Диетолог оценила безопасность пищевых красителей для яиц

По ее словам, окрашивание яиц с помощью луковой шелухи, цветов каркаде, краснокочанной капусты, куркумы, черного чая или с помощью пищевых красителей является безопасным. «Окрашивание яиц с помощью пигментов, содержащихся в пищевых продуктах растительного происхождения, или с помощью пищевых красителей, при условии соблюдения инструкции, является безопасным и не сказывается на их пищевой ценности», — сказала Стародубова, пишет Lenta.ru.

Однако специалист отметила, что не следует использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей материалы и красители, так как они могут содержать токсичные вещества, опасные для здоровья.