Женщины раскрыли новые верные способы знакомств в соцсетях

Удали свои тиктоки...

— Моя дочь говорит, что у нее есть парень, но при этом по вечерам даже из дома не выходит, — делится озадаченная мама 21-летней студентки. — Я спрашиваю, а что ж вы не встречаетесь? А она мне: он меня орбитит!

По мнению психологов, среди которых уже появились специалисты по онлайн-коммуникациям, сегодня интернет-знакомства настолько превратились в «работу с компьютером», что на них распространились спецтермины, обозначающие вид действия в Сети — как, к примеру, серфинг (поиск информации), мониторинг (отслеживание) или гейминг (онлайн-игры). Впрочем, изучая вопрос, быстро понимаешь: за новомодными названиями стоят старые как мир уловки тех, кто отирается на сайтах знакомств с несерьезными намерениями. Просто перейдя в виртуал, их знакомые до боли финты обрели созвучные этому миру обозначения. Найдя на форумах, посвященных знакомствам в Сети, авторов самых странных признаний, мы попросили их растолковать, что они имеют в виду.

«Все было ок, но он меня загостил» — Алина, 26 лет.

— Я познакомилась с парнем в приложении, — поясняет автор признания, — несколько дней мы переписывались с утра до ночи, нашли много общих тем. Он уже предложил сходить куда-нибудь, я согласилась, но он пропал, уже 10 дней ни слуху ни духу.

Гостинг (от англ. ghost — привидение) на сленге сетевых знакомств — растворяться, исчезать без повода и предупреждения. Только если еще десяток лет назад для этого переставали звонить или брать трубку, то сегодня отправляют «в бан» — блокируют, делая невозможной дальнейшую переписку. Самое мучительное для жертв гостинга, по их собственным признаниям, — непонимание, что же пошло не так? Чем она разочаровала или уязвила нового знакомого? Может, фотку плохо отфильтровала? Или маловато привлекательного контента в профиле?! Судя по откликам, сильный пол к внезапному исчезновению своих сетевых знакомок, что тоже случается, относится проще. А вот «загощенных» девушек не утешают даже заверения мам и бабушек, что мужчины поступали так же и задолго до изобретения компьютеров.

«По ходу у нее кастинг, иначе зачем столько орбитить?!» — Андрей, 32 года.

— Девушка из приложения быстрых знакомств от личной встречи под разными предлогами увиливает уже почти месяц, — расшифровывает свое откровение его автор. — Но окончательно не исчезает — то лайк поставит, то в личку напишет.

Орбитинг (от слова «орбита», крутиться на которой можно до бесконечности) на языке цифровых знакомств означает держать нового знакомого в подвешенном состоянии, то появляясь, то исчезая и не говоря ни «да», ни «нет». В доинтернетную эпоху такое поведение тоже именовалось с отсылом к авиации и покорению космоса — содержать в готовности запасной аэродром. Пары, которые по воле одного из партнеров не могут ни сойтись, ни расстаться, были во все времена. Один сегодня весь внимание и симпатия, а завтра даже не замечает, а второй то в эйфории, то в отчаянии.

«Хватит с меня этого коушунинга!» — Инна, 36 лет.

— Мужчина с сайта знакомств, с которым я встретилась и переспала, на третьем свидании признался, что женат, — дешифрует дама свою жалобу. — Разумеется, добавил, что у них все плохо и развод не за горами. С тех пор прошел почти год — у него то самоизоляция, то дистант у детей, в общем, миллион причин не объясняться с женой. А мне продолжает написывать и набиваться в гости — надоело!

Мудреное словечко «коушунинг», произошедшее от английского «couch» (диван), в буквальном переводе означает «подкладывать матрас», а в переложении на русские идиомы — мягко стелет, да жестко спать. Эту тактику и безо всяких компьютеров знали даже наши прабабушки: мужик женат, разводом и не пахнет, но любовнице «стелит» про свой скорый уход из семьи.

Помимо общих для обоих полов уловок, перешедших из реального мира ухаживаний в виртуальный, на площадках для онлайн-знакомств выделяют чисто мужскую и чисто женскую тактики, которыми М и Ж не поменяются ни при каких обстоятельствах. По большому счету и та, и другая построены на утилитарном отношении и отсутствии уважения к противоположному полу. Мужской вариант — мизогины, то есть те, кто испытывает неприязнь к женскому полу. Демонстрируя свое активное неприятие женщин на сайте знакомств, мизогины парадоксальным образом привлекают к себе женское внимание, на что, очевидно, и рассчитывают. На мужика, бурно разглагольствующего о продажности или глупости женщин, непременно находится барышня, желающая убедить его в обратном. Уж сколькие пытались переубедить мизогинов, но их количество на сайтах знакомств только растет.

