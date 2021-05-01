Эксперт по этикету назвал правильный способ укрываться пледом на веранде кафе

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон (William Hanson) посоветовал гостям заранее уточнять у администрации ресторанов, есть ли в заведении пледы и можно ли приходить с собственным. «Возьмите простое или клетчатое одеяло, желательно шерстяное и не слишком большого размера. Затем сложите его в форме прямоугольника и накиньте на ноги. Не стоит в него закутываться: это не ночевка и не вечеринка», — подчеркнул Хэнсон Lenta.ru.

Другой специалист в данной области, Пол Рассел (Paul Russell), призвал посетителей доставать плед аккуратно, не привлекая слишком много внимания. «Не стоит громко заявлять о том, что вам холодно. Просто вытащите одеяло и без спешки, не привлекая к себе внимания, накиньте его на колени», — добавил он.