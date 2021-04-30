Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

Первая неделя мая будет благоприятной для многих, но привлечь в жизнь счастье и благополучие не получится, сидя на одном месте. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, а также обратить внимание на знаки судьбы, которые помогут не ошибиться с выбором пути.

Овен

Неделя для дам-Овнов будет благоприятной, особенно если не торопить время и не совершать опрометчивых поступков. Овнов ожидают новые знакомства, и тем, кто находится в поиске пары, не стоит игнорировать знаков внимания. Овны смогут заняться любыми делами, которые приносят удовольствие, чтобы не поддаваться унынию и тоске, которые могут захватить разум ближе к концу недели из-за активности звезд и планет.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия. Так получится не обращать внимание на мелкие неприятности и провести неделю в хорошем настроении. Удача улыбнется дамам, если они перестанут думать о плохом и возьмут курс на успех. Уместной будет и смена имиджа: новый образ повысит уверенность и поможет дать опор обидчикам.

Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют привлекать позитивные мысли, чтобы неделя прошла успешно. Энергетика небесных тел будет нестабильной, что может весьма навредить планам и настроению, поэтому так важно сохранять оптимистичный настрой. Дамам этого знака нужно быть внимательными, чтобы не упустить знаков судьбы, которые помогут найти путь к счастью и избежать проблем.

Рак

Дамам-Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют больше времени уделять своим потребностям и не пытаться стать удобными для всех. Такая тактика поможет отсеять из окружения ненадежных людей, освободиться от манипуляторов и найти для себя свой собственный рецепт счастья. Помочь в этом непростом деле смогут упражнения по повышению самооценки, шопинг и ухаживающие процедуры.

Лев

Львицам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений, повышающих выносливость и помогающих бороться со стрессом. Этот период будет активным, и нельзя давать слабину, чтобы более успешные конкуренты не могли вставить палки в колеса. Справиться с нагрузками помогут травяные тонизирующие настои. Их действие будет длительным, а также поможет повысить иммунитет.

Дева

Девам на этой неделе важно правильно распределять силы и энергию, чтобы исключить переутомление, которое не поможет достичь поставленных задач. Астрологи рекомендуют практиковать медитации на наполнение женской энергией, чтобы оставаться в прекрасном настроении, привлекать внимание окружающих и без труда справляться со своими обязанностями.

Весы

Весам для обретения личного счастья и уверенности в себе на этой неделе потребуется поработать над собой. Астрологи рекомендуют дамам оставить позади беды и разочарования, перестать думать о плохом и настроиться на успех.

Скорпион