Женская версия такого же, по сути, «юзанья» (использования) противоположного пола — нон-стоп-кастинг. Применяющая его особа ходит исключительно на первые свидания, выбирая для них насыщенную и недешевую культурную программу (премьеры, мюзиклы и т.д.), завершающуюся в дорогом ресторане. Там она заказывает самые дорогие блюда, после чего, как честная девушка после первого свидания, едет к себе домой, а доехав, сразу отправляет отработанного соискателя в бан. Вот как пояснила плюсы нон-стоп-кастинга его давняя поклонница Ксения, 26 лет:

— Мои знакомые девочки вечно плачут, что в приложении для знакомств им попадаются то аферисты, то альфонсы, то женатики. А меня этот вопрос вообще не волнует! Если мужчина не соглашается на встречу по той программе, которую я предлагаю, я его сразу вычеркиваю и не трачу время. А те, кто соглашается, получают от меня за свои траты приятный вечер. Таким образом, у меня насыщенная культурная и светская жизнь, которая не стоит мне ни копейки, и ухажеры, которые меня не бросают и не обманывают, потому что более одного раза я ни с кем не встречаюсь. И я сама всегда в тонусе и отличной форме, так как «первое впечатление» мне приходится производить раза 2–3 в неделю.

По словам Ксении, единственный минус нон-стоп-кастинга — отсутствие регулярного секса и жениха с серьезными видами на будущее. Но девушка уверена: любовь, брак — это все еще успеется, а пока важнее интересно проводить время, заодно набираясь опыта в деле флирта.

То футлавер, то ветлукер…

Некоторые из тех, кто до пандемии проклинал знакомства в Интернете как дело бесперспективное, за истекший год пришли к выводу, что дело не в самом способе, а в специфике отведенных для этого площадок.

— Я зарегистрировалась на сайте знакомств в разделе «для серьезных отношений и брака», — делится разведенная 39-летняя москвичка Татьяна. — Большей концентрации ненормальных людей в одном месте я в своей жизни не видела!

По ее словам, те, которые по переписке казались нормальными, наотрез отказывались выходить в реал.

— Скорее всего, они вообще не те, за кого себя выдают, — предполагает Таня, — и им просто нравится вести вымышленную жизнь в переписке. Моя подруга, как выяснилось, вообще целый месяц с женой какого-то кобеля переписывалась! Жена каким-то образом узнала, что ее муж под ником в приложении знакомств сидит, влезла в его профиль и стала всем его абоненткам писать, чтобы проверить, что между ними было. А потом сама же и сообщила всем, что она законная жена.

А все, с кем Татьяна встретилась в реале, оказались с каким-нибудь неприятным сюрпризом — один денег сразу в долг попросил, второй подозрительно активно интересовался ее 14-летней дочерью…

— Я решила, что не судьба мне еще раз замуж выйти, — рассказывает Таня. — Но тут у нас в районе задумали старинную постройку сносить, и неравнодушные жители создали в соцсетях группу в поддержку архитектурного наследия. Тогда все на самоизоляции были и в Сети общались очень активно не только на районные темы. Аркадия я сразу заметила по его интересным постам и чувству юмора. Он даже в письменной речи выражался в такой интеллигентной старомосковской манере, что я сначала почему-то решила, что он какой-нибудь старичок-профессор. Но он оказался разведенным бизнесменом 42 лет, да еще и живущим от меня через дом! Как потом выяснилось, он тоже сразу обратил на меня внимание в групповой переписке и специально придумал вопрос, чтобы обратиться ко мне в личку. У нас завязалась личная переписка, а потом мы встретились.

Сейчас Татьяна и Аркадий уже 5 месяцев как живут вместе. Но оба абсолютно уверены: если бы не снос архитектурного наследия, они бы никогда не познакомились, несмотря на соседство. Сайты знакомств Аркадий не уважал, а на улице к женщине, по его собственному признанию, никогда бы не подошел, несмотря на то, что тоже устал от одиночества.

За пандемийный год, судя по отзывам, многие нашли друг друга в тематических группах соцсетей — от объединений типа «Мой родной район» до клубов любителей японской поэзии или бабочек средней полосы. Теперь обретшие пару счастливчики даже в некотором роде благодарны ковиду: если бы он не запер их дома перед мониторами, на активное общение в сетевых группах по интересам времени бы не было точно. Но если о наличии единомышленников в подобных группах многие могли догадаться и раньше, то среди открытий в сфере знакомств, сделанных за пандемию, есть и совсем неожиданные. К примеру, сайты фетишистов.

— Началось все с того, что я прочитала новость, — рассказывает о своем сближении с фетишистами 42-летняя москвичка Алена. — Там рассказывалось о 50-летней американской модели, которая в силу возраста уже не могла, как раньше, рекламировать косметику и молодежные бренды. А в пандемию и вовсе без работы осталась. Но не растерялась и разбогатела на сайтах неких «фут-лаверов», которые платили огромные гонорары за фото красивых ступней. Ведь ступням возраст нипочем: если они красивые и ухоженные, то не важно, сколько их обладательнице лет.

