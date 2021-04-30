Лак-убийца и шампунь с душком: что нужно знать о сроках годности продуктов для волос

Правила для всех

Не так важно, для волос у нас косметика или нет, это все равно косметика. Следовательно, у нее есть состав, определенные химические элементы в нем и сроки, в течение которых они будут достаточно эффективны. Больше того, несмотря на то, что речь идет не о лице, продукт ты наносишь на кожу — головы. Поэтому если в планы не входят воспаления, высыпания и разного рода неприятности, лучше отказаться от использования продуктов для волос с истекшим сроком годности.

Хотя, будем справедливы, даже если что-то пойдет не так, это окажется не настолько заметно. Только вот оно тебе нужно? Вопрос, полагаем, не очень риторический.

Внимание на баночку

На каждом бьюти-продукте, и средства для ухода за волосами или укладки в их числе, есть специальная баночка. Официальное ее название — метка периода после вскрытия. Чаще всего на ней написано 6M или 12M, но вариации могут быть разные. Речь идет о том, что даже когда шампунь обещает служить тебе верой и правдой в течение трех лет, если ты вскроешь его на первом году жизни, то с этого момента его срок годности будет составлять лишь 12 месяцев.

Как это работает? Все просто. Обычно продукты качественно запечатаны, чтобы в них не могло проникнуть ничего из окружающей среды. Но как только ты открываешь средство — оно начинает с этой средой взаимодействовать. И микробы извне могут легко повредить или даже полностью нарушить формулу.

«А если указания нет?»

Такое случается довольно редко, но все-таки случается. Если ты не можешь найти период после вскрытия на любимом продукте, отправляйся к полочке в ванной (ну, или в магазин на крайний случай) — и бери любой другой аналогичный продукт. Это не касается разве что органической косметики с короткими сроками годности. В остальных случаях ты можешь действовать так, потому что если сыворотка на основе масел для секущихся кончиков на прилавке обещает быть «годной» 24 месяца, то и твоя, скорее всего, тоже.

Могут ли они навредить

Скорее всего, нет. Максимум, что ты получишь от просроченного средства для волос — благородное ничего. Шампунь может продолжать мылить, а несмываемый кондиционер — распутывать, но в 99,9% случаев они будут делать это хуже, чем могли бы.