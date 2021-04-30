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Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Май будет насыщенным на события месяцем, когда многим представительницам знаков Зодиака повезет как в делах, так и в личной жизни. Рекомендации астрологов, отраженные в женском гороскопе, помогут поймать удачу за хвост.

Первая неделя мая будет благоприятной для многих, но привлечь в жизнь счастье и благополучие не получится, сидя на одном месте. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, а также обратить внимание на знаки судьбы, которые помогут не ошибиться с выбором пути.

Овен

Неделя для дам-Овнов будет благоприятной, особенно если не торопить время и не совершать опрометчивых поступков. Овнов ожидают новые знакомства, и тем, кто находится в поиске пары, не стоит игнорировать знаков внимания. Овны смогут заняться любыми делами, которые приносят удовольствие, чтобы не поддаваться унынию и тоске, которые могут захватить разум ближе к концу недели из-за активности звезд и планет.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутреннего равновесия. Так получится не обращать внимание на мелкие неприятности и провести неделю в хорошем настроении. Удача улыбнется дамам, если они перестанут думать о плохом и возьмут курс на успех. Уместной будет и смена имиджа: новый образ повысит уверенность и поможет дать опор обидчикам.

Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют привлекать позитивные мысли, чтобы неделя прошла успешно. Энергетика небесных тел будет нестабильной, что может весьма навредить планам и настроению, поэтому так важно сохранять оптимистичный настрой. Дамам этого знака нужно быть внимательными, чтобы не упустить знаков судьбы, которые помогут найти путь к счастью и избежать проблем.

Рак

Дамам-Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют больше времени уделять своим потребностям и не пытаться стать удобными для всех. Такая тактика поможет отсеять из окружения ненадежных людей, освободиться от манипуляторов и найти для себя свой собственный рецепт счастья. Помочь в этом непростом деле смогут упражнения по повышению самооценки, шопинг и ухаживающие процедуры.

Лев

Львицам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений, повышающих выносливость и помогающих бороться со стрессом. Этот период будет активным, и нельзя давать слабину, чтобы более успешные конкуренты не могли вставить палки в колеса. Справиться с нагрузками помогут травяные тонизирующие настои. Их действие будет длительным, а также поможет повысить иммунитет.

Дева

Девам на этой неделе важно правильно распределять силы и энергию, чтобы исключить переутомление, которое не поможет достичь поставленных задач. Астрологи рекомендуют практиковать медитации на наполнение женской энергией, чтобы оставаться в прекрасном настроении, привлекать внимание окружающих и без труда справляться со своими обязанностями.

Весы

Весам для обретения личного счастья и уверенности в себе на этой неделе потребуется поработать над собой. Астрологи рекомендуют дамам оставить позади беды и разочарования, перестать думать о плохом и настроиться на успех. 

Скорпион

Дамам-Скорпионам астрологи рекомендуют положиться на внутренний голос, который будет силен как никогда. Интуитивно дамы смогут выбрать путь к счастью, принять правильные решения и уберечься от проблем, если начнут неделю с уединения и медитаций, пробуждающих эти способности. Такая тактика убережет от манипуляторов и не позволит идти на поводу чужого мнения.

Стрелец

У дам-Стрельцов начинается период, который можно всецело посвятить переменам к лучшему. Астрологи рекомендуют начать с уборки, чтобы в доме стало чисто и светло, а после переходить на избавление от внутренних барьеров и установок, мешающих развитию. Такие преображения помогут настроиться на успех, оставить за спиной негатив и начать путь к новой жизни, в которой нет места разочарованиям и неудачам.

Козерог

Дамам-Козерогам астрологи рекомендуют отказаться от медлительности и размышлений о том, что времени предостаточно. На этой неделе активность будет вознаграждена, а значит, нужно приступать к делам уже с понедельника. Разумная осторожность и отсутствие спешки помогут Козерогам привлечь в жизнь необходимые перемены и получить награду.
 
Водолей

Дамам-Водолеям на этой неделе мая придется непросто: энергетика звезд и планет будет забирать энергию, на восстановление которой придется потратить время. Для того, чтобы этот период прошел успешно, стоит начать понедельник с упражнений, повышающих энергетику, а также научиться рассчитывать свои силы. Необходимо будет также высыпаться. Для того, чтобы сон был крепким и полезным, можно использовать подушки с травами.

Рыбы

Рыбам в начале мая астрологи рекомендуют обратить внимание на пробелы в знаниях и устранять их. Такая тактика поможет обрести уверенность, а также позволит увеличить доход. Эта неделя будет удачной, если не опускать рук и гнать прочь грустные мысли, настраиваясь на успех и позитив. Не стоит женщинам этого Знака доверять сплетням и слухам, которые будут тянуть ко дну, мешая развитию.

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