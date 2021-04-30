Какой косметикой пользуются российские звезды?

Звезды постоянно находятся под пристальным вниманием публики, но всегда отлично выглядят. Как им это удается? 5-tv.ru узнал, какой косметикой пользуются селебрити российского шоу-бизнеса.

Яна Рудковская — косметика Dior

Несмотря на любовь к эпатажным нарядам, в косметике Яна Рудковская придерживается классики. Продюсер с теплотой отзывается о продуктах Dior. Яна отмечает, что редко пользуется декоративной косметикой, но тональный крем Diorskin Nude она считает своим лучшим другом.

Ксения Собчак — тональный крем Chanel

Скандальная телеведущая часто делится с подписчиками, что находится у нее в косметичке. В одной из публикаций Ксения Собчак заявила, что совсем недавно открыла для себя косметику Chanel. Звезда призналась, что ей очень нравится тональный крем от бренда.

Анна Семенович — хайлайтер MAC

Анна Семенович как-то призналась, что раньше была большой любительницей бьюти-средств. Но в какой-то момент актриса, по ее словам, «успокоилась». Сегодня Семенович пользуется проверенными продуктами. Один из них — хайлайтер от MAC. Анна уверяет, что он красиво переливается и при этом смотрится естественно.

Ольга Бузова — тушь от Guerlain

Звезда телешоу «Дом-2» и певица призналась, что постоянно меняет бренды. В фавориты выбились Guerlain и Dior. Бузова — большая поклонница декоративной косметики, с помощью которой она создает яркие сценические образы. Но тушь она постоянно меняет.

Екатерина Шпица — лайнер от Romanovamakeup

Звезда сериала «Топи» неравнодушна к отечественной косметике Romanovamakeup. Бренд создан звездным визажистом Ольгой Романовой. Екатерина Шпица особенно любит подводку для глаз от Romanovamakeup, потому что она не течет.

Наталья Водянова — карандаш от Charlotte Tilbury

Может показаться, что топ-модель Наталья Водянова — одна из самых искушенных в плане косметики женщин. Но даже она прислушивается к советам профессионалов. В одном из интервью звезда призналась, что от визажистов узнала, что блеск в уголках глаз делает вид более праздничным. По словам Водяновой, для этого подойдет обычный вазелин, но она предпочитает пользоваться карандашом Charlotte Tilbury оттенка Champagne Diamonds, который подходит для голубых глаз, как у Натальи.

Анастасия Волочкова — пудра от La Prairie

Несмотря на яркие сценические образы, в повседневной жизни Анастасия Волочкова предпочитает макияж спокойных оттенков. Основное косметическое средство балерины — пудра от швейцарского бренда La Prairie. Она настолько полюбилась танцовщице, что Волочкова пользуется ею много лет.

Екатерина Андреева — маска с омолаживающим эффектом от Argent-znak

Телеведущая Екатерина Андреева уже 30 лет — главная телеведущая страны. И ей всегда удается выглядеть безупречно! Пользователи сети шутят, что секрет молодости 59-летней Андреевой в эликсире вечной жизни. По словам самой звезды, автор ее образа — нехватка времени. А в косметичке Екатерины Андреевой есть как дешевые, так и дорогие средства. Для омолаживания кожи журналистка пользуется серебряной маской Argent-znak.

Екатерина Климова — духи от D& G L’Imperatrice 3

Екатерина Климова одинаково хорошо играет роковых красавиц 20-х годов XX века и медсестер эпохи Великой Отечественной войны. Актриса подарила жизнь четверым детям, но сохранила хорошую фигуру. Любимые духи звезды — L’Imperatrice 3 от D& G. По словам Климовой, они помогают ощутить себя настоящей императрицей.

Дарья Мороз — косметика для волос от Olaplex

Дарья Мороз кардинально сменила имидж в 2017-м. Актриса отказалась от локон и подстриглась под мальчика. Сегодня звезда сериала «Содержанки» носит короткую светлую стрижку. Актриса регулярно придает волосам серебристый оттенок благодаря косметике для волос от Olaplex. По словам артистки, бренд очень выручает в моменты, когда поблизости нет специалиста и звезде приходится самой «серебрить» прическу.