от мяса — люди этих категорий плохо его усваивают, рискуя спровоцировать у себя возникновение разных болезней, в первую очередь связанных с системой ЖКТ.

Все виды фасоли. Этот продукт замедляет процесс обмена веществ и вызывает гипогликемию.

Кукурузу, гречку, пшеницу — по той же причине: они замедляют пищеварение и тормозят всасывание питательных элементов.

Из фруктов противопоказаны апельсины, бананы, гранаты, хурма, гуава, манго и кокосы, пишет woman.ru.

Пить не рекомендуется апельсиновый сок, все остальные напитки относятся либо к категории полезных, либо — нейтральных продуктов.