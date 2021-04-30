Лак-убийца и шампунь с душком: что нужно знать о сроках годности продуктов для волос

Не так важно, для волос у нас косметика или нет, это все равно косметика. Следовательно, у нее есть состав, определенные химические элементы в нем и сроки, в течение которых они будут достаточно эффективны. Больше того, несмотря на то, что речь идет не о лице, продукт ты наносишь на кожу — головы. Поэтому если в планы не входят воспаления, высыпания и разного рода неприятности, лучше отказаться от использования продуктов для волос с истекшим сроком годности.
Хотя, будем справедливы, даже если что-то пойдет не так, это окажется не настолько заметно. Только вот оно тебе нужно? Вопрос, полагаем, не очень риторический.
На каждом бьюти-продукте, и средства для ухода за волосами или укладки в их числе, есть специальная баночка. Официальное ее название — метка периода после вскрытия. Чаще всего на ней написано 6M или 12M, но вариации могут быть разные. Речь идет о том, что даже когда шампунь обещает служить тебе верой и правдой в течение трех лет, если ты вскроешь его на первом году жизни, то с этого момента его срок годности будет составлять лишь 12 месяцев.
Как это работает? Все просто. Обычно продукты качественно запечатаны, чтобы в них не могло проникнуть ничего из окружающей среды. Но как только ты открываешь средство — оно начинает с этой средой взаимодействовать. И микробы извне могут легко повредить или даже полностью нарушить формулу.
Такое случается довольно редко, но все-таки случается. Если ты не можешь найти период после вскрытия на любимом продукте, отправляйся к полочке в ванной (ну, или в магазин на крайний случай) — и бери любой другой аналогичный продукт. Это не касается разве что органической косметики с короткими сроками годности. В остальных случаях ты можешь действовать так, потому что если сыворотка на основе масел для секущихся кончиков на прилавке обещает быть «годной» 24 месяца, то и твоя, скорее всего, тоже.
Скорее всего, нет. Максимум, что ты получишь от просроченного средства для волос — благородное ничего. Шампунь может продолжать мылить, а несмываемый кондиционер — распутывать, но в 99,9% случаев они будут делать это хуже, чем могли бы.
Однозначно при этом стоит отказаться от использования продуктов, которые плохо или неправильно (не так, как при покупке) пахнут. Дополнительную осторожность советуем проявить с лаками для волос — эти средства все-таки находятся под давлением и легко воспламеняются, так что если использовать в срок не получилось, лучше утилизируй.