По словам Алены, решив полюбопытствовать, кто же такие фут-лаверы, она наткнулась на их сетевые сообщества. Выбрала англоязычный сайт и изучила:

— В сравнении с сайтами знакомств, включая англоязычные, на которые я угробила несколько лет, стиль общения фут-лаверов показался мне неожиданно вежливым и грамотным.

С удивлением понаблюдав за столь обходительными фетишистами несколько дней, Алена решила разместить на их сайте фото своей стопы, благо фут-лаверы активно приглашали к этому всех желающих дам. А Алена считала свои ступни красивыми и ухоженными — и, судя по реакции истинных ценителей, небезосновательно:

— Что тут началось! — делится Алена. — Мне стали писать мужчины из разных стран, и, судя по всему, очень приличные.

— А что именно стали писать?

— Закидывали комплиментами, причем очень изысканно и грамотно, а не так, как на сайтах знакомств — с ошибками, без знаков препинания и прямо в лоб. Среди фут-лаверов оказалось много мужчин с хорошим образованием, на высоких должностях, и при этом многие не женаты!

— Так, может, это такое же вранье, как многое в Сети?

— Приложения для знакомств приучили меня каждого, кто мне интересен, сперва пробивать по соцсетям. Вруны, конечно, маскируются как могут, но способы их вычислить, несмотря ни на что, известны каждой женщине с опытом знакомств на сайтах. Уж сколько там было разочарований! Знакомится с тобой, к примеру, холостой Илья 36 лет, а в соцсетях оказывается 45-летним женатым Игорем с двумя детьми. Фото, конечно, не то же самое, с другого ракурса, но узнать можно. Чужое не поставишь, если действительно собрался встречаться с женщинами с сайта. А вот фут-лаверы вообще не прячутся, почти каждого легко отыскать в обычных соцсетях. А там указан семейный статус, образование, место работы, должность. Там и друзья, и комменты. По соцсетям видно, что фут-лаверы — нормальные социализированные мужчины. А на своем сайте многие указывают — готовы жениться на той, которая разделит их пристрастия. А чего бы их не разделить?! Они же не извращенцы какие-то — подумаешь, ножку твою мужику нравится целовать! Среди обычных бывает намного хуже!

— Но, может, ножка — только начало, а дальнейшего никто не знает!

— Я уже все знаю! За пандемию я познакомилась на сайте фут-лаверов с одним сербом — красавчик, каких еще поискать! Полгода мы переписывались каждый день — Боян мне стихи писал о снах, о книгах, никаких пошлостей. А просил только фото ножки присылать, и то в носочке! А теперь мы уже встретились в реале. И теперь я могу признаться: такого нежного и внимательного мужчины ни в постели, ни по жизни никогда раньше у меня не было!

Изучение вопроса показывает, что самоизоляция дала возможность женщинам во многих странах мира наконец оценить скромное обаяние так называемых умеренных фетишистов — людей с особенностями сексуального восприятия и возбуждения. По отзывам женщин, большинство фетишистов (фетишизм — привязанность человека к вещи (части тела, оформлению интимной встречи и пр.), без которой ему трудно возбудиться и получить разрядку. — Авт.) — это безобидные эстеты-интеллигенты, стесняющиеся своих фантазий и потому уединяющиеся на специальных сайтах «только для своих».

— Прошлым летом на даче мой младший брательник ради хайпа в своих подростковых соцсетях окатил меня на камеру из садового шланга прямо в одежде, — рассказывает 25-летняя София из Новой Москвы. — Я сначала разозлилась, на мне была тонкая майка, в мокром виде полностью просвечивающаяся. Даже вырвала у брата телефон, чтобы удалить ролик. Но смотрю, а я-то хорошо получилась!

Наделав с видео брата скриншотов, София выложила самые удачные из них в свои соцсети — и уже к вечеру стала звездой ветлукеров.

— Это те, кого привлекает тело в мокрой одежде, влажные волосы, промокшие джинсы и майки — особенно на девушках без лифчиков, — поясняет София. — Происхождение этого вида фетишизма связывают с утонченным эстетическим восприятием, восходящим к античности, в которую даже статуи ваялись в ниспадающих влажных одеждах, будто только вышли из пены морской. Это мне мой новый друг объяснил, он художник из Будапешта, мы переписываемся с лета и собираемся встретиться.

По словам Софии, на специализированных сайтах ветлукеров больше иностранцев, чем соотечественников. Большинство из них — люди не только приличные, но и очень скромные, даже стеснительные. На своих страничках в обычных соцсетях многие из них свое пристрастие особо не афишируют, но мокрые фото других пользователей отслеживают. И если какое-то очень им нравится, аккуратно и вежливо пишут той, которая его выложила. На общении с собой деликатные ветлукеры никогда не настаивают, но если дама сама присылает фото во влажной одежде на их сайт, благодарность их не знает предела.